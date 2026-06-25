Fotbaliști fashioniști: gențile de lux cu care defilează sportivii la Campionatul Mondial anunță o nouă eră în moda masculină

La Cupa Mondială de anul acesta, sportivii dau goluri și... dau moda. Gențile de lux purtate de atleți în afara terenului au iscat tot atâtea dezbateri precum fazele incerte de pe teren.

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  de  Ioana Ulmeanu
1. Cristiano Ronaldo, Portugalia
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Cine ar fi crezut că vom vorbi anul acesta despre gențile de lux ale fotbaliștilor veniți să își etaleze aptitudinile atletice la Cupa Mondială FIFA 2026? Ei bine, oricine a mai privit către lumea fotbalului și a observat că cei care o populează sunt deosebit de sensibili la mersul trendurilor și sunt mai pregătiți decât populația masculină generală să adopte piese pe care masele le consideră încă îndrăznețe.

Faptul că fotbaliștii își etalează statutul inclusiv prin intermediul genților de lux de la case precum Chanel, Bottega Veneta, Chrome Hearts, Gucci sau ceea ce pare a fi brand-ul lor preferat, Hermès, nu e surprinzător. Până la urmă, ca pentru orice tineri veniți din situații predominant precare, ascensiunea pe scara socială trebuie marcată într-un fel sau altul, fie că este vorba despre mașini cu prețuri exorbitante sau orice alte achiziții costisitoare și foarte vizibile. Însă, în cazul poșetelor, mai este ceva.

Gențile de lux nu vorbesc doar despre statutul financiar al fotbaliștilor, ci și despre o noțiune de masculinitate pe care aceștia nu o contestă, dar o lărgesc cu fiecare apariție. Poate că un duffle bag clasic, precum Gucci Web Trademark, care costă până la 3.500 de euro, a starului portughez Cristiano Ronaldo, nu e o revoluție în materie de stil vestimentar masculin, însă colegii lui fac alegeri mult mai curajoase. O poșetă Chanel verde, precum cea purtată de Marcus Thuram la sosirea în Statele Unite, o geantă din 2019 realizată într-o colaborare cu Pharrell Williams, al cărei cost ajunge până la 15 mii de euro, e cu siguranță un statement. Și asta nu doar pentru prețul ei, ci mai ales pentru că forma și culoarea sunt incontestabil asociate cu garderoba feminină. Iar într-un sport atât de concentrat pe calitățile asociate cu masculinitatea tradițională, afișarea unei astfel de genți e o declarație de stil.

O dovedesc comentariile la postările care au împânzit Internetul și care denunță aprig purtarea de către bărbați a unor accesorii atât de „feminine”, pentru că cei mai mulți dintre comentatori par să considere că orice altă formă în afară de clasica duffle bag este o trădare. Desigur, clasicele sunt clasice pentru un motiv, și mulți sportivi apelează la acest tip de geantă, atât de practică pentru călătorii. Însă cei mai mulți dintre ei par să fie de acord că au nevoie de un twist. Așa se face că Valentin Barco a ales o variantă, Louis Vuitton Speedy P9 Bandouliere într-un roz intens, un design realizat tot de Pharrell Williams, al cărei cost ajunge la 16.000 de euro. Iar Vinicius Jr, starul Braziliei, poartă cu mândrie un model Chrome Hearts, numit Cemetery Crosss Patch Leather Duffle Bag, care ajunge pe site-urile de resale la peste 32.000 de dolari, în funcție de particularitățile bucăților de piele în formă de cruce brodate pe geantă.

Însă gențile de lux preferate de fotbaliști vin, cu siguranță, din magazinele casei Hermès. Cel mai proeminent fan al genților Hermès este, cu siguranță, norvegianul Erling Haaland, care afișează deja de ceva timp un model foarte rar, Hermès Haut à Courroies (HAC) 50 Endless Road' Edition, care a debutat în sezonul 2018/2019, folosind o imagine inspirată de lucrările lui David Hockney, legendarul artist decedat cu doar câteva zile în urmă. Piesa, provenind dintr-o linie considerată precursoarea celebrelor genți Birkin ale brand-ului, ajunge în licitații până la 55.000 de dolari. Tot un HAC, ceva mai mic – și mai ieftin, care se vinde cu până la 26.000 de dolari, afișează cu mândrie Ollie Watkins, atacantul lui Aston Villa. Și Nicolas Otamendi preferă același model, într-o altă variantă, și cu un charm galben din piele. Casemiro, în schimb, a ales o Hermès Birkin Multipocket HAC 50, un model practic, dar atât de căutat încât ajunge la 58.000 de dolari. Și, desigur, o valiză Hermès R.M.S. asortată, cu un model ecvestru specific casei, și ea extrem de costisitoare.

Cât despre Lamine Yamal, tânărul care face senzație și pe teren, și în afara lui cu alegerile stilistice, dar și cu declarațiile politice (acesta a fluturat un steag palestinian, în semn de solidaritate cu victimele genocidului, la parada organizată în cinstea câștigării La Liga de către F.C. Barcelona), el este un fan Chanel. Modelul afișat? Chanel XXL Urban Essential Shopping Tote, o geantă produsă în ediție limitată, care ajunge la 10.000 de dolari.

Gențile de lux ale fotbaliștilor poartă mesaje. De cele mai multe ori, acestea vorbesc despre statut. În cazul celor mai curajoși, însă, vorbesc și despre exprimarea de sine, despre preferințe estetice, despre lărgirea concepțiilor legate de ce e acceptabil să poarte un bărbat. Iar nivelul de vizibilitate și popularitate al acestor bărbați le oferă contextul favorabil să o facă. Fotbalul a avut dintotdeauna style icon-urile sale. De la Johan Cruyff la Franz Beckenbauer, în trecutul îndepărtat, până la Mario Balotelli mai recent, fotbaliștii s-au jucat cu imaginile lor, așa cum e firesc să o facă niște tineri care au imaginație… și resurse aproape nelimitate. Iar contestatarii lor s-au obișnuit, pe rând, cu alegerile lor și au ajuns, în cele din urmă, să le adopte chiar ei. Până când vom vedea pe stradă mai mulți bărbați cu poșete, însă, e clar că o nouă piață s-a deschis larg pentru produsele de lux.

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