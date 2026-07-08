Chanel Couture FW26: Matthieu Blazy scrie un nou capitol pentru casă

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La al doilea său sezon haute-couture pentru Chanel, Matthieu Blazy începe să-și definească propriul limbaj creativ. Pentru colecția FW26, inspirația vine din Les Fées, Contes des Contes, un volum descoperit în biblioteca Gabrielei Chanel. Referințele la Jack și vrejul de fasole sau Goldilocks and the Three Bears există, însă nu sunt niciodată literale. Basmul devine doar punctul de plecare pentru o colecție despre imaginație, memorie și relația dintre o haină și femeia care o poartă.

Defilarea debutează cu unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale casei: costumul Chanel. Sacoul și fusta sunt reinterpretate din dantelă guipure și muselină transparentă, cu o construcție mai fluidă și margini aparent nefinisate. Este un exemplu clar al felului în care Blazy actualizează codurile casei fără a le piardă identitatea.

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Pe parcursul colecției, motivele inspirate din povești apar subtil. Camelia este însoțită de vrejuri și flori cu un aspect aproape sălbatic, nasturii se transformă din rățușcă în lebădă, iar pantofii și accesoriile integrează detalii inspirate de plante sau personaje fantastice. Minaudière-urile capătă forme sculpturale, fără să renunțe la rafinamentul specific Chanel.

Una dintre cele mai interesante idei ale colecției este însă ascunsă în interiorul hainelor. Căptușeli pictate manual, bilețele, talismane și mici obiecte personale sunt integrate în buzunare sau atașate de celebrul lanț cusut în tivurile jachetelor Chanel. Sunt detalii invizibile pentru privitor, dar care transformă fiecare piesă într-un obiect personal.

În același timp, colecția pune în valoare savoir-faire-ul atelierelor Chanel și al artizanilor le19M. Broderiile, pliseurile, dantela, pălăriile și încălțămintea demonstrează că tehnicile couture nu sunt folosite doar ca exercițiu decorativ, ci pentru a construi haine destinate să fie purtate.

Și finalul show-ului rescrie o tradiție. Rochia de mireasă apare înainte de ultimele look-uri, iar prezentarea se încheie cu o reinterpretare a celebrei little black dress. Alegerea nu este întâmplătoare: Gabrielle Chanel nu s-a căsătorit niciodată, iar Blazy preferă să închidă colecția prin cea mai influentă creație a fondatoarei, nu printr-un simbol care nu i-a aparținut.

Colecția haute-couture FW26 confirmă direcția pe care Matthieu Blazy începe să o contureze la Chanel. Mai puțin interesat de spectacol și mai preocupat de relația dintre haine și femeia care le poartă, designer-ul propune o viziune în care tradiția casei este reinterpretată cu subtilitate, iar couture-ul rămâne relevant tocmai prin atenția acordată detaliului și meșteșugului.

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Foto: Chanel

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