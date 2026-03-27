Ilona Brezoianu, imagine emoționantă cu soțul ei, Andrei, și fiul lor, Matei. Cum i-a surprins actrița pe cei doi

Ilona Brezoianu a împărtășit publicului de pe Instagram un moment special cu soțul ei, Andrei, și fiul lor, Matei.

Ilona Brezoianu, imagine specială cu soțul ei și fiul lor

Ilona Brezoianu și partenerul ei de viață au devenit părinți în urmă cu câteva luni. Actrița a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie, la ora 12:25. Ea a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței, Andrei Lucian Alexandru, a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Ilona Brezoianu și soțul ei au preferat ca până acum să protejeze intimitatea fiului lor, astfel că nu au publicat imagini în care să i se vadă chipul. Însă, recent, actrița a surprins un moment tandru între partenerul ei și micuțul Matei. Vedeta i-a fotografiat pe cei doi în parc, în timp ce soțul actriței îl ține în brațe pe băiețelul lor.

Băiețelul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni

Ilona Brezoianu se poate declara o mamă fericită, iar băiețelul ei crește pe zi ce trece. Actrița dezvăluie rar imagini cu fiul ei, însă marchează anumite momente importante din viața acestuia.

Ilona Brezoianu a postat o imagine rară cu băiețelul ei, care a împlinit 4 luni, dar a ales să dezvăluie doar o mânuță a copilului, cunoscută fiind decizia actriței de a proteja intimitatea celui mic.

„Cineva face azi 4 luni”, a scris Ilona Brezoianu pe Instagram.

Ilona Brezoianu, despre experiența maternității

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

De atunci, Ilona Brezoianu și Andrei Lucian Alexandru împărtășesc cu discreție imagini și frânturi din noua lor viață, de la scene liniștite din casă până la micile provocări ale rutinei.

Actrița nu și-a pierdut simțul umorului, așa cum multă lume o știe și s-a fotografiat după ce și-a aplicat un filtru glam, în care apărea machiată și cu un prosop pe cap, cu scopul de a masca oboseala acumulată în ultima perioadă.

„Așa mi-aș dori să arăt, da’ nu e cazu, că am cearcăne până la genunchi. Așa că mă duc la masaj”, a povestit ea pe rețelele de socializare.

Deși recunoaște că oboseala își face simțită prezența, Ilona a povestit la Super Neatza de Weekend că are un sprijin neprețuit în Andrei.

Cum s-au cunoscut Ilona Brezoianu și soțul ei

Ilona Brezoianu a preferat până acum ca viața personală să o păstreze departe de ochii curioșilor, dar acum ceva timp a surprins cu declarațiile făcute despre începutul relației cu soțul ei. Actrița a povestit cum l-a cunoscut, de fapt, pe Andrei Lucian Alexandru. Cei doi s-au întâlnit la o școală de motociclete, iar relația lor nu a început imediat. La distanță de un an, s-au revăzut și au început să iasă împreună.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu în podcastul găzduit de Bursucu’.

