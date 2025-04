Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a logodit. Unde a cerut-o în căsătorie pe Laura Popa

Andrei Leonte, primul câștigător al show-ului X Factor România, a făcut pasul cel mare și și-a cerut iubita în căsătorie. După aproape patru ani de relație, artistul a pus marea întrebare într-un cadru natural spectaculos, pe vârful Piatra Mare. Cântărețul formează un cuplu alături de Laura Popa, care lucrează ca reporteră pentru publicația independentă PressOne.

Emoțiile au fost mari, iar momentul a fost imortalizat și împărtășit cu fanii în mediul online. „Ne căsătorim!”, au scris Andrei și Laura pe Instagram, în descrierea unei serii de imagini și clipuri care surprind logodna. În videoclip, artistul se lasă în genunchi, iar Laura, vizibil emoționată, îi răspunde cu un zâmbet larg. Într-una dintre fotografii se poate vedea inelul de logodnă, un model elaborat, cu un diamant rotund în centru, care a atras rapid atenția urmăritorilor. Postarea a strâns mii de aprecieri și numeroase felicitări din partea fanilor.

View this post on Instagram

Andrei Leonte și Laura Popa sunt împreună din vara anului 2021 și, pe parcursul relației, au colaborat inclusiv profesional. Cei doi au lansat împreună „Homemade podcast cu Laura și Andrei”, proiect pe care l-au pus momentan pe pauză.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Andrei Leonte a vorbit deschis despre cum e să lucrezi cu persoana iubită:

„Suntem doar noi doi, deci n-are cine altcineva să ne dea feedback, trebuia să ne dăm unul altuia. Au fost momente ciudățele. Deci e o provocare să lucrezi cu partenerul tău. Mai ales că de obicei te plângi acasă de colegii de la muncă. No, acuma… (râde) Dar cred că am trecut peste, am evoluat împreună și mi se pare că merg lucrurile din ce în ce mai bine”, a spus Andrei Leonte pentru unica.ro.