Selena Gomez și Benny Blanco, detalii inedite despre nunta lor. Ce implicare are Taylor Swift și când este programat evenimentul

Actrița din Only Murders in the Building, Selena Gomez, și producătorul muzical Benny Blanco ar urma să se căsătorească în septembrie, în cadrul unei ceremonii cu numeroase vedete, organizată în California, potrivit Daily Mail.

Detalii despre nunta Selenei Gomez și Benny Blanco

„Nunta Selenei și a lui Benny va fi un eveniment de două zile, în Montecito, în luna septembrie”, a declarat o sursă pentru publicație.

Evenimentul ar urma să fie restrâns, destinat doar apropiaților celor doi, iar invitațiile au fost deja trimise – inclusiv către buna prietenă a Selenei, Taylor Swift, și iubitul acesteia, jucătorul NFL Travis Kelce.

„Toți cei invitați au fost rugați să vină cu bagaje pentru tot weekendul”, a mai precizat sursa.

Deși este o nuntă destinată exclusiv prietenilor și familiei, pe lista de invitați se află numeroase celebrități, printre care Taylor Swift și Travis Kelce, colegi de platou ai Selenei din Only Murders in the Building, dar și vedete din industria muzicală care sunt apropiați ai lui Benny Blanco sau cu care acesta a colaborat.

O altă sursă a declarat că nunta programată la sfârșitul verii este „momentul ideal” pentru Selena (32 de ani) și Benny (37 de ani), deoarece toamna și iarna Selenei vor fi foarte aglomerate.

„Selena este încântată de logodnă, dar a visat dintotdeauna să se căsătorească”, a explicat cel de-al doilea insider pentru Daily Mail.

„Sfârșitul anului devine aglomerat nu doar pentru ei, ci și pentru majoritatea invitaților.”

Cuplul s-ar fi confruntat cu dificultăți în stabilirea datei nunții din cauza programului încărcat al lui Taylor Swift.

Totuși, o a treia sursă a ținut să clarifice: „Selena nu își organizează nunta în funcție de Taylor, dar își dorește mult ca ea să poată participa și ar fi încântată ca aceasta să vină alături de Travis.”

Selena Gomez și Benny Blanco s-au logodit

Fondatoarea Rare Beauty și Benny Blanco și-au anunțat logodna în decembrie 2024, după mai bine de un an de relație. La începutul lunii iulie, Benny Blanco a declarat că nunta va fi „relaxată, dar incredibilă”.

„Pentru totdeauna începe acum”, a scris vedeta din „Emilia Pérez” în descrierea unei serii de fotografii în care își etalează inelul de logodnă cu diamant.

Într-una dintre imagini, Gomez zâmbește larg în timp ce stă pe o pătură de picnic, admirându-și fericită inelul. În altă fotografie, cei doi sunt îmbrățișați cu tandrețe, Blanco sărutând-o delicat pe cap.

Producătorul muzical a comentat cu umor la postarea ei: „Stai puțin… asta e soția mea.”

Selena Gomez a stârnit primele zvonuri despre logodnă în august, când a postat o fotografie în fața unei oglinzi, acoperindu-și strategic degetul inelar cu două inimi desenate digital.

Blanco, în vârstă de 36 de ani, era prezent și el în imagine, dar întors cu spatele spre cameră.

„Își acoperă degetul!! Sunt…?”, a speculat un fan, în timp ce altul a spus cu convingere: „Cu siguranță e logodită 😭💍.”

Cei doi sunt împreună de mai bine de un an. În decembrie 2023, Selena Gomez a confirmat public relația, dezvăluind că ea și Benny Blanco erau împreună de șase luni înainte de anunțul oficial. Reacțiile fanilor au fost împărțite, unii amintind de legătura profesională dintre Blanco și fostul iubit al Selenei, Justin Bieber.

Cu toate acestea, cântăreața și-a apărat cu hotărâre relația, afirmând pe rețelele sociale că Blanco este „cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată”. Ea a adăugat: „Este mai bun decât oricine cu care am fost vreodată. Fără dubii.”

