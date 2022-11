10 vedete care și-au dat în judecată managerii

Nu este un secret că vedetele angajează contabili și manageri pentru gestionarea banilor. Din păcate, unele celebrități au trecut prin conflicte majore cu persoanele în care și-au pus încrederea și le-au dat în judecată.

1. Rihanna

Rihanna a dat în judecată în 2012 compania Berdon LLP pentru gestionarea greșită a fondurilor, declararea necorespunzătoare a taxelor, precum și păstrarea unui procent nedrept din profit. Artista a susținut că firma nu a informat-o de faptul că are pierderi semnificative în ceea ce privește turneul ei, Last Girl on Earth, din 2010. Drept răspuns, Berdon LLP a declarat că obiceiurile extravagante ale cântăreței au fost de vină pentru problemele ei financiare. În final, Rihanna a fost de acord să încheie procesul și firma i-a oferit un acord de peste 10 milioane de dolari.

2. Nicolas Cage

Nicolas Cage l-a dat în judecată în 2009 pe fostul lui manager, Samuel J. Levin, pentru 20 de milioane, susținând că acesta i-a oferit sfaturi financiare nepotrivite, că nu i-a administrat cum trebuie banii și că acest lucru a dus la problemele lui financiare. Samuel J. Levin a lucrat pentru actor din 2001 și până în 2008 și a negat toate aceste acuzații, fiind de părere că starul a fost de vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Conform documentelor instanței, până la angajarea lui Levin, Nicolas Cagea avea deja datorii de milioane de dolari. Samuel J. Levin l-a sfătuit pe actor că are nevoie de 30 de milioane de dolari pe an pentru a-și susține stilul de viață extravagant, dar nu a fost ascultat. În anul următor, cei doi au căzut de comun acord asupra unei înțelegeri.

3. Uma Thurman

În 2017, Uma Thurman l-a dat în judecată pe consilierul ei financiar, Kenneth Starr, pentru 2,485 milioane de dolari, acuzându-l de fraudă și de faptul că a pierdut milioane în investiții riscante. Conform documentelor instanției, actrița a spus că nu a fost informată de riscul de a investi 1 milion de dolari într-o companie de securitate și tehnologie, GlobalOptions, precum și în compania Martini Park. Uma Thurman a mai susținut că a fost fraudată de Kenneth Starr între 2006 și 2008 cu 485.000 de dolari. Cei doi ar fi ajuns la un acord.

4. Alyssa Milano

Alyssa Milano a intentat în 2017 un proces împotriva fostului ei manager, Kenneth Hellie, și firma sa, Hellie, Hoffer & Co. Actrița și soțul ei i-au dat în judecată pentru 10 milioane de dolari pentru neglijență, fraudă și furt. Actrița i-a acuzat că și-au falsificat semnătura pe documentele financiare și că nu au plătit facturile și taxele restante, rămânând datoare cu milioane de dolari. Înainte ca acest caz să între în judecată, Alyssa Milano și fostul ei manager au ajuns la o înțelegere confidențială.

5. Elton John

La începutul anilor 2000, Elton John a dat în judecată firma de contabilitate PricewaterhouseCoopers și pe managerul său de afaceri, Andrew Haydon. Cântărețul a spus că i-au administrat nepotrivit milioane de dolari și l-au taxat pentru cheltuielile de turneu, deși ar fi trebuit să fie acoperite de către firmă. Judecătorii a decis în favoarea contabililor, iar artistul a fost obligat să plătească taxe legale în valoare de aproximativ 11,5 milioane de dolari.

6. Sting

Sting l-a dat în judecată pe fostul lui consilier financiar, Keith Moore. În cei 15 ani în care a lucrat cu muzicianul, a creat aproximativ 100 de conturi bancare. Keith a fost acuzat că a transferat ilegal 7,8 milioane de dolari de la una dintre companiile lui Sting și că a investit banii în acțiuni speculative. Keith l-a lăsat pe Sting fără nouă milioane de dolari și a fost condamnat la șase ani de închisoare.

7. Ben Stiller

Ben Stiller a descoperit că Dana Giacchetto, consilierul lui financiar, i-a luat 250.000 de dolari. Actorul a primit, totuși, banii înapoi. S-a zvonit că Dana Giacchetto ar fi înșelat și alte celebrități, printre care Tobey Maguire, Cameron Diaz și Fred Schneider. Cazurile acelea nu au fost rezolvate, dar Giacchetto a ispășit o pedeapsă de trei ani de închisoare.

8. Alanis Morissette

Alanis Morissette l-a dat în judecată în 2017 pe fostul ei manager de afaceri după ce s-a aflat că i-a furat milioane de dolari. Managerul ei a fost acuzat de fraudă electronică și depunerea unei declarații fiscale false. A recunoscut că în decursul a șapte ani a furat aproape cinci milioane de dolari de la Alanis. A fost condamnat la 72 de luni de închisoare și au urmat trei ani de eliberare supravegheată. A fost obligat să plătească 8,6 milioane de dolari drept restituire.

9. Billy Joel

Billy Joel a intentat în 1989 un proces de 90 de milioane de dolari împotriva fostului său manager și cumnat, Frank Weber, pentru fraudă. Muzicianul a cerut 30 de milioane de dolari în daune compensatorii și 60 de milioane de dolari în daune punitive și rambursarea comisioanelor pe care Frank le-a primit în timp ce lucra pentru el. Weber a intentat și el un proces, dar judecătorii l-au respins, iar lui Billy i s-au acordat aproximativ două milioane de dolari.

10. Johnny Depp

Johnny Depp a dat în 2017 în judecată conducerea The Management Group. Actorul a pretins că echipa a cheltuit milioane de dolari fără permisiunea lui și a cerut în instanță despăgubiri de 25 de milioane de dolari. Management Group a declarat că Depp era responsabil de problemele financiare și a depus documente cu privire la milioanele cheltuite pe cumpărături extravagante.

