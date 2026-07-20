Prințesa Charlene de Monaco, schimbare neașteptată de look. Prin ce transformare a trecut

Prințesa Charlene de Monaco a ales un look diferit pentru Gala Crucii Roșii, unde a purtat o rochie Elie Saab și o coafură inspirată de Grace Kelly.

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  de  ELLE
Prințesa Charlene de Monaco, schimbare neașteptată de look. Prin ce transformare a trecut

Prințesa Charlene de Monaco a fost prezentă la cea de-a 77-a ediție a Galei Crucii Roșii din Monaco, alături de soțul său, Prințul Albert, și de Camille Gottlieb, nepoata lui Grace Kelly.

Cunoscută pentru tunsoarea sa scurtă și coafurile simple, cu părul prins într-un coc, Charlene și-a schimbat de această dată look-ul și a optat pentru bucle lejere, cu șuvițe care îi încadrau fața. Noua coafură a amintit de stilul purtat de Grace Kelly, regretata Prințesă de Monaco și mama Prințului Albert, care apărea adesea cu onduleuri elegante și un bob perfect coafat.

Pentru eveniment, Prințesa Charlene de Monaco a purtat o rochie Elie Saab, într-o nuanță champagne cu reflexii aurii. Ținuta a fost completată de un plic din aceeași colecție. Potrivit contului Royal Fashion Police de pe Instagram, modelul „The Midnight” este realizat din piele întoarsă, decorată cu cristale Swarovski, și costă 1.680 de dolari.

Prințesa Charlene de Monaco a ales și o pereche de cercei semnați de designerul danez Ole Lynggaard. Modelul „Gipsy Earrings Medium Pavé”, realizat din aur de 18 karate și decorat cu morganit, turmalină verde și diamante, are un preț de 54.500 de dolari.

Prințesa Charlene, vizibil emoționată la ceremonia organizată în memoria victimelor atentatului de la Nisa

Săptămâna trecută, Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco au participat la ceremonia organizată la Nisa pentru comemorarea a zece ani de la atentatul terorist din 14 iulie 2016. Cuplul princiar s-a alăturat președintelui Franței, Emmanuel Macron, și Primei Doamne, Brigitte Macron, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Franței.

Ceremonia a avut loc pe Promenade des Anglais, locul unde, în urmă cu un deceniu, un atac terorist s-a soldat cu moartea a 86 de persoane și rănirea altor peste 400.

Prințesa de Monaco a ales pentru această ocazie o rochie bleumarin, fără mâneci. De-a lungul ceremoniei, Charlene a fost surprinsă vizibil emoționată în timpul discursurilor susținute de Emmanuel Macron și de reprezentanții familiilor victimelor.

La comemorare au participat și membri ai Guvernului francez, oficiali locali, aproximativ 2.500 de persoane, precum și foștii președinți ai Franței, Nicolas Sarkozy și François Hollande. Programul a inclus proiectarea unui film dedicat tragediei și un moment muzical susținut de violoncelistul Gautier Capuçon.

Nu este pentru prima dată când Prințul Albert și Prințesa Charlene iau parte la ceremoniile dedicate victimelor atentatului de la Nisa. De-a lungul anilor, cei doi au participat la comemorările oficiale și au susținut constant inițiativele menite să păstreze vie memoria celor care și-au pierdut viața.

Prințesa Charlene, prezentă la Marele Premiu al Principatului Monaco

Luna trecută, Prințesa Charlene a avut o apariție spectaculoasă la Marele Premiu al Principatului Monaco. Soția Prințului Albert al II-lea a optat pentru o rochie albă lungă, fără mâneci, cu decolteu în V și croială petrecută. Modelul, marcat în talie de o curea subțire maro, avea o linie simplă și fluidă, specifică stilului pe care Charlene îl adoptă frecvent la aparițiile oficiale.

Ținuta a fost accesorizată cu un colier, o brățară și o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Pe circuit, Prințesa a fost însoțită de Prințul Albert al II-lea de Monaco, care a purtat un sacou bleumarin și pantaloni gri, completându-și ținuta cu o șapcă și o pereche de ochelari de soare.

Aceasta nu a fost însă singura apariție a lui Charlene în timpul weekendului de Formula 1. Cu două zile înainte, la una dintre sesiunile de antrenamente desfășurate pe Circuitul de Monaco, prințesa a purtat o rochie asemănătoare, însă într-o nuanță intensă de roșu.

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Foto: Arhiva ELLE

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