Noi detalii despre relația dintre Justin Timberlake și Jessica Biel, după ce artistul a fost diagnosticat cu boala Lyme: „A fost dificil pentru toată lumea”

Justin Timberlake și Jessica Biel traversează o perioadă liniștită, după luni pline de provocări profesionale și personale. Potrivit PEOPLE, cei doi sunt „foarte dedicați căsniciei lor” și se concentrează în prezent pe familie.

„De când Justin și-a încheiat turneul în această vară, s-au concentrat pe timpul petrecut împreună, ca familie. Turneul a fost dificil pentru toată lumea”, a declarat o sursă citată de publicație, adăugând că Jessica Biel, în vârstă de 43 de ani, a fost „la fel de susținătoare ca întotdeauna” în contextul problemelor de sănătate ale soțului ei.

Artistul, în vârstă de 44 de ani, a anunțat în iulie că a fost diagnosticat cu boala Lyme, la scurt timp după finalul turneului mondial Forget Tomorrow World Tour, desfășurat pe parcursul a doi ani. Seria de concerte, care a promovat albumul Everything I Thought It Was (2024), s-a încheiat în luna iunie.

După turneu, celebrul cuplu și cei doi fii ai lor, Silas (10 ani) și Phineas (5 ani), au ales să petreacă mai mult timp în Montana și Colorado.

„Le place tuturor să stea în natură”, a explicat aceeași sursă, adăugând că „au sărbătorit discret aniversarea căsătoriei”.

Căsătoriți pe 19 octombrie 2012, în sudul Italiei, Justin Timberlake și Jessica Biel au marcat recent 13 ani de mariaj.

„Chiar și atunci când viața devine grea, sunt foarte dedicați căsniciei lor. Sunt fericiți și uniți”, a adăugat sursa.

Justin Timberlake, primele declarații despre boala Lyme

Timberlake a făcut public diagnosticul în această vară printr-o postare pe Instagram, explicând că a dorit „să aducă puțină lumină asupra lucrurilor cu care s-a confruntat în spatele scenei”.

„Ei bine, pe măsură ce acești doi ani incredibili ajung la final și privesc spre viitor, am vrut să scriu ceva din suflet. Nu e ușor să încerci să pui în cuvinte vârtejul pe care îl presupune un turneu – dar voi încerca”, a scris artistul, referindu-se la încheierea celui mai recent turneu al său.

„A fost cea mai distractivă, emoționantă, împlinitoare, solicitantă fizic și, uneori, epuizantă experiență. Fac asta de peste 30 de ani (ceea ce mi se pare incredibil să spun) și am dat tot ce am avut în mine. Nu aș fi putut face asta fără familia mea, prietenii mei, The TN Kids și sprijinul vostru, al tuturor. După cum mulți dintre voi știți, sunt o persoană destul de rezervată. Dar, reflectând acum la turneu și la cel de festivaluri, vreau să vă spun puțin despre ce se întâmplă cu mine”, a continuat el.

„M-am confruntat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme – nu spun asta ca să vă fie milă de mine, ci pentru a aduce puțină lumină asupra lucrurilor cu care m-am luptat în spatele cortinei”, a explicat artistul, adăugând că boala, „o infecție bacteriană transmisă prin mușcătura de căpușă, poate fi extrem de debilitantă, atât din punct de vedere mintal, cât și fizic”.

Diagnosticul l-a ajutat pe câștigătorul premiului Grammy să înțeleagă „de ce simțea dureri intense pe scenă sau o oboseală și o stare de rău inexplicabilă”.

„Am fost pus în fața unei decizii personale. Să opresc turneul? Sau să merg mai departe și să găsesc o soluție?”, a continuat el. În cele din urmă, fostul membru NSYNC a decis: „Bucuria pe care mi-o aduce faptul că urc pe scenă depășește cu mult stresul trecător pe care îl resimțea corpul meu”.

Potrivit PEOPLE, Jessica Biel a fost cea care a insistat ca soțul ei să își verifice starea de sănătate, după ce „a simțit că ceva nu era în regulă” și „și-a dat seama că nu mai era el însuși”.

Foto: Arhiva ELLE

