Lucrarea Danaide, de Brâncuși, vândută cu o sumă exorbitantă la licitație. Cine a inspirat sculptura?

  de  ELLE.ro
Danaide, o sculptură în bronz creată de Constantin Brâncuși în 1913, s-a vândut într-o licitație la New York contra unei sume exorbitante. Deși cumpărătorul a rămas anonim, vânzarea semnifică un nou record de licitație pentru artistul de origine română. Lucrarea a fost vândută de casa londoneză Christie’s, care a promovat intens evenimentul pe care îl constituie pentru colecționari scoaterea la vânzare a unei opere de Brâncuși de o asemenea valoare. Casa londoneză a lansat inclusiv un videoclip în cadrul căreia actrița Nicole Kidman confruntă sculptura, într-un intens schimb de priviri, o inițiativă despre care poți citi mai multe (și din care poți vedea imagini) aici. Prețul de pornire al celebratei lucrări a fost de 82 de milioane de dolari.

La finalul licitației, Danaide s-a vândut la New York cu 107.585.000 de dolari, sumă la care s-a ajuns după ce s-au primit câteva oferte și după ce licitația s-a oprit la 93 de milioane, restul, până la aproape 108 milioane, reprezentând taxele. Cumpărătorul anonim a fost reprezentat în cadrul licitației de Maria Los, vicepreședinta casei de licitații.

În cazul de față, este vorba despre singura variantă aurită dintre cele pe care le-a produs Brâncuși în seria Danaide. Mai există, de asemenea, 6 variante în bronz, dintre care unele pot fi admirate la Centrul Georges Pompidou din Paris, Muzeul de Artă din Philadelphia, Tate din Londra, Muzeul Kunst din Winterthur. Și Muzeul Național de Artă al României deține o variantă a lucrării, realizată în piatră.

Seria Danaide întruchipează perfect crezurile lui Brâncuși despre ce ar trebui să fie portretul, dar și despre cum imagina el viitorul sculpturii. Simplitatea radicală a liniilor, puritatea formelor vorbesc explicit despre perspectiva revoluționară pe care Brâncuși a avut-o asupra artei.

Ca și lucrările dintr-o altă serie faimoasă, și Danaide a fost inspirată de același personaj, Margit Pogany, lucru dovedit de faptul că sculpturile care făceau trimitere la sculptura antică grecească înainte ca artistul să o fi întâlnit pe Mademoiselle Pogany aveau o cu totul altă înfățișare. De-abia după ce tânără studentă maghiară la arte i-a devenit muză, Danaide a început să aibă înfățișarea pe care am ajuns să o cunoaștem. Margit Pogany mărturisea, de altfel, că în anii în care a studiat la Paris și l-a cunoscut pe Brâncuși, acesta a fost mai mult decât încântat să îi arate modurile în care fusese inspirat de ea.

„Într-o zi m-a chemat în atelier să văd niște lucrări pe care tocmai le terminase. Părea foarte nerăbdător să îmi arate, dorind să vin chiar în acea zi. M-am dus cu un prieten și ne-a arătat sculpturile. Printre ele era un cap din marmură albă de care m-am simțit foarte atrasă. Simțeam că sunt eu, deși nu avea nici una dintre trăsăturile mele. Era numai ochi. Brâncuși a fost nespus de mulțumit că m-am recunoscut.”

Mai târziu, Margit Pogany avea să pozeze pentru Brâncuși în atelierul său din rue du Montparnasse 54, cele două personaje inspirate de ea devenind o preocupare constantă a artistului pentru două decenii. Desigur, mitul celor 50 de fiice ale regelui Danaus din Argos, cunoscute drept Danaide, care ajung să îi omoare pe cei 50 de fii ai fratelui regelui când sunt obligate să se căsătorească cu aceștia, precum și multe alte personaje mitice și modul în care ele au fost imortalizate în arta antică, au constituit, de asemenea, inspirații majore pentru sculptor. Inspirația lucrărilor a fost identificată de către critici inclusiv ca venind din zona artei japoneze, dată fiind reducerea la esență a oricăror trăsături, până când artistul a ajuns la forma finală a lucrărilor.

Lucrarea Danaide a ajuns pentru prima dată în fața publicului într-o expoziție care avea să facă istorie, în 1914, și a ajuns apoi în posesia cuplului Eugene și Agnes Meyer, a căror familie, care a fost apropiată de Brâncuși, s-a despărțit de ea abia în 2002. Atunci, lucrarea a fost cumpărată tot în cadrul unei licitații de S.I. Newhouse, proprietarul trustului media Condé Nast, care deține inclusiv licența Vogue, condusă de Anna Wintour. De-a lungul timpului, lucrări realizate de Brâncuși au fost vândute la licitații cu sume uriașe – La jeune fille sophistiquée a obținut un preț record de 71,2 milioane de dolari în 2018; La muse endormie a costat 57,3 milioane de dolari; Madame L.R. – 29,2 milioane de dolari ; și Oiseau dans l’espace – 27,5 milioane de dolari.

