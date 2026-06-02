Ilona Brezoianu a dezvăluit o imagine emoționantă de familie. Ce mesaj i-a transmis băiețelului ei, Matei: „Asta sper să-ți amintești!”

Ilona Brezoianu a împărtășit publicului de pe Instagram un moment special cu soțul ei, Andrei, și fiul lor, Matei.

Ilona Brezoianu, mesaj emoționat de Ziua Copilului

Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie, la ora 12:25! Jurata de la „Te cunosc de undeva” a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Ilona Brezoianu se poate declara o mamă fericită, iar băiețelul ei crește pe zi ce trece. Actrița dezvăluie rar imagini cu fiul ei, însă marchează anumite momente importante din viața acestuia.

Ilona Brezoianu a postat o imagine rară de familie în care apare alături de soțul ei, Andrei și băiețelul lor, Matei. Actrița a ales să acopere chipul micuțului cu un emoji, cunoscută fiind decizia acesteia de a proteja intimitatea celui mic.

„Primul an în care sărbătorim ziua copilului…

De obicei nu scriu siropuri d-astea, dar acum chiar simt că merită, pentru că mă gândesc că poate, într-o zi, o să citești și tu asta..

Nu știm mereu cum să fim părinți buni. Nu știm întotdeauna dacă ți-e foame, de ce plângi sau ce te supără. Mai greșim și noi și sigur nu facem totul perfect, că nah n-am fost la cursuri și nici nu am apelat la consultanți de tot felu’… Am făcut așa după capu’ nostru și uneori nu ne iese… dar parentingu’ ăsta nu e despre asta.. .

E despre cât de mult te iubim, cât te facem să râzi și cât de frumoasă e viața noastră cu tine… Eu asta sper să-ți amintești!

Te iubim tare mă bebelușule! Lamultean copii!”, a scris actrița.

De ce Ilona Brezoianu nu și-a alăptat niciodată fiul

Ilona Brezoianu a împărtășit recent cu urmăritorii de pe social media detalii neștiute despre viața de mamă și despre cum se descurcă în ceea ce privește creșterea fiului ei, Matei.

Ilona Brezoianu i-a rugat recent pe urmăritorii ei să îi adreseze întrebări pe Instagram. Aceștia au fost curioși să afle detalii despre experiența ei ca mamă. Actrița a vorbit sincer despre motivul pentru care nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei.

„Nu am putut să-i dau deloc. Am făcut o variantă nasoală de furia laptelui imediat după ce m-am externat… Cu dureri și frisoane și am hotărât să opresc cu pastile.”

În ceea ce privește eventuale critici despre faptul că nu a alăptat, pe Ilona Brezoianu nu au interesat-o.

„Având în vedere că e corpul meu, nu prea m-a interesat ce ar spune altcineva despre ce trebuie să fac eu.”

Ilona Brezoianu nu-i va arăta chipul fiului ei pe social media

Ilona Brezoianu și soțul ei au preferat ca până acum să protejeze intimitatea fiului lor, astfel că nu au publicat imagini în care să i se vadă chipul. Actrița le-a mai spus urmăritorilor ei, în sesiunea de întrebări și răspunsuri, că pentru moment nu dorește să posteze fotografii cu fața băiatului ei.

„Momentan nu, că nu vreau să apară prin toate ziarele alături de titluri dubioase.”

Ilona Brezoianu a revenit la scurt timp după naștere la activitatea ei profesională și a dezvăluit motivul pentru care a procedat în acest fel.

„Chiar am primit și mesaje în care oamenii ziceau că de ce nu am stat acasă și m-am întors așa repede la muncă. Hai să vă zic. 1. Pentru că în meseria mea nu-mi permit să dispar doi ani și 2 îți face foarte bine la cap să-ți reiei activitățile. Cu măsură și cu ajutor le poți face.”

Foto: Instagram

