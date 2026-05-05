CRBL, mesaj în versuri pentru Olga Guțanu la aniversarea de 2 ani de relație: „Dispare vârsta”

CRBL și partenera sa, Olga Guțanu, au ajuns la doi ani de relație, iar momentul a fost marcat de artist printr-un mesaj special, încărcat de emoție. Cântărețul a ales să își exprime sentimentele în versuri, vorbind deschis atât despre legătura dintre ei, cât și despre diferența de vârstă care a stârnit numeroase reacții în spațiul public.

CRBL, versuri emoționante pentru Olga Guțanu

Relația lor a fost intens discutată încă de la început, mai ales că artistul a încheiat căsnicia cu Elena, iar la scurt timp a fost văzut în compania unei femei mult mai tinere. De atunci, cei doi au încercat să clarifice contextul în care s-au apropiat, insistând că povestea lor a început după divorț.

Cu ocazia aniversării relației, CRBL a publicat un mesaj în versuri care reflectă modul în care își trăiesc povestea de iubire, în ciuda criticilor primite.

„Am crescut pe vinil, ea pe live-uri de Insta,

Dar când ne privim, dispare vârsta

Toți devin experți când simt că n-au ce noi simțim,

N-au trăit, nu vor trăi, nu trăiesc ce noi trăim”.

Cum a început povestea dintre CRBL și Olga

Artistul a povestit anterior că întâlnirea cu Olga Guțanu a avut loc la scurt timp după ce a anunțat oficial divorțul. Cei doi s-au cunoscut într-un cadru relaxat, în timpul unei ieșiri în oraș, iar conexiunea dintre ei s-a construit treptat.

„Pe Olga am cunoscut-o în 2 mai (2024), la aproape o lună de când am anunțat divorțul, dar așa a fost să fie. Atunci am întâlnit-o pe fata asta. Iubirea nu întreabă când apare, vrei sau nu vrei, doar tu alegi dacă te implici sau nu. Joia noi mergem la clubul moto, avem întâlnirea noastră și într-o joi, cu doi prieteni de acolo, am ieșit în Centrul Vechi și acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, într-un pub. În seara aia ne-am cunoscut și apoi ea a plecat două săptămâni și m-am mai văzut cu ea apoi, după ce s-a întors. Apoi ușor-ușor, constructiv, ne-am mai văzut, am povestit, și am ajuns astăzi aici, când mai avem un pic și facem șapte luni. Olga are 23 de ani, are jumătatea vârstei mele, mi se pare asta un lucru foarte rar, că sunt foarte puțini în lumea asta care nimeresc efectiv jumătatea pentru că așa s-a nimerit anul ăsta. Sunt șase luni în care ea este jumătatea mea, matematic vorbind și nu numai matematic vorbind”, a declarat CRBL în urmă cu mai mult timp în podcastul lui Bursucu.

În prezent, Olga Guțanu are 25 de ani, iar CRBL 47, ceea ce înseamnă o diferență de peste două decenii între ei. Cu toate acestea, artistul a subliniat în repetate rânduri că acest aspect nu le afectează relația. Ba mai mult, el a recunoscut fără rețineri cât de puternice sunt sentimentele pe care le trăiește.

Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL

Olga Guțanu și CRBL au fost invitați în podcast-ul lui Bursucu și au vorbit deschis despre relația lor și planurile de viitor. Tânăra a fost întrebată dacă își dorește să devină mamă și să aibă un copil cu partenerul ei de viață.

„Sincer, încă nu. Încă mă simt eu, nu știu, simt că nu e momentul, vreau să mai copilăresc, cum s-ar spune. Adică e o responsabilitate enormă, deci enormă. Fără ajutorul cuiva, să cresc eu singură un copil, deci e misiune imposibilă, cum s-ar spune (…) El își ascunde foarte bine emoțiile. Sincer, nu prea mă lasă să i le văd. Mai intuiesc eu ce se întâmplă, dar se cam ascunde”, a declarat Olga Guțanu, în podcastul lui Bursucu.

Foto: Instagram, Tiktok

