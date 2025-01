Marius Moga, confesiuni despre emisiunea X Factor. Cum se înțelege, de fapt, cu ceilalți trei jurați: „Au fost și momente tensionate…”

X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România a revenit pe micile ecrane, în această iarnă, la Antena 1, cu un nou sezon. Din 26 ianuarie, #duminicaarexfactor, la Antena 1. Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga sunt pregătiţi să aducă în faţa telespectatorilor un spectacol de neuitat, în vreme ce Adelina Chivu şi Mihai Morar vor transmite emoţiile concurenţilor până în casele acestora.

Într-un decor cu totul şi cu totul nou, absolut spectaculos, concurenţi senzaţionali, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar vor veni în audiţiile noului sezon X Factor, care a debutat duminică, 26 ianuarie, de la 20.00, la Antena 1.

Într-un interviu acordat recent, Marius Moga a făcut confesiuni despre relația cu ceilalți trei jurați ai emisiunii X Factor.

„Da, evident că se întâmplă să ne tachinăm, pentru că avem personalități diferite, dar se întâmplă să fim și de acord. Până la urmă, de-aia e un juriu făcut din mai mulți oameni, fiecare cu o perspectivă diferită, pentru că atunci când se pun de acord toți patru asupra faptului că un concurent trebuie să treacă mai departe, decizia devine mult mai puternică și mai obiectivă. Mă înțeleg bine cu ei, au fost și momente tensionate, au fost și momente de voie bună. Puya mi se pare că e super potrivit și mi-a făcut plăcere să stau chiar lângă el la masa juriului. Delia e mereu pe veselie și încearcă să ne scoată din amorțeală cu orice ocazie, iar în plus are mereu comentarii pertinente. Iar Ștefan are experiența unui artist care cântă de foarte mulți ani și are experiența spectacolelor bine făcute”, a povestit artistul pentru Unica.ro.