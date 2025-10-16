Vivian Wilson, fiica lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul

Vivian Wilson, fiica de 21 de ani a lui Elon Musk, a dezvăluit într-un interviu acordat pentru The Cut că, pe fondul tensiunilor publice cu tatăl său, a început să se deghizeze atunci când iese în locuri publice, inclusiv în baruri gay.

Întrebată în ce constau aceste deghizări, Vivian Wilson a răspuns ironic: „Nu trebuie să știți metodele mele!”.

Vivian Wilson a spus că declarațiile ei sunt frecvent interpretate greșit și că primește comentarii jignitoare legate de corpul său.

„Mulți oameni au încercat să răstălmăcească lucrurile pe care le spun, dar mulți pot fi și foarte dubioși, mai ales în legătură cu corpul meu.”

Vivian Wilson a descris și experiențele neplăcute din mediul online:

„Foarte mulți oameni spun cele mai dezgustătoare și nebunești lucruri pe care mi le-ar face. Mă face să mă simt murdară. Nu le scrieți oamenilor pe internet toate felurile în care ați vrea să faceți sex cu ei”, a transmis modelul cititorilor.

Vivian Wilson a recunoscut că are o fire retrasă: „Pot să fiu destul de rezervată și am o energie socială mai scăzută decât majoritatea oamenilor.”

Ruptura cu tatăl său a devenit publică în iunie 2022, când a depus cerere de schimbare a numelui și genului, aprobată în aceeași lună. În document, scria: „Nu mai locuiesc cu tatăl meu biologic și nici nu doresc să fiu în vreun fel legată de el.”

Elon Musk a reacționat atunci cu detașare, declarând pentru Financial Times: „Nu le poți câștiga pe toate.” Ulterior, CEO-ul Tesla a susținut că fiica sa a fost „ucisă de virusul woke”, în timp ce Wilson a răspuns ironic pe Threads, publicând un clip cu audio-ul: „Arăt destul de bine pentru o tipă moartă.”

În același interviu pentru The Cut, tânăra a evitat să ofere detalii suplimentare despre tatăl său, dar a mărturisit:

„Urăsc faptul că acum îmi pasă de ce cred oamenii și că am devenit mai ancorată.” Ea a adăugat: „Eu, cea de anul trecut, eram complet scăpată de sub control. Nu știam ce naiba fac și nici nu-mi păsa.”

Wilson a dorit, de asemenea, să clarifice situația sa financiară: „Oamenii presupun că am mulți bani. Nu am sute de mii de dolari la dispoziție. Mama mea e bogată, da? Dar, evident… [Musk] are o avere de neimaginat.”

Ea a precizat că locuiește cu trei colegi de apartament din motive financiare:

„Este mai ieftin și nu am nicio dorință să fiu super bogată. Îmi permit mâncare. Am prieteni, un adăpost și niște bani de buzunar, ceea ce e minunat și mult mai mult decât au majoritatea oamenilor de vârsta mea din Los Angeles”, a încheiat Wilson.

Vivian Wilson, acuzații grave la adresa miliardarului

În urmă cu câteva luni, Vivian Wilson l-a acuzat pe tatăl său că ar fi recurs la fertilizare in vitro pentru a selecta sexul copiilor.

„Sexul care mi-a fost atribuit la naștere a fost o marfă care a fost cumpărată și plătită. Așa că, atunci când eram feminină în copilărie și apoi am ajuns să fiu transgender, practic contraziceam produsul care fusese vândut. Acea așteptare de masculinitate, împotriva căreia a trebuit să lupt toată viața, a fost o tranzacție monetară. O tranzacție monetară. O TRANZACȚIE MONETARĂ”, a scris tânăra pe Threads.

Într-o postare ulterioară, Wilson a întrebat: „Cum naiba este asta legal?”.

Anul trecut, Musk a susținut că a fost manipulat să aprobe tranziția fiicei sale.

„Practic, am fost păcălit să semnez documente pentru unul dintre băieții mei mai mari, Xavier”, a declarat CEO-ul Tesla într-un interviu acordat psihologului Jordan Peterson pentru Daily Wire, folosind deadname-ul lui Vivian. „A fost înainte să înțeleg ce se întâmplă. Era pandemie, lucrurile erau confuze și mi s-a spus că Xavier s-ar putea sinucide dacă nu face tranziția.”

Musk a spus că, practic, „și-a pierdut' copilul și a reiterat că a fost „păcălit'.

„Îi spun ‘deadnaming cu un motiv. Motivul pentru care îi spun ‘deadnaming este pentru că fiul tău este mort. Fiul meu, Xavier, este mort – ucis de virusul woke”, a susținut el.

Foto: Profimedia

