Brad Pitt, ținută surprinzătoare într-o escapadă romantică la Paris, alături de iubita lui, Ines de Ramon. Cum a fost surprins de paparazzi

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Brad Pitt a ales o ținută cel puțin surprinzătoare pentru o ieșire publică alături de mult mai tânăra sa parteneră, Ines de Ramon, în cadrul unei escapade romantice la Paris. Așa că, dacă ești obișnuită cu Brad Pitt actorul, cu Brad Pitt producătorul sau, din păcate, cu Brad Pitt cel acuzat de agresiune de fosta sa parteneră cu care se află într-un război ce durează de 10 ani, a venit vremea să faci cunoștință cu Brad Pitt în ipostaza de fashionist.

Actorul recompensat cu Oscar și-a schimbat dramatic stilul în ultimii ani, apelând la piese vestimentare în culori pastel și făcând o pasiune pentru hainele create de Haans Nicholas Mott, care l-a ajutat să își redefinească imaginea. Iar de data aceasta, pentru o ieșire la restaurant la Paris pe 6 iunie, Brad Pitt a purtat o ținută roz. Da, știm, aproape toți bărbații din jurul nostru ar fi oripilați de alegere.

Dar asta este ce a ales să poarte actorul în vârstă de 62 de ani la o cină intimă în doi, alături de partenera sa, designer de bijuterie, în vârstă de 33 de ani. Cei doi au luat masa la Le Voltaire, un restaurant istoric care servește preparate tradiționale franțuzești. Brad Pitt a fost văzut purtând un trenci roz alături de o cămașă roz și pantaloni grej. Și Ines de Ramon a ales un trenci, dar unul din piele maro, accesorizat cu o geantă Chloe Paddington.

În aceeași zi, cuplul a fost zărit și pe arena Philippe-Chatrier, urmărind cu interes finala feminină a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, care s-a disputat între poloneza Maja Chwalinska și rusoaica Mirra Andreeva, care și-a adjudecat trofeul. Pentru a urmări meciul, Brad Pitt a ales o ținută clasică – pantaloni și cămașă în tonuri diferite de alb.

Deși părea să se simtă minunat și chiar a făcut gesturi prietenoase către fanii care l-au salutat, Brad Pitt a avut câteva săptămâni ocupate, ba chiar complicate. Actorul a fost văzut la curse de motociclete, cu doar câteva zile în urmă, ceea ce poate fi în interes de muncă, dat fiind că lucrează chiar acum la un proiect de film legat de asta.

Acesta a mai vizitat o dată Parisul, de curând, tot alături de Ines de Ramon, în mijlocul multiplelor bătălii cu fosta sa soție, dar și a conflictelor cu copiii pe care îi are cu Angelina Jolie. Recent, fiul său, Maddox, în vârstă de 24 de ani, a depus documentele pentru a renunța la numele Pitt, lucru pe care l-au făcut și ceilalți copii odată ce au atins vârsta legală pentru asta. Și Shiloh, acum în vârstă de 20 de ani, a făcut același lucru.

Brad Pitt și Angelina Jolie au împreună trei copii biologici – Shiloh, dar și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 17 ani. Pitt i-a adoptat și pe cei trei copii pe care Jolie îi adoptase deja înainte de relația lor: Maddox, Pax și Zahara. Atât Zahara, cât și Vivienne au cerut informal să nu mai fie numite Pitt, rămânând doar la numele Jolie.

În plus, Pitt se află într-o confruntare deschisă cu fosta sa soție, legată de vânzarea de către Jolie a părții sale dintr-o proprietate franceză pe care cei doi o achiziționaseră împreună, Chateau Miraval.

Foto: Profimedia

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