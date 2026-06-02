Cristian Mungiu, anunț special pentru publicul din România. Ce a dezvăluit despre Fjord, filmul pe care l-a regizat și care a câștigat Palme d’Or la Cannes 2026

La cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, Cristian Mungiu a fost răsplătit cu trofeul Palme d’Or pentru Fjord, drama sa cu Renate Reinsve și Sebastian Stan în rolurile principale.

Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, avanpremieră națională în luna iunie

Pe 13 iunie, de la ora 19:00, Fjord se va vedea într-o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara, o avanpremieră care să bucure publicul român doritor de a vedea filmele acolo unde le este locul: în sala de cinema. Biletele pentru avanpremieră se pun în vânzare azi, pe 2 iunie. Proiecția unică pentru avanpremieră este realizată cu sprijinul Voodoo Films și Forum Film.

„În acest moment nu știm cu precizie când va putea fi organizată premiera în România a filmului FJORD. Depinde de identificarea unei săli potrivite pentru premieră, de programul actorilor principali, căci ne dorim ca Sebastian Stan și Renate Reinsve să fie prezenți la premieră, de programul sălilor de cinema și de data lansării filmului în Statele Unite. Cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie și ianuarie. Pentru că mai este mult pînă atunci, pentru că din august filmul va începe să aibă premiere în alte țări din Europa și pentru că a existat multă emoție în România generată de acest al doilea Palme d’Or, am vorbit cu sălile de cinematograf și am obținut înțelegerea lor pentru organizarea unei avanpremiere cu FJORD sub forma unei singure proiecții în toate sălile disponibile din România, din respect pentru publicul de acasă.”, a declarat Cristian Mungiu.

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră, devenind al zecelea regizor din istorie care atinge această performanță, alăturându-se unor cineaști precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, frații Dardenne sau Michael Haneke.

FJORD s-a bucurat de o primire excelentă la premiera mondială de la Festivalul de Film de la Cannes, atrăgând un număr impresionant de cronici internaționale pozitive și stârnind o adevărată furtună de reacții pe internet.

Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, răsplătit cu multiple premii

Înaintea galei de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2026, Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost recompensat cu mai multe premii.

Fjord, care a fost selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or, a fost răsplătit cu Premiul François Chalais, o distincție acordată în ajunul Ceremoniei de premiere a Competiției Oficiale și care recunoaște valorile jurnalistice ale unui film. Premiul este decernat anual în parteneriat cu Televiziunea Publică din Franța și cu Festivalul de Film de la Cannes. Pelicula regizorului român a mai obținut Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) și Premiul Criticii Internaționale, acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film (FIPRESCI).

Despre povestea filmului Fjord

În Fjord, rolurile principale sunt interpretate de Renate Reinsve și Sebastian Stan. Cei doi îi joacă pe Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. Sebastian Stan interpretează rolul unui tată de familie ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare, iar Renate Reinsve dă viață unei mame aflate între două culturi, preocupată să înțeleagă ce este mai bine pentru copiii ei.

Distribuție mai e compusă din Lisa Loven, Lisa Carlehed, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban, Jonathan Breazu, dar și Ana Bodea, care a vorbit recent despre experiența de a lucra la acest film.

Fjord este cel de-al cincilea film consecutiv cu care regizorul Cristian Mungiu a fost selectat în competiție la Festivalul de Film de la Cannes.

