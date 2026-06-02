Andreea Berecleanu, o mamă extrem de mândră! Ce a dezvăluit despre cei doi copii ai săi, Eva și Petru: „Le-am spus că pot fi imperfecți, doar să..”

Andreea Berecleanu, în vârstă de 51 de ani, rămâne una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri din România. Vedeta de la Prima TV se mândrește nu doar cu o carieră de succes, ci și cu o familie minunată, iar rolul de mamă rămâne pentru ea o prioritate absolută.

Eva, fiica Andreei Berecleanu din căsătoria cu jurnalistul Andrei Zaharescu, a împlinit în septembrie 24 de ani. Tânăra impresionează nu doar prin frumusețe, ci și prin rezultate academice remarcabile, absolvind Institutul Marangoni din Londra, cu specializare în Design Vizual și Grafică. După trei ani petrecuți la Londra, Eva și fratele ei, Petru, își urmează acum propriile drumuri: Eva s-a mutat la un job în Barcelona, iar Petru continuă studiile în Marbella.

Pe 1 Iunie, Andreea Berecleanu a dezvăluit mai multe imagini de colecție cu cei doi copii ai săi, atât fotografii recente, cât și cadre inedite din copilăria celor doi.

„Ei! într-o lume în care le-am spus că pot fi imperfecți, doar să fie fericiți și liberi. La mulți ani, copiii mei”, a scris prezentatoarea în descrierea fotografiilor.

Andreea Berecleanu, despre secretul siluetei sale

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea a vorbit despre cum reușește să-și păstreze vitalitatea și tonusul fizic de parcă timpul nu ar conta pentru ea.

Secretul ei pentru a arăta mereu tânără la 51 de ani constă într-un stil de viață echilibrat, alimentație sănătoasă, mișcare constantă și o organizare riguroasă a timpului. Andreea Berecleanu și-a propus să urmeze exemplul actriței Meryl Streep, menținându-se activă și sănătoasă chiar și la 70-75 de ani.

„Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh dar nu pun preț foarte mult pe trecerea anilor. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă dar pentru mine trecerea anilor înseamnă Meryl Streep așa încât aștept vârsta de 70-75 de ani să pot spune ‘forever young. Secretul probabil că este o conduită de viață. Nu fumez deloc, beau ocazional, la evenimente importante, cum ar fi acesta, Prima Fest. Am o dietă normală, fără excese și cu puțin sport!”, a adăugat prezentatoarea pentru Click!.

Andreea Berecleanu, detalii neștiute despre începutul în carieră. Ce și-a cumpărat din primul salariu

Andreea Berecleanu a făcut recent o serie de confesiuni legate de începutul ei în carieră. Nu era convinsă că va alege să facă jurnalism, însă mai multe conjuncturi au condus-o către practicarea acestei profesii.

„Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și, de aici încolo, deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus Andreea Berecleanu într-un interviu pentru VIVA!

Andreea Berecleanu lucrează de la vârsta de 18 ani, iar de la 19 ani a început să se întrețină singură. Prezentatoarea TV a dezvăluit ce anume și-a achiziționat din primul ei salariu.

„La 18 ani, de atunci datează cartea mea de muncă. Și tot de atunci și primul salariu. În plus față de TV, colaboram și cu câteva ziare ale vremii și aveam colaborări plătite. Iar de la 19 ani, n-am mai locuit cu părinții și m-am întreținut singură. Din primul salariu, mi-am cumpărat un inel din argint și am făcut plinul de benzină.”

