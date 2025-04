Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre relația cu tatăl său, Ștefan Bănică. Cum gestionează tânărul diferențele lor de opinie: „Nu o face cu răutate”

Radu Ștefan Bănică a ales să urmeze drumul tatălui său celebru, Ștefan Bănică, construindu-și o carieră în muzică și actorie. Tânărul a vorbit recent despre relația cu artistul, dar și despre cum gestionează diferențele lor de opinie.

Cu mai multe ocazii, Radu Ștefan Bănică a vorbit cu sinceritate despre aspectele neplăcute pe care le-a resimțit în urma celebrității de care are parte tatăl lui. Tânărul artist a făcut recent noi confesiuni despre situațiile inconfortabile pe care le-a întâmpinat în perioada în care mergea la școală, iar colegii săi îl tratau diferit datorită faptului că tatăl său este faimos.

„M-am simțit marginalizat. Sau nu neapărat marginalizat, un pic pe din-afară. (…) Nu înțelegeam de ce se întâmplă diferențele între ei. Că eu nu mă purtam diferit. Sursa au fost banii. De-asta nu am înțeles, pentru că nu știam ce sunt banii. Nu veneam cu avion privat la școală. Asta până să înțeleg situația mea. (…) Toate astea au pornit de la părinții copiilor, pentru că în clasa a IV-a nu știi câți bani are tata. Noi oricum am fost și suntem o familie destul de privată. Mereu am fost la locul nostru. Nu vorbeam despre lucrurile astea.

În clasa a IX-a am fost efectiv ca la zoo. În fiecare pauză veneau copiii ca la vitrină, să-l vadă pe fiul lui Bănică. Am făcut liceul Jean Monnet. Am vrut la Jean Monnet pentru că era lângă tata. Mă gândeam că eu și-așa îl vedeam super rar, poate așa îl văd mai des. Nu s-a întâmplat (râde), dar ne-am văzut în limita bunului simț', „, a povestit Radu Ștefan Bănică în podcast-ul „Sheets Talks.”