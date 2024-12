Marius Moga, confesiuni rare despre fiica lui. Care sunt pasiunile Mariei: „E foarte creativă, nu pot să spun…”

Marius Moga este unul dintre cei mai apreciați compozitori și producători de muzică din România. Acesta trăiește o poveste de dragoste discretă alături de Bianca Lăpuște, care în trecut a fost reporteră la PRO TV. Artistul și partenera lui de viață s-au cunoscut în 2013, la o petrecere organizată de postul de televiziune PRO TV. În 2015 s-au căsătorit și sunt părinții unei fete, Maria-Elisabeta.

Marius Moga și Bianca Lăpuște sunt foarte rezervați când vine vorba de viața lor personală. Cei doi postează rar imagini cu fiica lor, Maria-Elisabeta, iar acelea o arată într-un mod discret, alegând, astfel, să îi protejeze intimitatea. Cu toate astea, Marius Moga a făcut acum ceva vreme mărturisiri despre activitățile preferate ale fetiței sale.

„E foarte creativă, nu pot să spun că s-a fixat doar pe muzică. Dar și eu am experimentat toate felurile de arte până m-am axat pe muzică. Ea cred că e foarte înclinată către fashion design. Mi-a și spus într-o zi: când o să fiu mare cred că o să mă ocup cu ceva în domeniul modei, nu știu dar parcă prea îmi place să-mi schimb ținutele, să le asortez, să le combin. Ieri, de exemplu, și-a găsit niște hăinuțe de când era mai mică, și-a dat seama că nu-i mai folosesc la nimic, și a început să le taie cu foarfeca și a zis: uite, le-am adaptat acum, le pot purta din nou. Am zis, ok, foarte tare”, a declarat Marius Moga pentru Star Matinal, citat de spynews.ro.