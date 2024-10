Anda Adam și soțul ei, Joseph, dezvăluiri despre relația lor. Cum s-au schimbat cei doi după nuntă: „Totul este bine”

Anda Adam și soțul ei, Joseph Mohaci, s-au căsătorit pe 29 iunie 2024, organizând o petrecere fastuoasă. Și-au dorit o nuntă în stil libanez, caracterizată prin opulență și lux. Mirii nu au economisit și au cheltuit o sumă considerabilă pentru a transforma evenimentul într-un vis împlinit.

Anda Adam și soțul ei au ales să organizeze o nuntă somptuoasă, fără a lăsa nimic la voia întâmplării, într-un club din București. La nuntă au participat sute de invitați, iar evenimentul a fost marcat de distracție până în zori, un meniu special și ținutele purtate de artistă au fost un adevărat spectaculoase. Seara a inclus acrobații uimitoare, o mulțime de artiști și decoruri pe măsură.

Anda Adam și soțul ei angajat o echipă dedicată pentru a se asigura că fiecare detaliu a fost perfect, conform dorințelor lor. Nunta în stil libanez, dorită de Anda Adam și partenerul ei, presupune investiții substanțiale în aranjamente de lux, rochii spectaculoase pentru mireasă și un tort diferit de cel tradițional.

Artista și partenerul ei, Joseph, au cheltuit o sumă considerabilă pentru decor. Locația a fost împodobită cu bujori, trandafiri și hortensii, iar clubul a fost decorat cu lumânări suspendate, conform dorințelor lor. Un element cu adevărat inedit a fost tortul de patru metri înălțime, decorat cu cristale. Ana Haralambie, organizatoarea evenimentului, a menționat că astfel de nunți pot costa între 200.000 și 300.000 de euro, uneori depășind aceste sume în funcție de preferințele mirilor.

În cadrul unui interviu acordat recent, Anda Adam a vorbit despre căsnicia cu soțul ei, Joseph. Artista a spus ce schimbări au apărut în viața lor de când s-au căsătorit.

„Ce s-a schimbat de la nunta noastră, între noi? Multe săruturi. Cam asta s-a întâmplat. Ce să se schimbe? Am avut un schimb de pupici. Totul este bine. Eu am avut foarte multe concerte, iar soțul meu a avut foate multe filmări, trei filme și trei proiecte noi pe care le-a început în această vară (…) Soțul meu va apăra într-un clip al meu. În ultima vreme el a fost mai ocupat decât mine. O să fie un remix al piesei ‘Ionel, Ionelule’ de Marius Moga. Am ales această piesă pentru că ne plac foarte mult aceste melodii vechi, care nu vor muri niciodată. Am auzit-o foate des la toate petrecerile la care am fost în ultima vreme. Chiar ziceam că eu nu prea am cântat piese triste. Mie îmi plac cele vesele. Îmi place ca oamenii să se distreze”, a declarat Anda Adam pentru viva.ro.