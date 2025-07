CRBL și Olga Guțanu, mărturisiri surprinzătoare despre relația lor: „Luni de zile nu am putut să ne afișăm”

De mai bine de un an, CRBL trăiește o poveste de dragoste discretă, dar profundă, alături de Olga Guțanu. Cuplul a trecut prin momente dificile la începutul relației, în special din cauza presiunii publice care a venit odată cu expunerea lor. Deși sentimentele dintre ei au fost puternice încă de la început, lipsa intimității și atenția constantă a celor din jur au pus la încercare legătura lor.

CRBL și Olga Guțanu au vorbit deschis, pentru prima dată la televizor, despre începuturile relației lor și despre cum au reușit să depășească toate obstacolele. Artistul a rememorat perioada grea în care nu puteau să se afișeze împreună și erau nevoiți să-și trăiască iubirea în umbră.

„Noi am avut o relație grea. Pentru noi era o relație simplă, dar pentru administrarea ei, a fost greu, era presiunea de fiecare secundă pe toate ecranele, pe toate platformele. Modul în care toată lumea a văzut asta, ne-a făcut pe noi să facem 100.000 de compromisuri. Luni de zile nu am putut să ne afișăm, nu am putut să ieșim. Nu am putut să stăm de mână, nimic pe nicăieri. Unde să mergem să bem o cafea, în living sau în bucătărie. Dacă ieșeam în oraș era pe ‘prieteni style’, trebuia să dozez totul. Noi la 3 noaptea ne dădeam cu rolele în parc și jucam șotron. Oamenii sunt foarte răi. Oamenii au preluat anumite informații nedeclarate de mine sau de oamenii din jur. A ieșit ceva rău și s-au scris multe lucruri false. Nu știu câte persoane în locul Olgăi ar fi rezistat în locul ei”, a povestit CRBL în cadrul emisiunii „Cu ochii pe insulă.”