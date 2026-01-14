10 seriale din 2025 care te vor face să râzi în hohote

Acestea sunt câteva dintre serialele din 2025 care îți vor aduce buna dispoziție.

  de  Braslasu Iulia
1. Adults
Mai multe seriale din 2025 ne-au ajutat să ieșim un pic din cotidian, să ne relaxăm și să uităm, preț de câteva episoade (sau poate chiar un sezon întreg) de grijile și problemele care ne apasă. 

Adults este un serial de comedie care se poartă prin viețile zbuciumate și dilemele amoroase și personale ale unor tineri. Pe parcursul celor opt episoade din primul sezon, publicul a făcut cunoștință cu cinci prieteni din New York care locuiesc împreună și care, inevitabil, au parte de diverse tensiuni și conflicte. Însă, în tot acest amalgam, nu uită să se ajute atunci când au nevoie.

2. Mythic Quest 

În Mythic Quest aflăm mai multe despre cum se dezvoltă jocurile video și despre provocările care intervin în menținerea succesului lor. Sezonul al patrulea, fiind de altfel și ultimul, pentru că Apple TV l-a anulat, a apărut în 2025 și s-a concentrat pe felul în care creatorul de jocuri Ian și programatoarea Poppy lasă deoparte tensiunile lor personale, astfel încât să nu le afecte proiectul creativ. 

3. Overcompensating

În 2025, un alt serial de comedie cu și despre tineri a mai ieșit în evidență, fiind vorba despre Overcompensating. Ce au apreciat privitorii la el a fost abordarea proaspătă pe care o avut-o în legătură cu o temă recurentă în serialele de tipul acesta, mai exact maturizarea. Serialul surprinde felul în care Benny, un jucător de fotbal american, își ascunde sexualitatea și vrea să mențină o anumită imagine despre el, în timp ce gestionează presiunile din liceu și își găsește o traiectorie. 

4. The Studio

The Studio este o satiră cu Seth Rogen, Catherine O’Hara, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders, Ike Barinholtz, Zoë Kravitz și Bryan Cranston în distribuție. Povestea care a stârnit hohote de râs urmărește parcursul unui studio de la Hollywood care se străduiește din răsputeri să producă filme bune și să supraviețuiască în industrie. 

5. Only Murders in the Building

În 2025, cel de-al cincilea sezon al serialului Only Murders in the Building despre trei vecini care investighează crime a captivat publicul prin și mai multe situații de-a dreptul hilare. Celebrul trio, format din Selena Gomez, Martin Short și Steve Martin, e pus din nou în fața unor cazuri misterioase care își așteaptă rezolvarea.

6. The White Lotus

The White Lotus a fost unul dintre cele mai discutate seriale din 2025 și nu ar trebui să ne mire, având în vedere cât de spumos a fost cel de-al treilea sezon și câte conversații a iscat. Fără îndoială, este unul dintre serialele care te va face să râzi de situațiile neașteptate întâmpinate de oaspeții bogați și privilegiați veniți într-o stațiune de lux să se destindă și să uite de probleme. 

7. The Paper

În serialul The Paper ne întâlnim cu echipa ziarului The Toledo Truth Teller, care încearcă să îl agreeze pe noul redactor-șef al ziarului, Ned Sampson, dornic să relanseze ziarul și să crească vânzările acestuia. Fiind un spin-off al celebrului serial The Office, existau șanse ca publicul să nu mai fie interesat de o poveste similară, dar nu a fost cazul. Primul sezon a fost dozat cu suficientă comedie și sarcasm încât să încânte publicul. 

8. I Love LA

Promovat ca un serial dedicat generației Z, I Love LA, creat de Rachel Sennott, pe care cel mai probabil ai văzut-o în Shiva Baby, Bodies Bodies Bodies, Bottoms și I Used to Be Funny, te captivează de la primul episod. Rachel Sennott o joacă pe Mia, o manageră de talente care încearcă să reușească în carieră și să facă față presiunilor de la locul de muncă, relației amoroase și vieții haotice din Los Angeles. Există diversitate, creatoare și creatori de conținut, un limbaj actual, referințe adaptate evenimentelor care au făcut înconjurul internetului și o distribuție pe măsură, cu nume precum Leighton Meester, Josh Hutcherson și Odessa A’zion.

9. Platonic

Rose Byrne și Seth Rogen joacă rolurile principale în serialul de comedie Platonic. În această poveste, ei interpretează doi prieteni foarte buni din copilărie care se reîntâlnesc la maturitate și vor să depășească conflictul care a determinat ruptura dintre ei. În 2025, cel de-al doilea sezon a pus accentul pe felul în care cei doi își impun limite în relația lor de prietenie și pe cum se strecoară prin aventurile surprinzătoare ale vieții. 

10. Hacks

Încercarea comediantei Deborah Vance de a reveni în fața publicului și a atrage atenția oamenilor tineri prin angajarea scriitoarei Ava este explorată din plin și în cel de-al patrulea sezon al serialului de comedie neagră Hacks. Jean Smart și Hannah Einbinder, cele două actrițe care dau viață protagonistelor, au interpretări pline de amuzament, candoare, ironie, iar împreună au o chimie peste care nu poți trece cu vederea. Colaborarea dintre Deborah și Ava este adeseori tumultoasă, cu suișuri și coborâșuri, dar, în final, își găsesc un limbaj comun prin care să te emoționeze și amuze.

