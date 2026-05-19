Meghan Markle și Prințul Harry au sărbătorit 8 ani de căsnicie. Imagini rare de la nunta regală, dezvăluite acum pentru prima dată

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Meghan Markle și Prințul Harry au marcat opt ani de la nunta regală printr-o serie de fotografii rare publicate pe Instagram.

Ducesa de Sussex a împărtășit imagini nemaivăzute de la ceremonia din 19 mai 2018 și de la petrecerea organizată după eveniment, readucând în atenția publicului unul dintre cele mai urmărite momente din istoria recentă a Familiei Regale britanice.

„Acum opt ani…”, a scris Meghan Markle în descrierea unei postări, care include fotografii romantice cu ea și Prințul Harry de la recepția organizată la Frogmore House.

A doua postare conține fotografii de la ceremonia religioasă desfășurată în Capela St George din Castelul Windsor, urmărită la nivel mondial de aproximativ 1,9 miliarde de persoane și la care au participat celebrități precum Oprah Winfrey, David Beckham și George Clooney.

În imaginile publicate acum de Meghan Markle apar momente intime dintre cei doi soți, inclusiv primul dans și mai multe cadre din culisele ședinței foto oficiale.

Printre invitații surprinși în fotografii se află Elton John, care a cântat la eveniment, dar și Isabel May, una dintre cele mai apropiate prietene ale Ducesei de Sussex. Fanii Familiei Regale au remarcat însă că membrii Casei Regale britanice apar foarte puțin în selecția publicată de Meghan. Singura imagine în care poate fi observat Regele Charles este un cadru surprins din spate, în timp ce o conduce pe Meghan spre altar.

În rest, singura persoană pe care Prințul Harry apare îmbrățișând-o este Isabel May, iar Meghan poate fi văzută discutând cu mama sa, Doria Ragland, surprinsă doar parțial în cadru.

De asemenea, apar imagini cu Prințul Harry ținând un toast, în timp ce Meghan, îmbrăcată într-o rochie Givenchy creată special de Clare Waight Keller, îl privește zâmbind.

Astăzi, Meghan Markle și Prințul Harry locuiesc în Montecito, California, alături de cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, după ce au renunțat la rolurile oficiale din Familia Regală în anul 2020.

Nunta regală a fost marcată și de controverse

Deși imaginile postate transmit romantism și eleganță, perioada dinaintea nunții regale a fost însoțită de mai multe tensiuni și controverse care au rămas intens discutate în presa internațională.

Una dintre cele mai cunoscute povești a fost disputa dintre Meghan Markle și Kate Middleton privind rochiile domnișoarelor de onoare, inclusiv ținuta Prințesei Charlotte.

În interviul acordat lui Oprah Winfrey în 2021, Meghan Markle a negat informațiile potrivit cărora ea ar fi făcut-o pe Kate să plângă și a susținut că situația a fost exact invers.

„Nu a fost o confruntare. Nu cred că este corect să intru în detalii, pentru că ea și-a cerut scuze.”

Pregătirile pentru nunta regală au fost complicate și de problemele de sănătate ale tatălui lui Meghan Markle, Thomas Markle, care nu a mai ajuns la ceremonie după ce a suferit un infarct.

În documentarul „Harry & Meghan”, Ducesa de Sussex a povestit că i-a cerut atunci Regelui Charles să o conducă la altar.

„Tatăl lui Harry este foarte fermecător (…) Așa că l-am rugat să mă conducă la altar și a acceptat.”

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro