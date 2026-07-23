Dragoș Bucur, mărturisiri rare despre căsnicia cu Dana Nălbaru. Cum au reușit să rămână împreună timp de 20 de ani

Dragoș Bucur a vorbit deschis despre relația de aproape 20 de ani cu Dana Nălbaru și despre alegerea soției sale de a renunța la muzică.

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  . Actualizat 23.07.2026, 11:53,  de  ELLE.ro
1. Dana Nălbaru și Dragoș Bucur
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Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează un cuplu de aproape două decenii și au ales, în tot acest timp, să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Într-un interviu recent, actorul a vorbit deschis despre secretul relației lor, dar și despre alegerea făcută de soția sa de a renunța la cariera muzicală pentru a se dedica familiei și unui stil de viață diferit.

Cum au reușit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur să rămână împreună timp de 20 de ani

Întrebat care este ingredientul unei relații de durată, Dragoș Bucur a explicat că atât el, cât și Dana au încercat întotdeauna să depășească împreună momentele dificile și să ia deciziile importante în echipă.

„Evit să vorbesc despre astfel de subiecte, dar ca să ofer totuși un răspuns succint, aș spune că amândoi am dorit de fiecare dată să trecem peste problemele care au apărut în viața noastră și tot amândoi am ales să ne sfătuim în legătură cu orice decizie care impacta familia, fie că ținea de carieră, bani sau subiecte personale”, a declarat actorul pentru VIVA!

Ce crede Dragoș Bucur despre retragerea Danei Nălbaru din muzică

În urmă cu mai mulți ani, Dana Nălbaru a decis să lase în urmă lumea muzicii, în ciuda succesului de care se bucura, alegând să pună pe primul loc familia și proiectele personale. Dragoș Bucur spune că soția lui nu a simțit că mai avea ceva de demonstrat și că decizia luată a fost una care i s-a potrivit în totalitate.

„Vorbeam mai devreme despre decizii personale și ce ne împlinește pe fiecare. Ei bine, aceleași idei se aplică și aici, pentru Dana, acesta a fost drumul corect, cel firesc, s-a raportat așa cum a simțit la viață și la ce e important în viața ei. Din perspectiva societății de astăzi poate părea curaj să renunți la carieră, dar Dana a fost cât de sus se putea în domeniul muzical, a avut succes, bani și faimă, sincer să fiu, nu știu ce putea dovedi în plus… A ales echilibrul oferit de familie și credință. Nu vreau să dau în nimeni cu ceea ce spun, dar mă îndoiesc teribil că poți fi împlinit și fericit la 50-60 de ani, dacă ești un om cu succes în carieră și cu milioane în cont, însă atunci când ajungi acasă, patul e gol sau persoana din pat e în fiecare noapte alta, copiii – dacă îi ai – au crescut fără tine, iar tu ai pe pereți doar poze cu tine”, a spus actorul.

Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu Dana Nălbaru

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Actorul și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

Într-un interviu acordat recent, Dragoș Bucur a oferit câteva sfaturi familiilor care intenționează să lase în urmă viața la oraș și să înceapă una nouă în mediul rural. 

„Sunt conștient că schimbarea urbanului cu un rural atât de rural ca în cazul nostru poate să nu fie pentru orice familie, deoarece este nevoie, în primul rând, de dorința de a face acest pas. Apoi este nevoie de niște profesii și implicit surse de venit care îți permit să lucrezi remote sau pe perioade scurte și intense, nu cu program 8:00-16:00, 5 zile pe săptămână. Dar ce știu sigur este că există destul de multe mijloace prin care să poți să evadezi din oraș și să înlocuiești asfaltul cu iarba și blocurile cu copaci”, a spus Dragoș Bucur pentru tvmania.ro.

Prezentatorul TV a vorbit și despre cum își imaginează viitorul alături de soția lui, Dana Nălbaru, după ce copiii lor vor pleca de acasă și își vor construi propria lor viață. 

„Probabil că vom îmbătrâni împreună pe o plajă în Grecia sau plimbându-ne cu rulota prin lume și bucurându-ne de vizitele la copii și nepoți.”

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Foto: Arhiva ELLE

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