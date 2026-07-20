Andreea Marin, mărturisire dureroasă despre plecarea Violetei în SUA: „A moștenit spiritul nostru”

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A trecut un an de când Violeta Bănică și-a început studiile în Statele Unite, iar Andreea Marin mărturisește că perioada petrecută departe de fiica sa a fost una plină de emoții. Deși este mândră de parcursul academic al adolescentei, prezentatoarea TV spune că despărțirea a fost una dintre cele mai dificile experiențe prin care a trecut ca mamă.

Andreea Marin, despre dorul de Violeta

Într-un interviu acordat recent, Andreea Marin a vorbit despre schimbările aduse de plecarea Violetei peste Ocean și despre modul în care au reușit să își păstreze legătura, în ciuda distanței. Întrebată cum a trăit primul an în care fiica sa a locuit în America, vedeta a recunoscut că adaptarea nu a fost deloc simplă.

„Sincer? Greu. Când un ocean se așterne între tine și singurul tău copil nu poate fi ușor, orice părinte știe sau își poate imagina. Dar dacă distanța e motivată de gândul că își construiește un viitor într-una dintre cele mai bune universități din lume, atunci e mai ușor de dus acest sentiment, dar după ce reușești să depășești momentul despărțirii. Chiar dacă am fost cel mai mare susținător al ei în tot procesul de admitere, când m-am întors acasă din America singură nu a fost ușor. Vorbim însă zilnic, legătura noastră este foarte puternică și iubirea mamă-fiică nu cunoaște granițe. Ea este matură și independentă acum, firește că eu îi sunt alături ori de câte ori are nevoie de mine, dar deja se descurcă singură astăzi, are propriile merite, nu este ‘fata mamei și a tatei’, ci are o minte inteligentă și puternică, a moștenit spiritul nostru, dar și-a creat propriul drum, diferit de al părinților. Sunt mândră de ea!”, a declarat Andreea Marin pentru OK! Magazine.

Vedeta spune că, deși începutul a fost dificil, faptul că Violeta urmează cursurile uneia dintre cele mai prestigioase universități din lume îi oferă liniștea că fiica sa își construiește un viitor solid și își urmează propriile visuri. Chiar dacă încearcă să își viziteze fiica ori de câte ori programul îi permite, Andreea Marin explică faptul că drumul până în Statele Unite este lung și dificil de integrat într-un program profesional încărcat.

„Dificilă e distanța, pentru că mă despart de ea două avioane pe care nu le pot lua în aceeași zi, deci o plecare către fiica mea dus-întors implică deja 4 zile pe drumuri. Așadar, minimul necesar pentru o plecare acolo înseamnă o săptămână liberă de la îndatoririle mele de acasă, ceea ce nu îmi permit ușor, căci viața mea profesională e foarte plină. Așadar, nu ajung des acolo, dar încerc să merg eu de 2-3 ori pe an și tot de atâtea ori vine și ea, în vacanțe. Cea mai lungă despărțire a noastră a fost de 3 luni și abia am așteptat să termine anul și să o strâng în brațe din nou!”, a mai spus prezentatoarea.

Andreea Marin, despre noua reușită profesională a fiicei sale

Andreea Marin s-a împăcat cu greu cu ideea că va fi departe de fiica ei. Însă, vedeta știe că Violeta a luat alegerea corectă pentru dezvoltarea ei și că în America va avea parte de o mulțime de oportunități profesionale, dar și de un sistem de învățământ adaptat nevoilor educaționale actuale.

La 18 ani, Violeta studiază la o universitate de prestigiu din Statele Unite și se remarcă prin ambiție și maturitate, lucruri care, spune Andreea Marin, nu sunt întâmplătoare. Vedeta este o mamă împlinită și nu ezită să recunoască în diverse interviuri faptul că educația a jucat un rol fundamental în parcursul fiicei sale.

Violeta a revenit în țară, însă nu a petrecut foarte mult timp deoarece urma să plece la Parlamentul European, unde a obținut un stagiu de lucru pentru această perioadă.

„Va pleca în curând, din păcate, peste câteva zile, la Parlamentul European, unde a câștigat un stagiu de lucru pentru această vacanță. Mă bucur. Va învăța foarte multe lucruri la Bruxelles și o voi vizita acolo. Apoi mai avem un timp împreună, înainte de a merge la din nou la facultate în America”, a povestit Andreea Marin pentru VIVA!.

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Foto: Arhiva ELLE

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