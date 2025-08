Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”

Justin Timberlake a anunțat zilele trecute că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”.

Ce a transmis Justin Timberlake pe rețelele de socializare

Justin Timberlake a apărut pe social media într-o ipostază casual, purtând o bluză sport și a declarat pe Instastory, luni, că „nu face nimic azi” după ce a „dus la bun sfârșit misiunea” de a încheia turneul mondial The Forget Tomorrow, care a cuprins 121 de concerte și a generat încasări de 205,2 milioane de dolari.

Soția starului pop în vârstă de 44 de ani, Jessica Biel, a postat și ea pe Instastory o fotografie cu el și echipa sa lângă un avion privat pe pistă, pe care a descris-o cu mesajul: „Sunt atât de fericită că au ajuns acasă!”.

Justin și-a încheiat oficial al șaptelea turneu principal miercurea trecută, în Turcia, după ce a fost intens criticat online pentru prestațiile sale virale considerate lipsite de efort, în care publicul părea să cânte mai multe versuri decât el pe scenă.

Jessica Biel, alături de soțul ei în această perioadă complicată

Justin Timberlake a primit mult sprijin după ce a vorbit zilele trecute despre problemele sale de sănătate, iar soția lui, Jessica Biel, i-a fost alături în tot acest timp.

După ce câștigătorul a zece premii Grammy și-a anunțat diagnosticul de boală Lyme pe rețelele de socializare joi, 31 iulie, o sursă din familie a declarat pentru revista PEOPLE că vestea i-a adus lui Timberlake „claritate” și că Biel a fost „incredibil de susținătoare” în această perioadă.

Timberlake, în vârstă de 44 de ani, a crezut inițial că oboseala și durerile pe care le resimțea în timpul turneului erau doar o parte firească a înaintării în vârstă și a revenirii pe scenă, spune sursa. Cântărețul piesei „Señorita” a încheiat recent turneul mondial „Forget Tomorrow”, care a durat doi ani și care a fost organizat pentru a promova albumul său de studio din 2024, Everything I Thought It Was.

„Nu mai are 20 de ani. Dar când simptomele s-au agravat, și-a dat seama că era vorba de ceva mai serios,” spune sursa. „A tras de el luni de zile înainte să obțină, în cele din urmă, răspunsuri. Diagnosticul de boală Lyme a adus claritate unei serii de probleme inexplicabile cu care s-a confruntat în tăcere.”

Jessica Biel, în vârstă de 43 de ani, „a simțit că ceva nu era în regulă” cu sănătatea soțului ei și „l-a încurajat să meargă la un consult”, adaugă sursa. „Își dădea seama că nu era el însuși. Este incredibil de susținătoare”.

Mesajul transmis de Justin Timberlake

Cântărețul a făcut această dezvăluire într-o declarație amplă pe Instagram, joi, în timp ce reflecta asupra turneului său, Forget Tomorrow, care s-a încheiat miercuri în Turcia.

„Ei bine, pe măsură ce acești doi ani incredibili ajung la final și privesc spre viitor, am vrut să scriu ceva din suflet. Nu e ușor să încerci să pui în cuvinte vârtejul pe care îl presupune un turneu –– dar voi încerca”, a început Justin Timberlake, referindu-se la încheierea celui mai recent turneu al său.

„A fost cea mai distractivă, emoționantă, împlinitoare, solicitantă fizic și, uneori, epuizantă experiență. Fac asta de peste 30 de ani (ceea ce mi se pare incredibil să spun) –– și am dat tot ce am avut în mine. Nu aș fi putut face asta fără familia mea, prietenii mei, The TN Kids și sprijinul vostru, al tuturor. După cum mulți dintre voi știți, sunt o persoană destul de rezervată. Dar, reflectând acum la turneu și la cel de festivaluri – vreau să vă spun puțin despre ce se întâmplă cu mine”, a continuat el.

„M-am confruntat cu unele probleme de sănătate și am fost diagnosticat cu boala Lyme –– nu spun asta ca să vă fie milă de mine, ci pentru a aduce puțină lumină asupra lucrurilor cu care m-am luptat în spatele cortinei”, le-a spus artistul, în vârstă de 44 de ani, urmăritorilor săi.

Justin Timberlake a menționat că boala Lyme, o infecție bacteriană transmisă prin mușcătura de căpușă, „poate fi extrem de debilitantă, atât din punct de vedere mental, cât și fizic”.

Diagnosticul l-a ajutat pe câștigătorul premiului Grammy, care s-a declarat „șocat”, să înțeleagă „de ce simțea dureri nervoase intense pe scenă sau o oboseală ori o stare de rău inexplicabilă”.

„Am fost pus în fața unei decizii personale. Să opresc turneul? Sau să merg mai departe și să găsesc o soluție?”, a continuat el.

Fostul membru NSYNC a decis, în cele din urmă: „Bucuria pe care mi-o aduce faptul că urc pe scenă depășește cu mult stresul trecător pe care îl resimțea corpul meu.”

El a spus că este „atât de bucuros că a continuat”, pentru a-și demonstra „tenacitatea mentală” și pentru a împărtăși „momente speciale” cu fanii.

În altă parte a mesajului său, Timberlake a recunoscut că a ales să fie „transparent în legătură cu luptele [sale]” pentru ca acestea să nu fie „interpretate greșit.”

„Nu doar că mi-am dovedit mie însumi cât de puternic sunt mental, dar acum am atât de multe momente speciale împărtășite cu voi toți, momente pe care nu le voi uita niciodată. Am fost reticent în a vorbi despre asta, pentru că am fost crescut să păstrez lucruri de genul acesta pentru mine. Dar încerc să fiu mai transparent în legătură cu luptele prin care trec, pentru ca ele să nu fie interpretate greșit. Împărtășesc toate acestea cu speranța că vom găsi, cu toții, o cale de a fi mai conectați. Aș vrea să îmi aduc și eu contribuția pentru a-i ajuta pe alții care se confruntă cu această boală”, a scris Justin.

Cântărețul piesei „Cry Me a River” a fost constant criticat pentru prestațiile slabe de la începutul turneului său, lansat în aprilie 2024.

Într-un videoclip devenit viral pe TikTok săptămâna trecută, Timberlake a putut fi văzut plimbându-se pe scenă și făcând mișcări de dans ocazionale, aducând microfonul la gură doar rar.

Soția compozitorului, Jessica Biel, și-a arătat sprijinul față de partenerul ei, joi, redistribuind vestea despre problemele lui de sănătate pe Instagram la secțiunea Story.

Cei doi sunt căsătoriți din 2012 și au împreună doi băieți: Silas, în vârstă de 10 ani, și Phineas, de 5 ani.

Ce este boala Lyme

Transmisă prin mușcătura unei căpușe infectate, boala Lyme poate provoca inițial simptome asemănătoare gripei, precum dureri de cap, dureri articulare, oboseală sau febră, potrivit Cleveland Clinic. Este adesea diagnosticată prin apariția unei erupții cutanate în jurul mușcăturii de căpușă. Simptomele ulterioare pot include paralizie facială, confuzie mentală (brain fog), amorțeală, articulații umflate și leziuni ale nervilor.

Vedeta din Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid, și fiica ei, modelul Bella Hadid, cântărețul Justin Bieber, actorul Ben Stiller și comediana Amy Schumer se numără printre celebritățile care au fost diagnosticate cu această boală.

