Irina Fodor a dezvăluit imagini inedite de la filmările Asia Express 2025. Ce a povestit prezentatoarea despre noul sezon: „Plouă necontenit deocamdată. Dar…”

Irina Fodor se află de câteva la filmările show-ului Asia Express, care va fi difuzat de Antena 1. Timp de două luni, prezentatoarea TV se va afla pe Drumul Eroilor, alături de concurenții emisiunii, dornici de câștigarea marelui premiu. Și concurenții au părăsit deja România la finalul săptămânii trecut, astfel că deja s-a dat startul competiției.

Irina Fodor își ține la curent fanii de pe rețelele de socializare cu aventurile prin care trece în timpul filmărilor, dezvăluind aspecte inedite din țările în care se desfășoară show-ul. Filipine este țara unde s-a dat startul competiției, iar prezentatoarea și-a încântat urmăritorii cu două imagini adorabile.

Irina Fodor continuă și seria fotografiilor „Ce văd eu din cameră azi” și a povestit cât de frumos a fost întâmpinată la sosirea în Filipine.

„Un nou sezon de Asia Express, o nouă serie de poze din albumul: „Ce văd eu din cameră azi.”(1) În primul rând, vreau să vă spun că personalul de la hotel a fost extraordinar de drăguț, și când am ajuns, după drumul de aproape două zile (trei avioane, o escală de vreo 6 ore în Manila și aproape 100 de km cu mașina) m-au primit cu îmbrățișări și un buchet de flori. M-au înduioșat tare. Oricum, din ce am putut observa până acum, filipinezii sunt foarte blânzi, dornici să îți sară în ajutor și să te facă să te simți cât mai confortabil. Love them!

În al doilea rând, plouă necontenit deocamdată. Dar mâncarea e foarte bună. Cam atât de aici pentru moment, mă dezmeticesc și vă mai scriu”, a povestit ea.