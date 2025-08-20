Andreea Marin, dezvăluire surprinzătoare după separarea de Adrian Brâncoveanu: „E o dovadă de curaj să accepți”

Andreea Marin, ajunsă la vârsta de 50 de ani, a ales să își deschidă sufletul în fața admiratorilor printr-o postare amplă pe rețelele de socializare. După ce, recent, a confirmat despărțirea de Adrian Brâncoveanu, cu care a avut o relație de opt ani, vedeta a vorbit sincer despre momentele grele și despre modul în care a reușit să își regăsească echilibrul.

Andreea Marin, mesaj emoționant

În mesajul ei, Andreea Marin a recunoscut că în spatele imaginii de femeie puternică s-au ascuns mereu temeri și fragilități.

„Sunt Andreea. Un copil mare, crescut prea din pripă, pentru care locul de joacă a fost înlocuit devreme cu responsabilitatea, iar teama de necunoscut și nesiguranța au fost alungate cu vorbele ce-mi dădeau putere: pentru mine, nu există nu se poate!

Fără să vreau, am devenit în timp un model de tărie pentru cei din jur, dar n-am realizat până de curând că mereu m-am ferit să-mi recunosc vulnerabilitățile. Simțeam că mă ajută să mă știu puternică și că a-mi privi în oglindă slăbiciunile, tristețile, oboseala, poverile, toate acestea m-ar face mai… puțin luptătoare, m-ar ține pe loc, mai puțin capabilă să răzbat.

Doar că nu bănuisem: e o dovadă de curaj să accepți când te poticnești, să ceri sprijin când te doare, să recunoști când ai nevoie de o pauză, de întoarcere către tine însăți. Dar cine să îmi spună mie la timp toate astea? Sau poate «la timp» e mereu. Niciodată prea târziu. E timpul tău să afli și să înțelegi.” View this post on Instagram A post shared by Andreea Marin (@andreeamarinromania)

Ce le-a transmis fanilor

Vedeta le-a transmis fanilor un mesaj profund despre răbdare, înțelegere și autocompasiune:

„Prețuiește-te. Ai răbdare cu tine. Dăruiește-ți blândețe și odihnă ca să ai echilibru, aproape totul poate fi măcar puțin amânat. Nu te grăbi să te judeci. Nici să iei hotărâri în pripă, pe care le poți regreta. Ascultă-te, așa cum adesea ai vrea să fii ascultat de cei care contează pentru tine cu adevărat. Vorbește cu tine, sincer, nimeni altcineva nu te aude (…). Nu ești ‘stricat’, și totuși te poți ajuta să depășești un prag ce pare de netrecut și revine în calea ta. Ceea ce nu vindeci, se va repeta până când va fi vindecat. Când vindeci, nu uiți rana, doar că nu te mai afectează la fel și nu îți mai blochează viața, afectându-i și pe cei dragi. Regândește ceea ce la altă vârstă, cu altă experiență, părea de neschimbat.

Totul poate fi reevaluat. Crezi în vocea interioară. Dar și în vocea copilului tău, privește-l, te oglindește. Ascultă și vocea care vine de sus. Nu te lăsa schimbat sau intimidat de orice voce dinafară, dar ascult-o cu înțelepciune pe cea care poate fi o lecție, chiar dacă e critică la adresa ta și nu îți place ce îți spune inițial. Nu e nimic întâmplător. Prețuiește viața! E un dar. Ești un dar.”

Prin aceste cuvinte, Andreea Marin le-a arătat urmăritorilor săi că vulnerabilitatea poate fi un semn de forță și că regăsirea de sine începe cu sinceritatea față de propria persoană.

