Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună

Alexandra Stan a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit alături de care petrece momente speciale

Alexandra Stan
Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România, care a cucerit și publicul din străinătate.

Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste

Deși obișnuiește să-și protejeze intimitatea și nu intră des în detalii despre viața sentimentală, Alexandra Stan a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit alături de care petrece momente speciale și care o răsfață constant.

Surpriza este, însă, faptul că noul partener al artistei este o persoană foarte apropiată ei, mai exact toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte.

Alexandra Stan a fost surprinsă de Valentine’s Day cu un buchet uriaș de trandafiri din partea iubitului. Cântăreața a postat mai multe fotografii cu el, atât de acasă, cât și din mașină, dar și din lift, acolo unde artista a mărturisit în glumă, având un sac plin de sticle, că iubitul o scoate în oraș la reciclat.

Alexandra Stan, agresată și dată afară din casă de un fost iubit

Alexandra Stan a vorbit deschis despre viața sa personală, dezvăluind abuzurile la care a fost supusă din partea unui fost partener. Totul s-a întâmplat în urmă cu un an în timpul relației cu un nou partener, însă artista a refuzat să îi dezvăluie identitatea, spunând doar că nu s-au afișat niciodată împreună în public.

„Eu cred că s-a întâmplat de mai multe ori din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar am ajuns în punctul să se întâmple și fizic, asta pe mine m-a frapat. Când s-a terminat relația aceasta dintre mine și el, eu am plecat. M-a dat afară din casă după ce mi-a tras și două palme. Nu o să spun niciodată despre cine este vorba, nu am postat nimic, nu se știe despre cine e vorba, nici prietenii mei nu știu”, a declarat Alexandra Stan, la ZUnivers Podcasts.

Artista a mărturisit că a apelat la terapie pentru a reuși să depășească momentele care au marcat-o.

„Știu că ceva m-a durut atât de tare când am fost mică, încât timp de ani de zile mi-am înăbușit durerea aceea și mi-am făcut o viață falsă și am trăit niște chestii false, care de fapt nu îmi făceau deloc bine”, mărturisește artista.

Alexandra Stan, semnal de alarmă privind violența domestică

Alexandra Stan s-a alăturat campaniei „Să nu ucizi”, demarată de Știrile Kanal D, prin care se dorește creșterea gradului de conștientizare cu privire la numărul alarmant și îngrijorător de cazuri de femicid și de violență domestică. În 2025, mai bine de 50 de femicide s-au întâmplat în România. Femicidul înseamnă moartea unei femei din ură față de genul ei și este cea mai extremă formă a violenței de gen.

În medie, în acest an o femeie a fost ucisă în fiecare săptămână. Anual, în România zeci de femei sunt omorâte doar pentru că sunt femei, după cum transmite organizația feministă Centrul FILIA.

Alexandra Stan a vorbit despre propria experiență ca victimă a violenței domestice în cadrul unui clip pentru campania „Să nu ucizi.”

„Și eu am fost victima violenței domestice acum 12 ani, aproape. Și vă zic sincer, și asta este o informație în premieră, faptul că m-am regăsit într-o relație abuzivă, nu chiar ca cea din 2013, dar aproape, după 12 ani. Eu credeam că nu o să se mai poată niciodată chestia asta, mai ales că am făcut terapie și am crezut că nu o să mai ajung niciodată într-o relație în care să permit să fiu abuzată emoțional și aproape și fizic”, a povestit Alexandra Stan, în cadrul campaniei „Să nu ucizi.”

Alexandra Stan le încurajează pe persoanele care trec prin incidente de violență domestică să ceară ajutorul. 

„Este foarte greu să dăm sfaturi în aceste situații, dar aș vrea să știe că nu sunt singure. Să înțeleagă că sunt foarte multe ONG-uri și foarte mulți oameni care trec prin aceeași situație. (…) Sunt și persoane publice care trec prin asta, dar nu vor să vorbească despre asta. În România statisticile, din păcate, sunt foarte proaste. Vă sfătuiesc să cereți informații. Și, cel mai important, în cazul în care vă aflați într-o situație de violență domestică, sunați la 112, la poliție, ori sunați la numărul gratuit al Agenției Naționale Pentru Egalitate de Șanse, care este 0800 500 333.”

Foto: Instagram

