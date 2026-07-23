Billie Eilish, de nerecunoscut pe platoul de filmare. Artista își face debutul pe marele ecran

Billie Eilish a fost fotografiată pentru prima dată pe platourile de filmare ale lungmetrajului The Bell Jar.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Billie Eilish, de nerecunoscut pe platoul de filmare. Artista își face debutul pe marele ecran

Billie Eilish își face debutul pe marele ecran. Potrivit Daily Mail, artista a fost fotografiată pentru prima dată pe platourile de filmare ale lungmetrajului The Bell Jar, aflate în Toronto.

În imaginile surprinse pe platou, Billie Eilish, în vârstă de 24 de ani, poartă o rochie galbenă cu imprimeu, peste care îmbracă, între duble, un hanorac oversized. Artista completează ținuta cu o pereche de cizme tip UGG.

Foto: Profimedia

Într-o altă scenă, Billie Eilish apare într-o cămașă bleu cu dungi, cu mânecile suflecate, și o pereche de pantaloni maro.

Foto: Profimedia

Potrivit Daily Mail, filmul marchează debutul cinematografic al cântăreței și este regizat de Sarah Polley, fiind o adaptare a celebrului roman The Bell Jar, semnat de Sylvia Plath.

Billie Eilish o va interpreta pe Esther Greenwood, o studentă de 19 ani din Boston. În luna martie, presa internațională relata că artista se afla în negocieri avansate pentru acest rol, iar acum participarea sa la proiect a fost confirmată.

Conform Daily Mail, pe platoul de filmare a fost prezentă și Carey Mulligan, în vârstă de 41 de ani, care interpretează rolul mamei lui Esther Greenwood. Potrivit Variety, actrița s-a alăturat distribuției în urmă cu doar o săptămână. Recent, Mulligan a putut fi urmărită în cel de-al doilea sezon al serialului Beef, lansat pe Netflix. Din filmografia sa mai fac parte producțiile An Education, Promising Young Woman și Maestro, regizat de Bradley Cooper. De-a lungul carierei, actrița a primit trei nominalizări la premiile Oscar și, recent, o nominalizare la BAFTA pentru rolul din The Ballad of Wallis Island.

Romanul urmărește povestea unei tinere care, după ce obține un stagiu prestigios la New York, în 1953, dezvoltă o depresie clinică, încearcă să își ia viața și este internată într-un spital de psihiatrie. Personajul urmează tratament cu electroșocuri și încearcă să își găsească identitatea într-o societate patriarhală și opresivă. Potrivit Daily Mail, titlul romanului este o metaforă a senzației de sufocare provocate de starea psihică fragilă a protagonistei.

De-a lungul carierei sale, Billie Eilish a vorbit deschis despre propriile experiențe legate de depresie, anxietate și automutilare, aspect care face ca acest rol să aibă o încărcătură aparte.

The Bell Jar este cel de-al cincilea lungmetraj regizat de Sarah Polley, după Away from Her (2006), Take This Waltz (2011), Stories We Tell (2012) și Women Talking (2022).

Potrivit Variety, actorul Connor Storrie, cunoscut pentru rolul din Heated Rivalry, ar urma să facă parte din distribuția filmului.

Potrivit Daily Mail, romanul The Bell Jar este considerat o operă semi-autobiografică. Sylvia Plath a obținut în 1953 un stagiu la revista Mademoiselle, experiență care a stat la baza poveștii lui Esther Greenwood, înainte de a fi internată la prestigiosul spital McLean. Scriitoarea s-a sinucis la vârsta de 30 de ani. Singurul său roman a fost publicat în 1963 sub pseudonimul Victoria Lucas, iar ulterior a fost republicat sub numele Sylviei Plath.

Billie Eilish, despre stilul său vestimentar și criticile legate de aspectul fizic

În urmă cu câțiva ani, Billie Eilish a stârnit numeroase reacții după ce a fost fotografiată în timpul unei plimbări prin Los Angeles. Artista purta un maiou bej mulat, cu bretele subțiri, pantaloni scurți în aceeași nuanță și papuci purtați cu șosete. Deși ținuta era una casual, imaginile au generat numeroase comentarii pe rețelele sociale, deoarece până atunci Billie obișnuia să poarte aproape exclusiv haine largi.

Artista a ales să le răspundă indirect celor care au criticat-o și să ia atitudine împotriva fenomenului de body shaming. Ea a redistribuit pe Instagram un videoclip de pe TikTok al bloggeriței Chizi Duru, însoțit de mesajul: „Putem să normalizăm corpurile obișnuite?”. În videoclip, Chizi afirmă: „Instagram i-a făcut pe oameni să creadă că sunt anormale corpurile normale. Este normal să ai burtă. Sânii se lasă, mai ales după alăptare, și este normal”.

Billie Eilish a fost criticată și în trecut pentru alegerile sale vestimentare. În mai 2019, în cadrul unei campanii pentru Calvin Klein, artista a explicat de ce preferă să poarte haine oversized.

„Nu am vrut niciodată ca lumea să știe totul despre mine. De asta port haine mari și largi. Astfel, nimeni nu va putea avea o opinie despre cum arăt, atâta timp cât lumea nu știe ce se află sub acele haine. Nimeni nu o să poată să îmi spună că sunt slabă, că sunt exact opusul, că nu am deloc posterior sau că posteriorul meu este prea mare”.

Într-un interviu acordat publicației New Musical Express, Billie Eilish a vorbit și despre misoginismul cu care s-a confruntat de-a lungul carierei.

„Dacă aș fi fost băiat și aș fi purtat hainele astea, nimeni nu ar fi băgat de seamă. Dar uite că sunt oameni care abia așteaptă să îmi spună: «Îmbracă-te și tu ca o fată! Poartă haine mulate, pentru că ți-ar sta mult mai bine și așa cariera ta ar avea de câștigat!». Nu, nu am să fac asta”.

Citește și:
Olivia Wilde, declarații oneste despre despărțirea de Harry Styles: „Am avut de suferit'

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Nadia Comăneci, într-o ipostază neașteptată. Cum a fost surprinsă alături de Loredana Groza și fiica ei și ce surpriză pregătesc
People
Nadia Comăneci, într-o ipostază neașteptată. Cum a fost surprinsă alături de Loredana Groza și fiica ei și ce surpriză pregătesc
Ioana Ginghină, dezvăluiri despre mariajul cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în relația cu fostul soț: "Nu am avut o căsnicie urâtă"
People
Ioana Ginghină, dezvăluiri despre mariajul cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în relația cu fostul soț: "Nu am avut o căsnicie urâtă"
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru aniversează 8 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de actor: "Nu ne-am oprit"
People
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru aniversează 8 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de actor: "Nu ne-am oprit"
Selena Gomez a împlinit 34 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Benny Blanco
People
Selena Gomez a împlinit 34 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Benny Blanco
Daniela Nane, noi declarații despre iubire și viața romantică după despărțirea de Octavian Ene: "Am trăit situații..."
People
Daniela Nane, noi declarații despre iubire și viața romantică după despărțirea de Octavian Ene: "Am trăit situații..."
Dragoș Bucur, mărturisiri rare despre căsnicia cu Dana Nălbaru. Cum au reușit să rămână împreună timp de 20 de ani
People
Dragoș Bucur, mărturisiri rare despre căsnicia cu Dana Nălbaru. Cum au reușit să rămână împreună timp de 20 de ani
Publicitate
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Limita maximă a vieții oamenilor ar fi fost identificată. Cât am putea trăi, de fapt
Limita maximă a vieții oamenilor ar fi fost identificată. Cât am putea trăi, de fapt
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme
Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Unii oameni nu au educație, bun simț” Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat! Ce a găsit artistul când a intrat în casă / FOTO
„Unii oameni nu au educație, bun simț” Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat! Ce a găsit artistul când a intrat în casă / FOTO
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Theo Rose l-a dus pe fiul ei, Sasha, la filmările "Vocea României". Imaginile de familie au devenit virale
Theo Rose l-a dus pe fiul ei, Sasha, la filmările "Vocea României". Imaginile de familie au devenit virale
People

Theo Rose le-a oferit fanilor o privire în culisele emisiunii "Vocea României", unde a fost însoțită de fiul ei, Sasha.

+ Mai multe
Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky, o nouă apariție împreună. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre
Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky, o nouă apariție împreună. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre
People

Actrița Katie Holmes și artistul Jason Bard Yarmosky au fost surprinși din nou în ipostaze tandre, ceea ce arată că relația lor ar fi tot mai serioasă.

+ Mai multe
Paula Chirilă, despre relația cu fiica ei, Carla. Cum se înțeleg cele două și ce sfaturi i-a dat actrița: "De mică a fost încăpățânată"
Paula Chirilă, despre relația cu fiica ei, Carla. Cum se înțeleg cele două și ce sfaturi i-a dat actrița: "De mică a fost încăpățânată"
People

Paula Chirilă a dezvăluit ce relație are în prezent cu fiica ei adolescentă, Carla, și despre principiile aplicate în educația ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC