Umbra tatălui meu, câștigător al premiului BAFTA pentru Cel Mai Bun Film de Debut și selecționat în competiția oficială de la Cannes 2025, intră în cinematografele din România

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Transilvania Film anunță lansarea în cinematografele din întreaga țară a filmului Umbra tatălui meu (My Father’s Shadow), debutul în lungmetraj al regizorului britanico-nigerian Akinola Davies Jr.

În România, Umbra tatălui meu a fost primit cu entuziasm încă de la primele proiecții din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde a fost selectat în Competiția Oficială, având ambele proiecții sold out.

Filmul va rula în cinematografele din toată țara începând cu 10 iulie.

Acțiunea urmărește povestea a doi frați care străbat orașul Lagos alături de tatăl lor, în timpul crizei electorale din Nigeria anului 1993. Pe măsură ce descoperă energia și complexitatea orașului, copiii devin martorii dificultăților cu care se confruntă tatăl lor, în timp ce tensiunile politice transformă această călătorie într-o experiență care le va schimba pentru totdeauna viața.

The New Yorker descrie Umbra tatălui meu drept „puternic și profund autobiografic”, apreciind modul în care contextul politic devine o parte esențială a dramei familiale și felul în care povestea surprinde perspectiva copilăriei asupra unor evenimente istorice majore. În mod similar, The Guardian caracterizează filmul drept „emoționant și plin de surprize”, evidențiind sensibilitatea cu care regizorul explorează relația dintre un tată și cei doi fii ai săi, pe fundalul unei perioade de profundă incertitudine politică.

Interpretările lui Ṣọpẹ́ Dìrísù, în rolul tatălui, și ale tinerilor actori Godwin Egbo și Chibuike Marvellous Egbo contribuie decisiv la autenticitatea filmului. Relația dintre cei trei este construită cu naturalețe, iar jocul actoricesc reușește să transmită emoțiile nerostite ale unei familii care încearcă să recupereze timpul pierdut într-o singură zi.

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