Zoë Kravitz, mărturisiri amuzante despre un incident petrecut în casa lui Taylor Swift: „Am distrus complet baia”

Invitată în cadrul emisiunii „Late Night With Seth Meyers”, Zoë Kravitz a povestit un episod inedit petrecut la începutul acestui an, în casa prietenei sale, Taylor Swift. Actrița a dezvăluit că Swift i-a oferit cu generozitate reședința sa din Beverly Hills atunci când incendiile devastatoare au cuprins California. Kravitz a mărturisit însă că, în timpul șederii, a ajuns să „distrugă” o parte din casa cântăreței.

„Am ajuns să stăm acolo aproximativ două săptămâni”, a spus Zoë, explicând că Taylor și-a pus la dispoziție vila, în valoare de 25 de milioane de dolari, pentru ea și celebra ei mamă, Lisa Bonet. Cele două au fost însoțite și de șarpele lui Bonet, Orpheus.

„Taylor are această casă superbă. Este din anii ’30, genul de loc pe care vrei să-l păstrezi și să ai grijă de el”, a precizat Kravitz.

Actrița a subliniat că, de obicei, încearcă să fie o „musafiră bună” care „lasă locurile mai bine decât le-a găsit”, însă, de data aceasta, lucrurile au stat diferit.

Incidentul s-a produs chiar înainte de plecarea lor, în timp ce făceau curățenie. Kravitz a primit un apel de la mama sa, aflată în baia de la etaj.

„Am găsit-o ghemuită într-un colț, într-un mod ciudat’, a spus actrița. „Și am întrebat-o: ‘Ce se întâmplă?’, iar ea a zis: ‘Mă spălam pe față și îl aveam pe Orpheus. L-am pus jos pentru o secundă, am închis ușa și a găsit o mică gaură în colț’.”

Zoë Kravitz, în vârstă de 36 de ani, a explicat că în încăpere exista o banchetă încastrată în perete, lângă gaura prin care șarpele a intrat. Cele două au încercat să-l scoată, Bonet apucându-l de coadă, însă șarpele s-a retras și mai adânc în perete.

În cele din urmă, Kravitz a apelat la administratorul locuinței, care a venit cu o rangă pentru a „smulge bancheta”.

„Smulgeam gresia, zgâriam pereții”, și-a amintit actrița. „Am distrus complet baia lui Taylor și a fost un moment în care mi-am spus: ‘Ori distrugem baia, ori îi spun că are un șarpe undeva prin casă’.”

„I-am spus administratorului: ‘Evident, o să plătesc pentru a repara totul. Te rog doar să nu-i spui nimic până nu e gata'”, a continuat ea.

Totuși, când a sunat-o pe Taylor Swift pentru a-i mărturisi întâmplarea, cântăreața știa deja ce se întâmplase.

„Îmi amintesc că am sunat-o și i-am zis: ‘Hei, voiam să îți spun ceva’, iar ea a răspuns: ‘E despre faptul că aproape ați pierdut un șarpe în casa mea și ați distrus baia?'”.

Kravitz a glumit spunând că următorul album al artistei ar putea purta titlul „Orpheus” — ipoteză infirmată săptămâna aceasta, după ce Swift a anunțat că viitorul ei material discografic se va numi „The Life of a Showgirl”.

Cele două sunt prietene apropiate de peste un deceniu, iar legătura lor s-a consolidat în ultimii ani. Au fost văzute în repetate rânduri luând cina împreună la New York, iar Kravitz a participat la concertul „Eras” din Londra, pe care l-a descris drept o experiență „nebunească”.

„Nu mă miră deloc, pentru că Taylor are un talent incredibil în tot ceea ce face, așa că nu e surprinzător că este atât de bună”, i-a spus ea lui Jimmy Fallon, în cadrul unei apariții la „The Tonight Show”. „Dar ceea ce mi se pare și mai ciudat este că, după ce cântă în fața a nu știu câte mii de oameni, vine pur și simplu după aceea la mine, bem un pahar de vin, mâncăm un burger și stăm la povești.”

Foto: Arhiva ELLE

