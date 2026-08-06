Ploiești, capitala artei urbane? Ediția aniversară Artown NOW #5, revine anul acesta la Ploiești între 18 septembrie și 4 octombrie

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Artown NOW, singura anuală de artă urbană din România, anunță cea de-a cincea ediție, care se va desfășura la Ploiești între 18 septembrie și 4 octombrie 2026, sub tema „Gramatica libertății”. Publicul este invitat, la începutul toamnei, să descopere la pas orașul prin lentila artei. Murale, sculpturi, instalații urbane, ateliere și evenimente vor transforma Ploieștiul într-un muzeu în aer liber, iar comunitatea este așteptată la ateliere, expoziții și evenimente în Fabrica UZUC. Între 24 august și 12 septembrie, Fabrica UZUC devine muzeu temporar, artiști din toate colțurile lumii transformând platforma industrială într-un șantier artistic deschis publicului.

Artown NOW, anuala de artă urbană, este o declarație despre cum arta modelează orașul, comunitatea și prezentul. Ediția din acest an aduce la Ploiești peste 100 de artiști locali și internaționali, care vor realiza 25 de murale și sculpturi, plus alte 50 de intervenții stradale în întreg orașul.

Foto: Cătălin Georgescu

În patru ediții, evenimentul a adus la Ploiești peste 400 de artiști din 40 de țări, de pe 6 continente, în fața a peste 15.000 de vizitatori doar în 2025. Cu 100 de murale realizate până acum, 2 parcuri refăcute, peste 350 de intervenții în spațiul public și 11.000 mp pictați, Ploieștiul devine capitala neoficială a artei urbane din România. Harta muralelor poate fi explorată pe artown-now.ro/map .

Singura anuală de artă urbană din România, cu o temă-manifest

Ediția din acest an propune tema „Gramatica libertății”. Într-o lume fragmentată, în care libertatea e adesea redusă la confort personal sau izolare, evenimentul își asumă un moment necesar: să chestioneze ce înseamnă libertatea astăzi, unde începe și unde îi sunt granițele. Prin murale, sculpturi, instalații, intervenții stradale și expoziții, orașul devine un spațiu de întâlnire și reflecție asupra libertății, înțeleasă ca o experiență care se construiește prin relația cu ceilalți, cu comunitatea și cu mediul înconjurător. Fiecare intervenție invită publicul la prezență, dialog și participare.

Tema din acest an completează un arc curatorial de cinci ani: după ce edițiile anterioare au propus orașului să simtă, să spună, să imagineze și să aparțină, ediția aniversară se manifestă prin verbul care le cuprinde pe toate – a fi.

Foto: Cătălin Georgescu

Într-un context în care democrațiile sunt vulnerabile, Artown NOW 2026 își propune să mapeze, alături de artiști, curatori, comunitate, mediul privat și administrațiile publice, o posibilă gramatică a libertății, iar la finalul ediției va fi realizat un manual deschis — un set de întrebări, gesturi și practici care pot fi duse mai departe în oraș, în comunitate și în viața civică.

„La cinci ani de la prima ediție, Ploieștiul a devenit locul în care arta stradală își câștigă, gest cu gest, legitimitatea. Nu ne oprim la a decora orașul, ci ne dorim să construim împreună cu artiștii și cu comunitatea un spațiu în care libertatea se practică, nu doar se discută”, a declarat Livia Florea, fondatoarea Artown NOW.

Livia Florea, fondatoarea Artown NOW

Fabrica UZUC devine (CONtra)TEMPORARY Museum

Fabrica UZUC, cu o istorie de peste 120 de ani, construită pe 100.000 mp, este singurul sit industrial din România remodelat prin artă la această scară. Între 24 august și 12 septembrie 2026, artiștii lucrează pe platformă, transformând halele într-un șantier artistic deschis. Spre deosebire de o expoziție clasică, aici procesul este însăși expoziția și poate fi urmărit în timp real: publicul are acces în perioada de producție, iar lucrările finalizate vor fi prezentate începând cu 18 septembrie. Proiectul Urban Zone of Unconventional Culture, un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, urmărește transformarea fabricii într-un (CONtra)TEMPORARY Museum — un muzeu în care arta este produsă în prezența comunității.

Foto: Diana Budacu

Ediția se extinde și dincolo de UZUC: Parcul Democrației primește noi instalații sculpturale inspirate din Brâncuși, iar Gara de Sud din Ploiești, singura gară din România recondiționată prin artă, primește noi intervenții artistice.

Un co-curator de 10 ani

Ediția din acest an îl aduce în echipa curatorială pe Matei Nițulescu, un tânăr în vârstă de 10 ani pasionat de cultură, cu experiență deja în teatru și performance, dar și în realizarea unei emisiuni artistice de interviuri cu artiști. Curios și sensibil, el este co-curatorul ideal pentru a contura tema libertății la această vârstă. Acesta va susține tururi ghidate și va fi vocea unor evenimente de comunitate din cadrul anualei.

Matei Nițulescu

Trei weekenduri extinse, la doar 45 de minute de București

Ce aduce ediția 2026:

Continuous Studio – artistul Dumitru Gorzo își mută atelierul într-o hală a Fabricii UZUC pentru o lună și jumătate, deschizând procesul artistic către public, cu evenimente, talks și ateliere săptămânale;

murale, sculpturi și intervenții în spațiul public, realizate de artiști din România și din străinătate în tot orașul;

tururi ghidate, ateliere, muzică, concerte, recitaluri, DJ sets, paneluri de discuții, teatru, performance, listening sessions și proiecții de scurtmetraje;

program public de joi până duminică, cu fiecare duminică dedicată comunității;

Manualul de Gramatică a Libertății, publicație-manifest a ediției.

Accesul la toate evenimentele ediției este liber. Programul complet al ediției va fi comunicat în curând pe canalele oficiale Artown NOW.

Despre Artown NOW

Artown NOW este anuala de artă urbană organizată de Asociația buchARTest. De la prima ediție, din 2022, proiectul a reunit peste 400 de artiști din peste 40 de țări și de pe șase continente, transformând spațiul public din Ploiești prin 100 de murale, peste 350 de intervenții stradale, șapte sculpturi și 11.000 mp pictați. Prin această acumulare, orașul a devenit capitala neoficială a artei urbane din România, iar Fabrica UZUC – Urban Zone of Unconventional Culture – reperul central al acestei transformări. Ambiția Artown NOW este să devină, în continuare, un reper al artei contemporane din Europa de Est.

Despre Asociația buchARTest

Fondată în 2019, Asociația buchARTest este o organizație non-profit care dezvoltă proiecte de regenerare urbană și umană prin artă, sub misiunea Building Coherence Through Art. Asociația creează și implementează inițiative de artă în spațiul public care conectează artiști, comunități, instituții și mediul privat, contribuind la transformarea orașelor și comunităților prin cultură. Printre proiectele sale se numără Artown NOW, anuala de artă urbană din Ploiești; Mural Rural, program care aduce arta contemporană în comunitățile rurale și valorifică identitatea locală; și Artist on the Go, platformă de mobilitate și schimb cultural între artiști și comunități din contexte diverse. Prin aceste inițiative buchARTest promovează arta ca instrument de dialog, coeziune socială și dezvoltare durabilă.

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