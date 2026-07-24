Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 27 iulie – 2 august 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 27 iulie - 2 august 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

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  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 27 iulie - 2 august 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 27 iulie – 2 august 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 27 iulie – 2 august 2026

Dinamica anumitor relații importante pentru tine pare să se regleze de la sine. Nu mai ești dispusă să îți întorci privirea spre toți cei care îți cer ajutorul deoarece ai nevoie de resurse și pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 27 iulie – 2 august 2026

Viața personală îți aduce multe satisfacții. Pui capăt unei relații romantice toxice, reușești să ieși din negura în care te aflai de ceva timp și ai câteva proiecte personale cărora te dedici întru totul. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 27 iulie – 2 august 2026

Jupiter va crea la nivel energetic toate condițiile necesare pentru ca relația ta să treacă prin schimbări pozitive. Tot ceea ce se va întâmpla te va ajuta să te simți împlinită. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 27 iulie – 2 august 2026

Vrei să faci lucruri pentru tine, dar îți este dificil să te desprinzi de cei din jur. Chiar și atunci când aceștia nu au nevoie de tine, tu rămâi ancorată. Despre ce vorbește această nevoie a ta? Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 27 iulie – 2 august 2026

În această perioadă simți că stagnezi destul de mult în tot ceea ce faci. Ideile pe care le ai se pare că nu prind forma pe care ți-o dorești. Un pas înainte, doi înapoi. Cam aceasta este dinamica săptămânii. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 27 iulie – 2 august 2026

Întâmpini destul de multe dificultăți în schimbarea modului în care te alimentezi, dar ești motivată cu adevărat să o faci. Vei acționa cu perseverență. Activitatea fizică regulată te va ajuta în acest demers. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 27 iulie – 2 august 2026

În această săptămână există posibilitatea să ai parte de un nou început din punct de vedere profesional. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este esențial ca tu să preiei inițiativa și să te lași „condusă” de abilitățile care îți definesc personalitatea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 27 iulie – 2 august 2026

Esti o persoană directă și plină de umor. Aceste două calități te ajută să fii sincer apreciată de către colegii de la birou. Planurile pe care le ai pentru week-end nu presupun prea multă mișcare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 27 iulie – 2 august 2026

A te simți total pierdută din punct de vedere emoțional va fi destul de dificil pentru tine. Opțiunile pe care le ai în raport cu anumite aspecte nu sunt ceea ce ai tu nevoie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 27 iulie – 2 august 2026

Oportunitățile de care ai parte în sectorul profesional îți dau multă încredere că vei atinge succesul așa cum ți l-ai imaginat. Drumul a fost destul de anevoios chiar și până în punctul în care te afli în prezent. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 27 iulie – 2 august 2026

Astrele susțin demersurile tale profesionale, dar ține de tine să rămâi motivată pe acest drum pe care ți-ai ales să mergi. Îți este mult mai ușor să faci lucrurile ghidată de ceea ce simți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 27 iulie – 2 august 2026

Deși nu recunoști acest lucru, de cele mai multe ori ești intrigată de reușitele celor din jur. Toată această interiorizare pe care o trăiești se datorează în mare parte faptului că nu ești deloc mulțumită de propriul parcurs profesional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

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