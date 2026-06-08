Prințesa Charlene, apariție spectaculoasă la Marele Premiu al Principatului Monaco. Ce ținută a ales soția Prințului Albert al II-lea

Prințesa Charlene a atras toate privirile la Marele Premiu al Principatului Monaco.

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  de  ELLE
Prințesa Charlene, apariție spectaculoasă la Marele Premiu al Principatului Monaco. Ce ținută a ales soția Prințului Albert al II-lea

Weekendul dedicat Formulei 1 de la Monaco a adus pe circuit nu doar piloți și echipe de curse, ci și numeroase celebrități. Printre acestea s-a numărat și Prințesa Charlene de Monaco, care a atras rapid atenția prin apariția sa elegantă.

În vârstă de 48 de ani, soția Prințului Albert al II-lea a optat pentru o rochie albă lungă, fără mâneci, cu decolteu în V și croială petrecută. Modelul, marcat în talie de o curea subțire maro, avea o linie simplă și fluidă, specifică stilului pe care Charlene îl adoptă frecvent la aparițiile oficiale.

Ținuta a fost accesorizată cu un colier, o brățară și o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Pe circuit, prințesa a fost însoțită de Prințul Albert al II-lea de Monaco, care a purtat un sacou bleumarin și pantaloni gri, completându-și ținuta cu o șapcă și o pereche de ochelari de soare.

Aceasta nu a fost însă singura apariție a lui Charlene în timpul weekendului de Formula 1. Cu două zile înainte, la una dintre sesiunile de antrenamente desfășurate pe Circuitul de Monaco, aceasta a purtat o rochie asemănătoare, însă într-o nuanță intensă de roșu.

Printre invitații prezenți la Marele Premiu de la Monaco s-au numărat și Kim Kardashian și sora sa, Khloé Kardashian. Prezența celor două la Grand Prix nu a fost o surpriză pentru fanii familiei Kardashian, mai ales după ce HELLO! a relatat că pilotul britanic Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-ar fi oficializat relația pe Instagram în luna aprilie. După o primă apariție într-un top negru din dantelă și jeanși, Kim a revenit duminică într-o rochie asimetrică, mulată, cu o singură mânecă lungă, purtată alături de un coc lejer. Khloé Kardashian a ales o rochie satinată albă.

La eveniment au fost prezenți și Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas. Cei doi au sosit ținându-se de mână și au optat pentru ținute în tonuri de bleumarin. Actrița a purtat o salopetă cu imprimeu și o pălărie de soare, în timp ce actorul a ales un tricou polo clasic.

Prințesa Charlene, gest controversat în cadrul unei întâlniri oficiale

Recent, Prințesa Charlene de Monaco s-a aflat în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Charlene și soțul său, Prințul Albert al II-lea, au fost primiți de Felipe al VI-lea și Regina Letizia la Palatul Zarzuela, cu ocazia primei lor vizite oficiale în Spania în calitate de cuplu princiar.

Momentul, considerat unul important pentru relațiile diplomatice dintre Monaco și Spania, a atras atenția publicului nu doar prin semnificația sa politică, ci și printr-un gest făcut de Charlene la sosire. Mai mulți fani au remarcat că Prințesa a făcut o reverență atât în fața Regelui Felipe, cât și a Reginei Letizia, iar unii internauți au susținut că acest lucru ar reprezenta o încălcare a protocolului.

„Eroarea de protocol a Prințesei Charlene: deși poartă titlul de Prințesă, ea este soția unui șef de stat și nu ar trebui să facă reverență în fața regilor”, a comentat un utilizator pe rețeaua X.

Alți critici au mers și mai departe, susținând că gestul a fost nepotrivit și că a creat confuzie în rândul celor care urmăreau evenimentul.

Totuși, numeroși utilizatori au sărit în apărarea prințesei. Potrivit acestora, reverența nu a reprezentat o greșeală, deoarece rangul de „Majestate” al monarhilor spanioli este superior celui de „Alteță Serenissima”, titlu purtat de familia princiară din Monaco.

„Nu este același lucru să fii Alteță Serenissima și să fii Majestate. Este un rang superior”, a scris un comentator, în timp ce altul a adăugat că „reverența lui Charlene a fost perfectă”.

Nu este prima dată când Charlene vorbește despre dificultățile pe care le întâmpină în respectarea regulilor stricte ale protocolului regal. Într-un interviu acordat în 2019, ea a recunoscut că numeroasele norme și formalități îi creează uneori confuzie.

„Mă adresez greșit membrilor familiilor regale, fac reverențe persoanelor cărora nu ar trebui să le fac sau uit complet să fac reverența”, mărturisea atunci prințesa.

În ciuda dezbaterilor din mediul online, prima zi a vizitei oficiale în Spania a fost considerată un succes. Evenimentul a avut rolul de a consolida relațiile dintre cele două state și a inclus o vizită la Grădina Botanică Regală din Madrid.

O fotografie rară cu gemenii regali

Controversa privind protocolul vine la doar câteva zile după ce Casa Princiară din Monaco a publicat o imagine rară cu Charlene și cei doi copii ai săi, gemenii Prințesa Gabriella de Monaco și Prințul Jacques de Monaco, care au împlinit recent 11 ani.

Fotografia, publicată cu ocazia Zilei Mamei, o surprinde pe prințesă ținându-i în brațe pe Gabriella și Jacques. Imaginea a oferit publicului o perspectivă rară asupra vieții de familie a celor doi copii, care apar relativ rar în atenția presei.

În fotografie, Charlene poartă un pulover crem, Jacques este îmbrăcat într-un tricou alb simplu, iar Gabriella într-o rochie albă cu detalii strălucitoare.

Deși Gabriella s-a născut cu câteva minute înaintea fratelui ei, Jacques este moștenitorul tronului monegasc, datorită regulilor de succesiune care favorizează descendenții de sex masculin.

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Foto: Arhiva ELLe

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