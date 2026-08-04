Zodiile care vor străluci în luna august 2026

O nouă lună a început, ultima lună de vară, așa că a venit timpul să vedem care vor fi zodiile care vor străluci în perioada aceasta!

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  de  ELLE
Zodiile care vor străluci în luna august 2026

Zodiile care vor străluci în luna august sunt acele semne astrale care se vor face remarcate pozitiv, fie la job, fie printre prieteni, sau care vor avea noroc în tot ceea ce fac în perioada următoare.

Zodiile care vor străluci în luna august – Taur

Taurul este, în general, una dintre acele zodii care, atunci când își propune sau când își dorește ceva, nu se lasă până când dorința nu i se îndeplinește. Și. deși în mod normal lucrurile nu merg niciodată ca unse, indiferent de câte planuri își fac, pentru Tauri, în luna august, lucrurile vor merge cum nu se poate mai bine. Taurii vor avea acel dram de noroc pe care și-l dorește toată lumea și, mai important, vor ști cum să îl folosească.

Zodiile care vor străluci în luna august – Balanță

În domeniul carierei, Balanțelor le va merge foarte bine în această lună. Conjuncturile astrale arată că este foarte posibil ca Balanțele să aibă parte de lucruri benefice în sectorul profesional în această lună: fie că e vorba despre o mărire de salariu, fie despre o promovare sau un proiect foarte important care le este încredințat. Balanțele se vor bucura de aprecierea colegilor la job și, cel mai important, de aprecierea superiorilor.

Zodiile care vor străluci în luna august – Capricorn

Capricornii nu sunt de obicei o zodie foarte sociabilă sau foarte comunicativă. Cu toate acestea, în această lună, Capricornii vor reuși să se impună în acest domeniu și să lege relații benefice cu oameni pe care nu îi cunoșteau până acum. De asemenea, și relațiile pe care le au deja, fie ele de colegialitate, prietenie sau romantice, vor fi consolidate și îmbunătățite. Capricornii se vor face remarcați drept persoane foarte plăcute, foarte atractive și vor fi cineva cu care ceilalți vor vrea să își petreacă timpul.

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Foto: PR

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