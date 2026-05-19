Teona Stavarachi și Silviu Pașca și-au botezat fiica într-o locație spectaculoasă din natură. Imagini emoționante de la petrecere

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Teona Stavarachi, actrița cunoscută din serialul „Groapa”, și partenerul ei, Silviu Pașca, fost concurent la „Vocea României”, au organizat botezul fiicei lor, Eva, într-un cadru special. Evenimentul a fost plin de emoție și momente frumoase, chiar dacă vremea le-a pus probleme invitaților și gazdelor.

Teona Stavarachi și Silviu Pașca și-au botezat fiica

Cei doi părinți au ales pentru petrecere o locație din Ciolpani, Ilfov, amplasată în mijlocul naturii, unde decorurile elegante în nuanțe de roz și alb au creat o atmosferă relaxată și rafinată.

Ploaia căzută înainte de eveniment a îngreunat accesul către locație, iar drumul de țară s-a transformat într-o zonă plină de noroi. Cu toate acestea, botezul s-a desfășurat fără probleme, iar invitații s-au bucurat de întreaga experiență.

Pentru cei mici a fost amenajat un spațiu special de joacă, iar oaspeții au avut la dispoziție mai multe zone dedicate fotografiilor. Teona Stavarachi a sugerat pe rețelele sociale că locația este una nouă, mărturisind: „Suntem super happy să fim primii oameni ce își fac amintiri aici”.

La eveniment au participat membrii familiei, prieteni apropiați și colegi ai actriței din serialul „Groapa”. Printre invitați s-au aflat și Dana Rogoz, dar și actorul Tudor Istodor, care le-au fost alături într-un moment important din viața lor.

„O selecție aleatorie din ziua cea mare.

Nici dacă visam, ziua asta nu era așa frumoasă.

Mulțumim tuturor oamenilor care au venit cu inima deschisă să ne fie alături. Sperăm că v-ați întors acasă cu un strop în plus de iubire și câteva amintiri de neuitat.”, a transmis Teona pe Instagram.

Actrița a născut o fetiță

Teona Stavarachi și Silviu Pașca au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2025. De atunci, cei doi împărtășesc frecvent pe rețelele sociale imagini și momente din noua lor viață de familie.

„Sunt tătic de fetiță… Vă mulțumim pentru gândurile bune”. La scurt timp după naștere, actrița a publicat prima imagine cu chipul fetiței lor.

În vara anului 2025, Teona Stavarachi a anunțat că așteaptă primul lor copil. Într-unul dintre videoclipuri, filmat în timpul unei ecografii, medicul le oferă confirmarea clară: „100% fetiță.”

„O colaborare de succes pe perioadă nelimitată & gender reveal la final”, au scrisTeona Stavarachi și partenerul ei, Silviu Pașca în descrierea postării, care a inclus o poză cu ei îmbrățișați, imaginea ecografiei și clipuri video cu reacțiile prietenilor și familiei la vestea sarcinii.

Relația dintre cei doi a început discret, însă în mai 2025, la Gala Premiilor Gopo, au apărut împreună, confirmând public legătura lor. Diferența de vârstă dintre ei este de 14 ani: Teona s-a născut în 1999, iar Silviu în 1985.

O carieră remarcabilă

Teona Stavarachi și-a construit o carieră solidă în film și teatru. Printre proiectele ei se numără filmul Ramon, produs de Pavel Bartoș și regizat de Jesús del Cerro, dar și colaborările cu teatre din București și alte orașe ale țării.

Serialul Groapa, în care Teona Stavarachi o interpretează pe Alma Coman, poate fi urmărit pe platforma Voyo, unde sunt disponibile sezoanele 1 și 2. Daniel Nuță revine în rolul lui Sasha Vlahu, prins între justiție, loialitate și umbrele trecutului, iar Alma începe să dezvăluie secrete care schimbă cursul poveștii.

Acțiunea are loc în orașul Giurgiu, iar tensiunea continuă să crească, personajele fiind nevoite să ia decizii care le vor marca viețile. Loialități fragile, relații de familie complicate și mistere din trecut conturează o lume în care dreptatea nu este niciodată simplă, iar fiecare alegere are consecințe puternice.

Citește și:

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: „Este un moment greu pentru amândoi'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro