Billie Eilish, de nerecunoscut pe platoul de filmare. Artista își face debutul pe marele ecran

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Billie Eilish își face debutul pe marele ecran. Potrivit Daily Mail, artista a fost fotografiată pentru prima dată pe platourile de filmare ale lungmetrajului The Bell Jar, aflate în Toronto.

În imaginile surprinse pe platou, Billie Eilish, în vârstă de 24 de ani, poartă o rochie galbenă cu imprimeu, peste care îmbracă, între duble, un hanorac oversized. Artista completează ținuta cu o pereche de cizme tip UGG.

Foto: Profimedia

Într-o altă scenă, Billie Eilish apare într-o cămașă bleu cu dungi, cu mânecile suflecate, și o pereche de pantaloni maro.

Foto: Profimedia

Potrivit Daily Mail, filmul marchează debutul cinematografic al cântăreței și este regizat de Sarah Polley, fiind o adaptare a celebrului roman The Bell Jar, semnat de Sylvia Plath.

Billie Eilish o va interpreta pe Esther Greenwood, o studentă de 19 ani din Boston. În luna martie, presa internațională relata că artista se afla în negocieri avansate pentru acest rol, iar acum participarea sa la proiect a fost confirmată.

Conform Daily Mail, pe platoul de filmare a fost prezentă și Carey Mulligan, în vârstă de 41 de ani, care interpretează rolul mamei lui Esther Greenwood. Potrivit Variety, actrița s-a alăturat distribuției în urmă cu doar o săptămână. Recent, Mulligan a putut fi urmărită în cel de-al doilea sezon al serialului Beef, lansat pe Netflix. Din filmografia sa mai fac parte producțiile An Education, Promising Young Woman și Maestro, regizat de Bradley Cooper. De-a lungul carierei, actrița a primit trei nominalizări la premiile Oscar și, recent, o nominalizare la BAFTA pentru rolul din The Ballad of Wallis Island.

Romanul urmărește povestea unei tinere care, după ce obține un stagiu prestigios la New York, în 1953, dezvoltă o depresie clinică, încearcă să își ia viața și este internată într-un spital de psihiatrie. Personajul urmează tratament cu electroșocuri și încearcă să își găsească identitatea într-o societate patriarhală și opresivă. Potrivit Daily Mail, titlul romanului este o metaforă a senzației de sufocare provocate de starea psihică fragilă a protagonistei.

De-a lungul carierei sale, Billie Eilish a vorbit deschis despre propriile experiențe legate de depresie, anxietate și automutilare, aspect care face ca acest rol să aibă o încărcătură aparte.

The Bell Jar este cel de-al cincilea lungmetraj regizat de Sarah Polley, după Away from Her (2006), Take This Waltz (2011), Stories We Tell (2012) și Women Talking (2022).

Potrivit Variety, actorul Connor Storrie, cunoscut pentru rolul din Heated Rivalry, ar urma să facă parte din distribuția filmului.

Potrivit Daily Mail, romanul The Bell Jar este considerat o operă semi-autobiografică. Sylvia Plath a obținut în 1953 un stagiu la revista Mademoiselle, experiență care a stat la baza poveștii lui Esther Greenwood, înainte de a fi internată la prestigiosul spital McLean. Scriitoarea s-a sinucis la vârsta de 30 de ani. Singurul său roman a fost publicat în 1963 sub pseudonimul Victoria Lucas, iar ulterior a fost republicat sub numele Sylviei Plath.

Billie Eilish, despre stilul său vestimentar și criticile legate de aspectul fizic

În urmă cu câțiva ani, Billie Eilish a stârnit numeroase reacții după ce a fost fotografiată în timpul unei plimbări prin Los Angeles. Artista purta un maiou bej mulat, cu bretele subțiri, pantaloni scurți în aceeași nuanță și papuci purtați cu șosete. Deși ținuta era una casual, imaginile au generat numeroase comentarii pe rețelele sociale, deoarece până atunci Billie obișnuia să poarte aproape exclusiv haine largi.

Artista a ales să le răspundă indirect celor care au criticat-o și să ia atitudine împotriva fenomenului de body shaming. Ea a redistribuit pe Instagram un videoclip de pe TikTok al bloggeriței Chizi Duru, însoțit de mesajul: „Putem să normalizăm corpurile obișnuite?”. În videoclip, Chizi afirmă: „Instagram i-a făcut pe oameni să creadă că sunt anormale corpurile normale. Este normal să ai burtă. Sânii se lasă, mai ales după alăptare, și este normal”.

Billie Eilish a fost criticată și în trecut pentru alegerile sale vestimentare. În mai 2019, în cadrul unei campanii pentru Calvin Klein, artista a explicat de ce preferă să poarte haine oversized.

„Nu am vrut niciodată ca lumea să știe totul despre mine. De asta port haine mari și largi. Astfel, nimeni nu va putea avea o opinie despre cum arăt, atâta timp cât lumea nu știe ce se află sub acele haine. Nimeni nu o să poată să îmi spună că sunt slabă, că sunt exact opusul, că nu am deloc posterior sau că posteriorul meu este prea mare”.

Într-un interviu acordat publicației New Musical Express, Billie Eilish a vorbit și despre misoginismul cu care s-a confruntat de-a lungul carierei.

„Dacă aș fi fost băiat și aș fi purtat hainele astea, nimeni nu ar fi băgat de seamă. Dar uite că sunt oameni care abia așteaptă să îmi spună: «Îmbracă-te și tu ca o fată! Poartă haine mulate, pentru că ți-ar sta mult mai bine și așa cariera ta ar avea de câștigat!». Nu, nu am să fac asta”.

Foto: Profimedia

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