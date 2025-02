Anda Adam și soțul ei, Joseph, dezvăluiri despre participarea la Asia Express. Cu ce problemă s-au confruntat cei doi: „Era să nu mai venim deloc”

Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Determinați să facă față tuturor obstacolelor, Anda și Joseph s-au pregătit temeinic, având nu doar ambiție, ci și o strategie bine gândită. În urma unui interviu oferit pentru CANCAN.RO, am descoperit că cei doi ar putea avea un avantaj semnificativ în competiție.

Însă aventura lor a început chiar înainte de plecare. Ajunși la aeroport cu doar câteva minute înainte de decolare, Anda și Joseph au trecut prin momente tensionate, riscând să piardă avionul. Din fericire, au reușit să își rezolve problemele la timp, însă emoțiile nu s-au terminat aici.

Joseph Adam: Și nu este vina soției că ea ține actele de obicei, dar de data asta eu am fost cel care le-a pus bine

Anda Adam: Noi am avut un mare stres înainte să ajungem la aeroport pentru că soțul meu nu găsea pașaportul, deci aproape că era să nu mai venim deloc. Deci asta chiar pot spune că a fost un super stres.

Când vine vorba de strategii, cuplul și-a stabilit clar obiectivul în competiție și cum doresc să ajungă în marea finală.

Anda Adam: „Da, suntem couple match, să plecăm în același ton.

Joseph Adam: Doar această ținută a fost aleasă de mine, restul a ales soția.

Anda Adam: Toate asortate, pe nuanțe, pe tricouri, am comandat tricouri cu mesaje, avem foarte multe ținute. Mergem în această competiție pe spiritul acela de luptători- învingători, dar vrem să ne simțim noi. Adică vrem să fim cum suntem noi acasă. Chiar am văzut un comentariu foarte drăguț la cineva pe Tiktok care spunea: „Anda Adam dacă nu vine pe ATV și cu șapca-n cap ca-n piesa Selecta, nu mă mai uit la Asia Express'. Noi știm că oamenii care ne iubesc și ne urmăresc, își doresc să ne vadă pe noi. Și atunci, și ținutele vor fi în direcția în care oamenii vor să ne vadă. Fanii mei îmi adoră stilul și îl adoptă. Ca atare, în competiția Asia Express, pe Anda Adam și pe Joseph Adam o să-i vedeți cum vreți voi să-i vedeți. Selecta și Aquaman.

Anda Adam: Da, deci Aquaman (Joseph n.red.) o să plece acolo să facă poze. O să-i păcălesc pe oamenii de acolo, îi las să facă poze și să ne ajute. Noi când am fost în L.A. și am filmat la Miami Bici, și dintr-odată nu mă mai oprea lumea pe mine să facă poze, ci pe el. Eram fericită, dar și derutată în același timp.

Anda Adam: Eu le spun: ‘Este Jason Momoa, uite! Puteți să faceți o poză cu el, doar luați-ne cu mașina!’ Știu exact ce am de spus. O să folosim la maximum treaba asta pentru că dacă tura asta eu nu pot fi Anda Adam, atunci îl las pe el să fie Aquaman și o să mă folosesc de asta.”