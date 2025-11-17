Bella Hadid vorbește deschis despre suferința sa cauzată de „anxietatea medicală” în contextul luptei sale cronice cu boala Lyme

Bella Hadid a împărtășit detalii dureroase despre lupta sa cu boala Lyme.

Bella Hadid vorbește deschis despre suferința sa cauzată de "anxietatea medicală" în contextul luptei sale cronice cu boala Lyme

Bella Hadid vorbește deschis despre lupta ei continuă cu boala Lyme.

Bella Hadid, despre lupta cu boala Lyme

Supermodelul a postat vineri pe Instagram câteva redistribuiri — inclusiv un citat care spune: „Când boala ta cronică își face de cap și cineva îți spune ‘mereu e ceva cu tine’, iar tu ești ca… da… ai putea spune că boala este… cronică.”

Ea a redistribuit și o postare a influenceriței Alexandra Wildeson, intitulată „Dualitatea vieții cu o boală cronică”.

„Anxietatea medicală este atât de reală,” a scris Hadid peste imagine, etichetând autoarea postării. „Mulțumesc că ai pus toate gândurile și situațiile mele zilnice într-un singur slide. Adevărul adevărat!”

Hadid, care luna trecută părea să aibă dificultăți în timp ce purta aripi de aproape 25 de kilograme la Victorias Secret Fashion Show, a fost diagnosticată cu boala Lyme în 2013.

Creatoarea parfumului Orebella, în vârstă de 28 de ani, a împărtășit fotografii îngrijorătoare din spital în septembrie, în mijlocul luptei sale de ani de zile cu boala.

În imagini, Hadid apărea conectată la perfuzii în patul de spital. În altele, își acoperea gura în semn de suferință și își proteja fruntea cu o compresă, având chipul vizibil congestionat. Hadid a împărtășit și fotografii cu ea într-un onesie Pikachu și o poză cu o cină târzie cu pizza, tot în patul de spital.

Ultima imagine o arăta pe modelul Frankies Bikinis într-un colț de lift, ținând în mână o băutură. „Îmi pare rău că dispar mereu, vă iubesc,” a scris ea la postarea din 17 septembrie.

Yolanda Hadid, sprijin pentru fiica ei

Mama ei, Yolanda Hadid, a comentat:  „Războinica mea cu Lyme”, iar sora Gigi a scris: „Te iubesc! Sper să te simți curând la fel de puternică și bine cum meriți!!!!!!”

Yolanda a distribuit, de asemenea, fotografii ale fiicei sale din timpul vizitei la spital. Într-una dintre ele, fosta vedetă din „Real Housewives of Beverly Hills” o ținea în brațe pe Bella, conectată la perfuzii. Într-o altă imagine, Bella era învelită din cap până-n picioare în prosoape ude și conectată la un aparat de oxigen, iar o altă fotografie arăta o masă plină cu medicamente și materiale pe care modelul le folosea pentru a-și gestiona simptomele.

„Așa cum vă puteți imagina, să o văd pe Bella luptând în tăcere mi-a sfâșiat sufletul în cel mai profund mod,” a scris Yolanda, 61 de ani, în descriere.

„Dizabilitatea invizibilă a bolii Lyme neurologice cronice este greu de explicat sau de înțeles pentru oricine. Dar durerea mea nu se compară cu a o vedea pe copilul meu suferind.” Yolanda a lăudat și „curajul” Bellei în această luptă, adăugând că fiica ei a „învățat să trăiască în închisoarea propriului creier paralizat.”

Yolanda și-a încheiat mesajul spunând că Bella este o „supraviețuitoare” care va continua să „lupte pentru zile mai bune” în ciuda „nenumăratelor obstacole.”

Yolanda, care a fost și ea diagnosticată cu boala Lyme, a dezvăluit în timpul unui discurs emoționant din 2015 că Bella și Anwar Hadid, 26 de ani, au fost diagnosticați anterior.

„Acest premiu este pentru Anwar și Bella. Este simbolul meu și promisiunea mea că nu vă voi lăsa să trăiți o viață de durere și suferință” a spus ea la Global Lyme Alliance Gala.

foto: Arhiva ELLE

Elena Hagi a dezvăluit o imagine emoționantă cu fiul ei, Giorgios.

Iulia Vântur a avut onoarea de a cânta colinde românești la Vatican, în fața lui Papa Leon XIV.

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, își împart cu succes responsabilitățile de părinți.

