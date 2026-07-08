Charlize Theron, apariție îndrăzneață pe Instagram. Actrița a pozat topless înainte de premiera filmului The Odyssey

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Charlize Theron și-a surprins fanii cu una dintre cele mai îndrăznețe apariții ale sale din ultima perioadă. Înainte de a participa la petrecerea organizată după premiera mondială a filmului The Odyssey, actrița a publicat pe Instagram o fotografie în care apare topless, realizată în timp ce se pregătea pentru eveniment.

În imagine, Charlize Theron, în vârstă de 50 de ani, apare așezată pe pat, acoperindu-și bustul cu brațele. Look-ul este completat doar de o pereche de cercei cu diamante Desert, semnați de bijutierul Glenn Spiro, și de un ruj roșu intens.

Ulterior, actrița și-a făcut apariția la petrecerea organizată după premiera filmului The Odyssey, desfășurată la clubul Oswald’s din cartierul londonez Mayfair, unde s-a reunit cu colegii săi din distribuție.

Pentru eveniment, Charlize Theron a ales o creație Givenchy într-o nuanță intensă de roșu. Rochia, cu o despicătură amplă pe picior, i-a pus în evidență silueta, iar ținuta a fost completată de o pereche de pantofi negri cu toc înalt, mănuși lungi din piele neagră și cercei lungi cu diamante.

Mai devreme, în aceeași seară, Charlize Theron a participat la premiera londoneză a filmului The Odyssey. Pentru covorul roșu, vedeta a optat pentru o rochie neagră din catifea, accesorizată cu o pereche de mănuși albe statement.

În noua producție regizată de Christopher Nolan, Charlize Theron o interpretează pe Calypso, unul dintre personajele inspirate din epopeea lui Homer.

Premiera a reunit întreaga distribuție a filmului, printre invitați numărându-se Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Benny Safdie, John Leguizamo, Matt Damon și soția sa, Luciana Damon, Robert Pattinson, Himesh Patel, regizorul Christopher Nolan și producătoarea Emma Thomas.

Charlize Theron, declarații inedite despre viața sa personală

Anul trecut, Charlize Theron a făcut câteva confesiuni picante despre viața sa amoroasă. În cadrul podcastului Call Her Daddy, găzduit de Alex Cooper, actrița a recunoscut că a avut o aventură cu un bărbat mult mai tânăr, experiență care a surprins-o plăcut.

„Vreau doar să pun lucrurile în perspectivă”, a spus Theron. „Probabil că am avut trei aventuri de o noapte în toată viața mea. Dar tocmai am făcut sex cu un tip de 26 de ani și a fost al naibii de grozav”.

Actrița a mărturisit că astfel de momente sunt rare pentru ea, însă a descoperit o libertate aparte după vârsta de 40 de ani.

„Nu am făcut asta niciodată”, a continuat ea. „Și am fost la modul: ‘Oh, e grozav. OK'”.

Theron a explicat că viața de mamă singură îi lasă puțin timp pentru relații amoroase spontane.

„Cine naiba are timp pentru întâlniri, epilat și machiaj? Și am doi copii care trebuie să meargă la școală. Chestia asta e pe cronometru”, a glumit ea. „Ai două ore. Ce se întâmplă? Pentru că, sincer, trebuie să știu. Nu am parte de prea multe astfel de momente, deși aici stau și vorbesc de parcă aș avea”, a mai explicat actrița. „Așa că atunci când se întâmplă, sunt la modul: ‘Oh, la naiba, da. Ar fi trebuit să fac asta când aveam 20 de ani'”.

Actrița a adoptat-o pe Jackson în 2012, iar pe August în 2015. Într-un interviu acordat publicației NPR în 2019, Charlize Theron a vorbit deschis despre procesul de adopție.

„Am depus cererea în orice țară în care îmi era permis să adopt ca femeie singură. Și s-a întâmplat ca ambii mei copii să fie americani. S-au născut în Statele Unite și s-a întâmplat ca amândoi să fie afro-americani”.

Charlize Theron a mai precizat că a știut întotdeauna că vrea să adopte.

„Chiar și atunci când eram în relații, am fost întotdeauna sinceră cu partenerii mei, spunându-le că adopția era modul în care familia mea va arăta într-o zi”, a declarat ea pentru People în 2018.

Foto: Arhiva ELLE

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