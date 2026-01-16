Apollo111 Cinema se deschide în 29 ianuarie

Apollo111 Cinema, cel mai nou cinematograf de artă din București, se va deschide pentru public începând cu data de 29 ianuarie.

Apollo111 Cinema se deschide în 29 ianuarie

Cel mai nou cinematograf de artă din București, Apollo111 Cinema, se va deschide pentru public începând cu data de 29 ianuarie. Programul primelor săptămâni va include filme de ficțiune și documentare în premieră, cu un palmares important de premii la festivalurile de profil, dar și o seară dedicată filmelor regretatului regizor Cristian Nemescu și o retrospectivă a primelor filme regizate de Corneliu Porumboiu. Apollo111 Cinema va avea un program săptămânal, de joi până duminică, sala are 128 de locuri, iar biletele se pot cumpăra online, pe apollo111.ro.

„Primele săptămâni de proiecții la Apollo111 dau direcția cinematografului nostru – avem un mix de filme recente, din portofoliile distribuitorilor locali, retrospective ale unor autori români, documentare și filme pentru întreaga familie. E doar începutul. Gândim mai departe un program care sperăm că va ține publicul entuziast pe tot parcursul anului. E mica noastră contribuție la păstrarea acestui obicei de neînlocuit – mersul la cinema – care poate să rămână o ancoră, mai ales în vremuri complicate”, a declarat Ioan Maxim, managerul Apollo111 Cinema.

Printre primele titluri din program se numără premierele a două filme românești: documentarul Still Nia (r. Paula Oneț), un portret poetic și experimental al unei artiste de origine română stabilite în Franța, premiat cu trofeul pentru cel mai bun documentar la Astra Film Festival și câștigător al premiului publicului la Les Films de Cannes à Bucarest, și Catane, lungmetrajul regizoarei Ioana Mischie, o comedie inspirată din fapte reale, despre rezistență, ingeniozitate și misterele unui sat de munte. Printre premierele filmelor internaționale se numără Pillion (r. Harry Lighton, Marea Britanie, 2025, distribuit de Transilvania Film), cu Alexander Skarsgård și Harry Melling în rolurile principale, o poveste queer interzisă minorilor premiată la Cannes pentru scenariu, neo-noir-ul Insula (Islands, r. Jan Ole Gerster, Germania, 2025, distribuit de Transilvania Film), producția japoneză plină de tensiune Exit 8 (r. Genki Kawamura, Japonia, 2025, distribuit de Independența Film) inspirată de jocul video indie cu același nume, și Vocea lui Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab, r. Kaouther Ben Hania, Tunisia, 2025, distribuit de Voodoo Films), povestea impresionantă a unei fetițe din Gaza și a celor care încearcă să o salveze, câștigător al Leul de Argint la Veneția. O proiecție va avea și documentarul punk Fiume o Morte! (r. Igor Bezinovic, Croația, 2025), nominalizat la European Film Awards.

Still Nia

Printre programele speciale se numără proiecția a două filme regizate de Cristian Nemescu: scurtmetrajul Poveste la scara C (2003) și mediu metrajul Marilena de la P7 (2006). Cristian Nemescu (1979–2006) rămâne una dintre cele mai promițătoare și, totodată, tragice figuri ale cinematografiei române contemporane, un regizor a cărui operă scurtă a reușit să capteze energia, nervul și contradicțiile României postcomuniste cu o autenticitate rară.

Marilena de la P7

Spectatorii sunt așteptați și la Retrospectiva Corneliu Porumboiu, care va include două scurtmetraje – Pe aripile vinului (2002) și Călătorie la oraș (2003) – și mediu metrajul Visul lui Liviu (2004). Corneliu Porumboiu este una dintre figurile esențiale ale Noului Cinema Românesc, un regizor care a redefinit limbajul cinematografic prin minimalism, umor sec și o atenție obsesivă pentru limbaj, putere și adevăr.

Sistemul de cinema Apollo111 a fost proiectat și implementat de Vlad Plăiașu, director tehnic cu experiență în festivaluri de film și cinematografe independente.

Apollo111 se află lângă Parcul Cișmigiu, în Palatul Universul (Ion Brezoianu 23 – 25, corp B, subsol).

Toate noutățile despre program și deschidere vor fi comunicate pe paginile de Facebook și Instagram @Apollo111Cinema.

Cinematograful va completa programul Apollo111 care va continua să producă spectacole de teatru și să găzduiască petreceri.

Program Apollo111 Cinema

29 ianuarie – 15 februarie

Joi, 29 ianuarie

18:00 Valoare Sentimentală (Sentimental Value, dramă, r. Joachim Trier, Norvegia, 2025)

20:00 Insula (Islands, Dramă, Thriller, r. Jan Ole Gerster, Germania, 2025)

                                                       

Vineri, 30 ianuarie

18:00 Still Nia (Documentar, r. Paula Onet, România, 2025)

20:00 Catane (Comedie, r. Ioana Mischie, România, 2025)

 

Sâmbătă, 31 ianuarie

18:00 Cronologia Apei (The Chronology of Water, Biografic, Dramă, r. Kristen Stewart, SUA, 2025)

20:30 Insula (Islands, Dramă, Thriller, r. Jan Ole Gerster, Germania, 2025)

 

Duminică, 1 februarie          

15:00 Micuța Amelie (Amélie et la métaphysique des tubes, Animație, Familie, r. Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade, Franța, 2025) – dublat în limba română

18:00 Still Nia (Documentar, r. Paula Onet, România, 2025)

20:00  Retro Porumboiu (Pe aripile vinului (2002), Călătorie la oraș (2003),Visul lui Liviu (2004))

 

Joi, 5 februarie    

20:00 Still Nia (Documentar, r. Paula Onet, România, 2025)

 

Vineri, 6 februarie

18:30 Exit 8 (Horror, r. Genki Kawamura, Japonia, 2025)

20:30 Vocea lui Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab, Dramă, r. Kaouther Ben Hania, Tunisia, 2025)

 

Sâmbătă, 7 februarie

18:30 Catane (Comedie, r. Ioana Mischie, România, 2025)

20:00 Vocea lui Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab, Dramă, r. Kaouther Ben Hania, Tunisia, 2025)

 

Duminică, 8 februarie

15:00 Insula (Islands, Dramă, Thriller, r. Jan Ole Gerster, Germania, 2025)

18:00 Exit 8 (Horror, r. Genki Kawamura, Japonia, 2025)

20:00 Remember Nemescu (Poveste la scara C (2003), Marilena de la P7 (2006))

         

Joi, 12 februarie

20:00 Pillion (Comedie, Romantic, r. Harry Lighton, Marea Britanie, 2025)

 

Vineri, 13 februarie      

18:30 Exit 8 (Horror, r. Genki Kawamura, Japonia, 2025)

20:30 Ultima rețetă (Redress, Dramă, r. Régis Wargnier, Franța, 2025)

 

Sâmbătă, 14 februarie          

18:00 Pillion (Comedie, Romantic, r. Harry Lighton, Marea Britanie, 2025)   

          

Duminică, 15 februarie          

15:00 Vocea lui Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab, Dramă, r. Kaouther Ben Hania, Tunisia, 2025)

18:00 Pillion (Comedie, Romantic, r. Harry Lighton, Marea Britanie, 2025)

20:00 Fiume o morte! (Documentar, r. Igor Bezinovic, Croația, 2025)

