Vivian Wilson, declarații oneste despre relația cu tatăl său, Elon Musk: „Nu este viitorul poveștii mele”

Vivian Wilson a vorbit deschis despre relația distantă cu tatăl său, Elon Musk. Într-un interviu acordat publicației Cosmopolitan, tânăra în vârstă de 21 de ani a explicat că a ajuns, într-o anumită măsură, să accepte această situație, considerând că nu are control asupra ei.

„Nu prea am ce să fac în legătură cu asta, așa că pe cine mai interesează?”, a declarat Vivian Wilson pentru Cosmopolitan, referindu-se la relația cu Elon Musk. „Este parte din povestea mea, dar nu este viitorul poveștii mele”.

În același interviu, Vivian Wilson a vorbit și despre cum a fost să crească într-un mediu privilegiat, descriind experiența drept „foarte ciudată” și „foarte izolantă”. Ea a explicat că mediul în care a crescut presupune sisteme sociale închise, precum școli și cercuri exclusiviste.

„Am lăsat în urmă multe lucruri învățate, dar chiar și în copilărie eram la modul: «Asta e puțin de prost gust»”, a declarat ea pentru Cosmopolitan. „Îmi amintesc că eram foarte mică și vedeam oameni fără adăpost și mi se făcea rău. Oamenii spuneau despre mine că sunt un copil dramatic. Dar nu, aveam dreptate să reacționez așa”.

Totodată, Vivian Wilson a recunoscut, în interviul pentru Cosmopolitan, că a crescut ca „un copil bogat” și că a observat direct impactul pe care banii îl pot avea asupra oamenilor.

„Am văzut asta pe propria piele. Te schimbă, iar dorința de putere îi corupe pe oameni din interior”.

Reflectând asupra acestor experiențe, Vivian a descris dinamica acumulării de putere și avere într-un mod critic:

„Să ajungi acolo și să vrei mai mult devine un ciclu fără sfârșit de lăcomie și exces, în care nimic nu este suficient și ajungi, într-un fel, să îți pierzi mințile. Te transformă într-o altă persoană, iar asta este, sincer, una dintre cele mai mari temeri ale mele”.

Ruptura cu tatăl său a devenit publică în iunie 2022, când a depus cerere de schimbare a numelui și genului, aprobată în aceeași lună. În document, scria: „Nu mai locuiesc cu tatăl meu biologic și nici nu doresc să fiu în vreun fel legată de el”.

Elon Musk a reacționat atunci cu detașare, declarând pentru Financial Times: „Nu le poți câștiga pe toate”. Ulterior, CEO-ul Tesla a susținut că fiica sa a fost „ucisă de virusul woke”, în timp ce Wilson a răspuns ironic pe Threads, publicând un clip cu audio-ul: „Arăt destul de bine pentru o tipă moartă”.

Anul trecut, Vivian Wilson, fiica transgender a lui Elon Musk, l-a criticat vehement pe tatăl său într-un interviu de 90 de minute, în care a dezvăluit ceea ce susține că sunt adevăratele sale opinii politice.

În cadrul unui interviu pe YouTube cu influencerul Hasan Piker, Wilson a afirmat că miliardarul nu a fost niciodată persoana cu vederi progresiste pe care a încercat să o portretizeze în trecut.

„Oamenii cred că e vina mea”, a spus Vivian Wilson, referindu-se la orientarea politică de extremă dreapta a CEO-ului Tesla. „Din păcate, nu pot să-mi asum meritul pentru asta”.

Gazda emisiunii, Hasan Piker, și-a amintit cum, la un moment dat, Elon Musk se prezenta ca un „erou liberal” preocupat de protejarea mediului prin promovarea vehiculelor electrice.

„[Elon Musk] nu a fost niciodată un erou liberal”, a susținut Wilson. „Îl cunosc al naibii de bine, nu a fost niciodată de stânga. A fost doar o schemă de marketing”, a continuat ea, adăugând că Tesla și compania sa de energie regenerabilă sunt „o schemă Ponzi”.

Vivian Wilson a afirmat că tatăl său are convingeri de dreapta încă din 2016, deși nu crede că a fost vreodată cu adevărat progresist.

„Oamenii cred că trăim într-un roman și că tranziția mea este un moment tragic de caracterizare. Dar nu suntem într-un roman. Eu nu sunt motivul”, a declarat ea.

Wilson, care a apărut pe coperta revistei Teen Vogue, a spus că pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra convingerilor ideologice actuale ale lui Musk. Acesta s-a numărat printre vocile critice la adresa restricțiilor sanitare și a vaccinului.

„Una dintre ultimele interacțiuni pe care le-am avut vreodată a fost o ceartă despre purtarea măștii”, și-a amintit Vivian. „Mi-a trimis un GIF cu o oaie și mi-a spus: ‘Nu mai urma turma orbește (Stop being sheeple). A fost penibil”.

De asemenea, Vivian l-a criticat pe Musk și pentru presupusa utilizare a fertilizării in vitro selective în funcție de sex.

„Sexul care mi-a fost atribuit la naștere a fost o marfă care a fost cumpărată și plătită. Așa că, atunci când eram feminină în copilărie și apoi am ajuns să fiu transgender, practic contraziceam produsul care fusese vândut. Acea așteptare de masculinitate, împotriva căreia a trebuit să lupt toată viața, a fost o tranzacție monetară. O tranzacție monetară. O TRANZACȚIE MONETARĂ.”, a scris tânăra de 21 de ani pe Threads, în 2025.

Într-o postare ulterioară, Wilson a întrebat: „Cum naiba este asta legal?”.

De asemenea, Vivian Wilson, fiica lui Elon Musk, a declarat că este nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Întrebată în ce constau aceste deghizări, Vivian Wilson a răspuns ironic: „Nu trebuie să știți metodele mele!”.

Vivian Wilson a spus că declarațiile ei sunt frecvent interpretate greșit și că primește comentarii jignitoare legate de corpul său.

„Mulți oameni au încercat să răstălmăcească lucrurile pe care le spun, dar mulți pot fi și foarte dubioși, mai ales în legătură cu corpul meu”.

Vivian Wilson a descris și experiențele neplăcute din mediul online:

„Foarte mulți oameni spun cele mai dezgustătoare și nebunești lucruri pe care mi le-ar face. Mă face să mă simt murdară. Nu le scrieți oamenilor pe internet toate felurile în care ați vrea să faceți sex cu ei”.

