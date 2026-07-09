Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, confesiuni despre momentul în care au decis să se despartă: „A luat-o fiecare pe drumul lui…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Antonia și Eduard Mikael.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu s-au despărțit pentru o scurtă perioadă de timp

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au trecut prin mai multe momente dificile în relația lor, iar recent au aniversat 14 ani de la cununia civilă.

Cei doi au fost invitați recent în emisiunea Furnicuțele de la Antena 1 și au povestit deschis și despre lucrurile mai puțin știute din relația lor.

Cel mai complicat moment prin care au trecut în relația lor de aproape 20 de ani a fost cel în care au decis să se despartă. Vlad Huidu a povestit că, în acea perioadă, planurile lor erau complet diferite, el dorind să se distreze, în timp ce Giulia ar fi vrut să aibă parte de liniște și stabilitate, ca urmare a activității intense pe plan profesional.

„Noi ne-am separat pentru că eram într-o perioadă în care ea muncea foarte mult, era plecată de acasă, concerte în fiecare weekend aproape, chiar și în timpul săptămânii, iar eu voiam să mă distrez. Ea își dorea să stea acasă, să vedem un film împreună. Ea nu voia să mai iasă”, a declarat Vlad Huidu, la Furnicuțele.

Cei doi au fost separați o anumită bucată de timp, iar artista recunoaște că, probabil, acea despărțire le-a ajutat foarte mult relația, ea fiind cea care a făcut primul pas spre împăcare.

„A luat-o fiecare pe drumul lui. Eu nu am crezut că o să fie ceva chiar atât de serios. M-am gândit că în câteva zile o să ne revedem și o să fie gata. Cred că nu eram pregătiți de o relație serioasă la momentul respectiv și cred că dacă nu s-ar fi întâmplat așa… nu aveam nicio șansă să ajungem astăzi aici”, a declarat Giulia Anghelescu.

Ce îi reproșează Giulia Anghelescu soțului ei

Într-un interviu acordat recent, Giulia Anghelescu a făcut dezvăluiri despre relația cu soțul ei.

„Cred că învățăm în fiecare zi și asta este ceea ce ne leagă atât de tare în relația noastră, pentru că trebuie să îți cunoști foarte bine partenerul și trebuie să știi și că atunci când greșește, dacă greșește, trebuie să îi dai voie să învețe ceva din greșelile respective și, de ce nu, să înveți și tu. Și am învățat multe lucruri și eu și el, sunt absolut convinsă”, a mărturisit artista pentru Cancan.ro.

Întrebată care este persoana care are ultimul cuvânt în ceea ce privește luarea deciziilor importante, artista a precizat că în relația cu soțul ei există mereu un echilibru.

„Când eu, când el, încercăm să păstrăm un echilibru. Și dacă zic eu într-un fel și cred că am avut ultimul cuvânt, vine el din urmă și zice „Da, iubita mea’ și atunci nu l-am avut eu pe ultimul. Dar, da, cred că într-o relație care ține de atâția ani, dacă nu am fi reușit să avem acest echilibru, cu siguranță nu am fi ajuns până aici”, a mai povestit pentru sursa citată.

Cum gestionează Giulia Anghelescu și Vlad Huidu relația cu cei doi copii

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au împreună doi copii, Antonia și Mikael. Artista și soțul ei au mărturisit că au, adesea, păreri diferite despre parenting, însă ajung la un numitor comun care să nu îi afecteze pe cei mici.

„Bineînțeles, în fiecare zi avem opinii diferite. De-asta îți trebuie răbdare. Ea este mai permisivă, eu mai puțin permisiv”, a spus Vlad Huidu pentru Unica.ro.

„Și cumva, da, sunt mici discuții din punctul ăsta de vedere, dar sunt chestii normale pentru o familie. Dar direcția de parenting, vă dați seama că e aceeași, că altfel n-am funcționa”, au completat cei doi pentru sursa citată.

Cei doi au mai vorbit și despre provocările cu care se confruntă în relația cu cei doi copii.

„Tehnologia e greu de stăpânit și de controlat, dar cred că o relație sănătoasă, construită sănătos cu copilul, ar trebui să ducă doar la lucruri bune. Adică un copil trebuie ascultat înainte de orice. Un copil trebuie să aibă încredere în tine ca părinte și să vină, indiferent ce i se întâmplă, să îți spună ție primul. Cred că lucrul pe care îl avem noi de făcut e să le oferim siguranța și încrederea că suntem acolo indiferent de situație”, au mai spus cei doi.

Citește și:

Andreea Marin, o nouă apariție de excepție alături de fiica ei, Violeta. Cum arată ținutele elegante cu care au atras toate privirile

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro