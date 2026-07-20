Ana Bodea, confesiuni despre relația cu Valentin Butnaru și planurile lor de viitor: „Am trecut prin multe lucruri împreună”

Ana Bodea a vorbit despre relația cu partenerul ei, Valentin Butnaru, și ce anume plănuiesc pentru viitor.

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  de  ELLE.ro
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Ana Bodea și Valentin Butnaru sunt discreți în ceea ce privește relația lor. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani prin intermediul unor prieteni comuni, iar povestea a început după ce actrița a fost prezentă în platoul știrilor Observator, prezentate de Valentin Butnaru. 

Ce planuri de viitor au Ana Bodea și Valentin Butnaru

În urmă cu ceva timp, Ana Bodea vorbea cu mult entuziasm despre faptul că ea și partenerul ei, Valentin Butnaru, intenționează să pună bazele unei școli de balet și televiziune. Actrița este absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, una dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume, iar iubitul ei prezentator TV, astfel că acest proiect reunește profesiile lor. Referitor la acest plan, momentan nu s-a concretizat, dar amândoi își doresc să își ducă la dub sfârșit visul.

„Nu s-a amânat, este un vis pe care-l avem, încă. Încercăm să-l facem să devină realitate, dar nu este așa ușor. Mi se pare o responsabilitate foarte mare și trebuie să ne asigurăm că totul este foarte bine pus la punct înainte să începem. Dar este în pending”, a spus Ana Bodea pentru OK! Magazine.

Ana Bodea consideră că experiențele prin care au trecut ea și Valentin Butnaru au contribuit la relația puternică pe care o au în prezent. 

„Mi se pare important că am trecut prin multe lucruri împreună și că avem acum o relație foarte puternică. Pe de altă parte, mi se pare că glumim, ne distrăm și ne simțim tot ca-n prima săptămână de relație, acea perioadă de lună de miere. Suntem foarte fericiți.”

Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste

Ana Bodea și Valentin Butnaru au surprins cu declarațiile făcute recent într-un interviu. Actrița și prezentatorul de la Antena au vorbit deschis despre dinamica din relația lor de cuplu și despre cum amândoi se susțin reciproc și își dau sfaturi când au nevoie.

„Să zic adevărul? Mă ajută de fiecare dată sfaturile lui, înțeleg ce zice, încerc să fac ce zice, dar mie mi se pare că atunci când vine vorba de actorie e mult de căutat în interior și, uneori, poate să fie un proces destul de frustrant, să recunoaștem”, a declarat Ana Bodea pentru spynews.ro.

„Noi râdem foarte mult acasă, asta lumea nu cred că știe. Eu par sobru, dar nu”, a adăugat Valentin Butnaru.

Ce spune Ana Bodea despre diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei

Într-un interviu, Ana Bodea a vorbit despre modul în care diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei le afectează relația.

„Mici discuții apar în orice relație, chiar și în cele de prietenie sau rudenie (zâmbește), deci sunt normale. Încercăm să nu ne supărăm din prostioare. Adevărul este că muncim amândoi foarte mult și preferăm să ne petrecem timpul pe care îl avem împreună în armonie. Noi avem o parolă: ‘Hai să nu…, dar spus într-un mod amuzant, când unul dintre noi se enervează, celălalt folosește parola. (râde) E important să știi, într-o relație de orice fel, că relația respectivă este atât de puternică încât certurile și discuțiile nu o pot afecta pe termen lung”, a povestit actrița pentru VIVA!.

În ceea ce privește calitățile cu care partenerul ei a cucerit-o, Ana Bodea mărturisește că nu poate indica un singur aspect.

„Este greu să vorbesc despre asta. Este greu deoarece sunt conștientă că foarte puțini au norocul meu, acela de a avea o conexiune atât de specială cu partenerul său. Astfel, nu pot explica și nici descrie în cuvinte conexiunea noastră, pentru că nu „m-a cucerit cu niște calități”, ci cu toată ființa lui”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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