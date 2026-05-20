Cele 4 perechi de zodii care sunt suflete pereche și nu s-ar putea despărți vreodată

Aceste zodii formează unele dintre cele mai intense perechi și se potrivesc din toate punctele de vedere.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Cele 4 perechi de zodii care sunt suflete pereche și nu s-ar putea despărți vreodată

În lista de mai jos vei vedea care sunt cele mai compatibile perechi de semne zodiacale. Sentimentele lor sunt autentice, găsesc câte o rezolvare la orice conflict și pare că nimic nu le-ar putea aduce în pragul despărțirii. 

1. Taur și Capricorn

Taurii și Capricornii ajung repede să formeze un cuplu, pentru că ambele zodii știu foarte bine ce anume își doresc de la o relație. Au aceleași pasiuni, idealuri, valori și principii de viață. Pun pasiune în tot ceea ce fac, își înțeleg nevoile, iar atunci când intervin tensiuni și conflicte, le rezolvă comunicând sincer.

2. Rac și Scorpion

Racii și Scorpionii se inspiră reciproc atunci când vine vorba de viețile lor profesionale. Inițial, sunt prieteni foarte buni, iar această relație de prietenie puternică evoluează înspre o poveste de dragoste. Își impun limite sănătoase și își dau spațiul de a fi ei înșiși, fără să simtă presiunea de a se schimba.

3. Leu și Săgetător

Leii și Săgetătorii sunt amândoi la fel de îndrăzneți și iubesc cu pasiune. Le place foarte mult aventura și își înțeleg reciproc nevoia de a avea parte de libertate într-o relație. O poveste de dragoste cu ei e bogată de provocări interesante și dorința de a trăi împreună experiențe inedite. Atracția dintre aceste zodii este una intensă, iar asta se reflectă în stabilitatea lor intimă.

4. Berbec și Vărsător

Berbecii și Vărsătorii formează una dintre cele mai reușite perechi zodiacale. În momentul în care se îndrăgostesc și au sentimente profunde față de persoana pe care o plac, ambele semne zodiacale se dedică în totalitate acelei conexiuni. Sunt ancorate în realitate și se gândesc la cum pot construi un viitor de calitate alături de persoana de lângă ei. Personalitățile lor se completează perfect și își acordă spațiul necesar dezvoltării lor personale.

Citește și:
Cele 5 semne zodiacale care sunt atente la detalii și oferă cadouri deosebite

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Cele 3 zodii de care te îndrăgostești cel mai greu
Astrologie
Cele 3 zodii de care te îndrăgostești cel mai greu
Cuplurile de zodii compatibile din punct de vedere sexual
Astrologie
Cuplurile de zodii compatibile din punct de vedere sexual
Zodiile care nu se vor înțelege niciodată într-un cuplu
Astrologie
Zodiile care nu se vor înțelege niciodată într-un cuplu
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 18-24 mai 2026
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 18-24 mai 2026
Cele 4 zodii care se preocupă să aibă un stil de viață sănătos
Astrologie
Cele 4 zodii care se preocupă să aibă un stil de viață sănătos
3 zodii care nu acordă spațiu într-o relație
Astrologie
3 zodii care nu acordă spațiu într-o relație
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova. Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova. Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision
Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”
Ruxandra Luca a revenit în echipa Super Neatza. Ce a spus după o lungă absență: „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”
Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai tânără
Fratele Printeșei Diana s-a căsătorit pentru a 4-a oară, în secret. Cine e mireasa lui, cu aproape 20 de ani mai tânără
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
Artistul nostru a ieșit pe stradă în rochie mini, mulată, mândru de felul în care arată: „M-am îmbrăcat ca o zeiță”. Uită-te bine la poze, îl recunoști? Îl știe toată România / FOTO
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din astrologie
Semnele zodiacale care nu se înțeleg ușor cu alte persoane
Semnele zodiacale care nu se înțeleg ușor cu alte persoane
Astrologie

Oare zodia ta se numără printre cele care au probleme în relațiile cu persoanele apropiate?

+ Mai multe
Cele mai sexy 5 zodii
Cele mai sexy 5 zodii
Astrologie

Fiecare persoană are propriul farmec, însă unele persoane tind să iasă mereu în evidență.

+ Mai multe
Lucrurile care îți distrug viața, în funcție de zodia ta
Lucrurile care îți distrug viața, în funcție de zodia ta
Astrologie

Oricât de multe eforturi faci, semnul tău zodiacal te împinge uneori spre alegeri ce într-un sfârșit îți vor ruina viața.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC