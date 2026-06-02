Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului. Cum au făcut anunțul: „Ne bucurăm”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit public sexul bebelușului. Actrița și comediantul se pregătesc să devină părinți pentru prima dată.

Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului

Pe 1 iunie, chiar de Ziua Copilului, Anisia Gafton și Florin Serghei și-au surprins urmăritorii cu o veste specială. Actrița și comediantul au dezvăluit că vor deveni părinții unui băiețel.

„La mulți anii tuturor copiilor de 1 iunieeeee, și celor care sunt încă în burtică! Să ne bucurăm toți ca ei, cu sufletul frumos și curat! Cu ocazia asta am făcut un Gender Revel și: eeee băiețellllllll! La mulți aniiiiiiiiii tuturor copiilor: născuți, în burtică și adulți!”

Anisia Gafton și soțul ei, Florin Serghei, traversează o perioadă plină de emoții. Amândoi sunt bucuroși de faptul că vor avea un băiețel împreună.

„Da, oricum eu îmi doream băiețel, era bine și fată, dar da, îmi doream băiețel și parcă spre final mi-am dat eu seama așa că e băiat, că dădea din piciorușe, zici că era fotbalist. E un sentiment foarte plăcut, e ceva nou, e o bucurie pe care n-am mai simțit-o până acum. E ceva foarte frumos, trebuie să treci prin asta ca să-ți dai seama ce fel de sentiment este. La fel și Serghei își dorea și fetiță și băiețel, dar spre final a zis și el că sigur e băiețel. Nu conta oricum, e bine și fetiță și băiețel. Încă nu ne-am gândit la nume, acum suntem în cercetare”, a spus Anisia Gafton pentru spynews.ro.

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil

Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit că s-au căsătorit civil în secret. Cei doi au ales să facă acest pas în discreție, la începutul lunii mai, și au împărtășit cu fanii lor câteva imagini realizate la scurt timp după ce au ieșit din oficiul Stării Civile. Pentru cununia civilă, actrița a ales o ținută compusă dintr-o rochie albă din dantelă și un sacou alb lung.

„Nu ne îmbrăcăm frumos dar și când o facem, o facem din motive importante

Totul a fost făcut într-un cadru intim, noi și câțiva prieteni dragi sufletului nostru”, a transmis Anisia Gafton pe Instagram.

Anisia Gafton, confesiuni despre sarcină

Vorbind despre sarcină, Anisia Gafton a mărturisit că se află într-o stare foarte bună și se simte energică. Actrița ar urma să nască în toamnă.

„Sunt foarte bine, am trecut de primul trimestru și sunt foarte bine acum. Sunt mai plină de energie, fac altfel lucrurile. În trimestrul doi ești mai plină de energie, e mult mai ușor, trimestrul doi e ca o vacanță în sarcină. Nu am aflat încă dacă vom avea băiețel sau fetiță. Urmează să nasc prin toamnă. E bine că acum, vara, am multe legume și fructe proaspete în alimentație”, a declarat Anisia Gafton pentru Spynews.ro.

Anisia Gafton intenționează să nu își pună pe pauză proiectele profesionale, dar nici să pună presiune pe ea, astfel încât să se bucure de perioada sarcinii.

„Nu iau pauză, o să am grijă de mine și de bebeluș, dar, în același timp, abia aștept să îmi construiesc materiale, să muncesc. O să muncesc până când pot și după, imediat. O să mă organizez astfel încât să am grijă și de copil, dar să am și materiale. Încă n-am emoții legate de naștere, dar cine știe mai încolo. Posibil ca, în apropierea evenimentului, să am emoții, deocamdată nu am nicio treabă. Nu știu încă dacă voi naște natural sau prin cezariană, vom vedea atunci.”

Citește și:

Ilona Brezoianu a dezvăluit o imagine emoționantă de familie. Ce mesaj i-a transmis băiețelului ei, Matei: „Asta sper să-ți amintești!'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro