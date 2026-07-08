Rebel Wilson a dezvăluit o imagine adorabilă alături de soția sa și cele două fiice ale lor

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Rebel Wilson traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. La scurt timp după ce a anunțat nașterea celei de-a doua fiice, actrița le-a oferit fanilor prima imagine cu familia sa completă, surprinsă în timpul unei zile petrecute la plajă.

Rebel, în vârstă de 46 de ani, a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de soția sa, Ramona Agruma, și de cele două fiice ale lor. În imagine, Rebel Wilson o ține în brațe pe nou-născuta Rose, în timp ce Ramona și Royce, fiica lor în vârstă de 3 ani, zâmbesc în spatele lor.

„Minunatul nostru cvartet”, a scris actrița în descrierea fotografiei.

Rebel Wilson și Ramona Agruma au devenit mame pentru a doua oară în luna mai. Vestea cea mare a fost dată chiar de ele, prin intermediul unei postări comune pe Instagram. Actrița, cunoscută pentru rolul din Pitch Perfect, și partenera sa au dezvăluit prima imagine cu fetița lor, care a venit pe lume pe 4 mai și poartă numele Rose Estelle.

„Suntem mândre să anunțăm că s-a născut cea de-a doua fiică a noastră, Rose Estelle! Ce binecuvântare minunată să avem încă o fetiță! Acum, pe 4 mai, suntem deja patru! Ramona și cu mine ne simțim incredibil de recunoscătoare și binecuvântate că familia noastră crește, vă mulțumim tuturor pentru urările frumoase”, au scris cele două în descrierea imaginii.

În luna decembrie a anului trecut, Rebel Wilson și soția sa, Ramona Agruma, au anunțat că așteaptă cel de-al doilea copil. Agruma a publicat atunci pe Instagram un videoclip care reunea mai multe momente intime din viața lor de cuplu. Materialul începea cu imagini în care cele două se îmbrățișau și se sărutau, urmate de fotografii cu prima lor fiică, Royce Lillian, la scurt timp după naștere. Clipul continua cu un cadru în care era surprins testul de sarcină pozitiv, dar și cu imagini recente în care Ramona Agruma își arăta burtica de gravidă.

Pe fundalul videoclipului apărea mesajul: „De la asta la… bebelușul cu numărul 2 este pe drum”, iar descrierea postării completa anunțul: „Cea mai fericită veste din familia noastră. În curând vom fi patru! Bebelușul cu numărul 2 este pe drum. Te iubesc, @rebelwilson”.

Rebel Wilson a reacționat la rândul ei, distribuind videoclipul pe Instagram Stories, alături de mesajul: „Vești mari pentru familia Wilson”.

Detalii despre relația celor două

Rebel Wilson și Ramona Agruma s-au căsătorit în luna septembrie a anului trecut, în Sardinia. Actrița din Pitch Perfect și-a păstrat nunta extrem de discretă, organizând o ceremonie privată.

Cele două și-au făcut relația publică în iunie 2022. La acea vreme, vedeta din Senior Year, care a recunoscut public că face parte din comunitatea LGBTQ+ tot în acea perioadă, a postat o fotografie pe Instagram în care apare alături de Agruma.

„Credeam că sunt în căutarea unui Prinț de la Disney… dar poate că, de fapt, tot timpul am avut nevoie de o Prințesă de la Disney”, a scris Rebel în descrierea imaginii.

La mai puțin de un an distanță, Wilson și Agruma s-au logodit. Starul din Bridesmaids i-a cerut-o în căsătorie pe Ramona la Disneyland, în California, chiar de Ziua Îndrăgostiților, în 2023. Rebel a împărtășit ulterior vestea pe Instagram, postând o fotografie în care cele două se sărutau, iar Agruma își etala inelul de logodnă.

„Am spus DA! Mulțumim @tiffanyandco pentru inelul superb și lui Bob Iger și echipei incredibile de la Disneyland @disneyweddings pentru această surpriză magică!”, a scris Wilson la acel moment.

În 2022, cele două au devenit mame pentru prima dată. Anunțul a fost făcut chiar de Rebel, care a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica sa, Royce Lillian. Micuța a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat. Alături de imagine, actrița a scris un mesaj emoționant, în care mărturisea că Royce Lillian este „cel mai frumos miracol” din viața ei.

„Sunt peste măsură de încântată să anunț nașterea primului meu copil, Royce Lillian, care s-a născut în cursul săptămânii trecute cu ajutorul unei mame surogat. Nu pot descrie dragostea pe care i-o port, este cel mai frumos miracol!”, și-a început Rebel mesajul.

La scurt timp după anunțul venirii pe lume a celui de-al doilea copil, Rebel Wilson și Ramona Agruma au vorbit despre experiența lor într-o declarație oferită publicației People.

„Suntem atât de fericite pentru venirea pe lume a micuței Rose și pentru faptul că Royce va fi sora ei mai mare!”, au declarat ele pentru People. „Acum suntem și mai mult o casă plină de energie feminină! A fost un drum atât de lung pentru Ramona și pentru mine, cu fertilizarea in vitro. Oricine a trecut prin asta știe cât de dificile sunt provocările și suișurile și coborâșurile pe care le implică astfel de călătorii, care de multe ori nu se încheie cu nașterea unui copil”.

Cuplul a vorbit și despre emoțiile care au însoțit întreaga sarcină, explicând că aceasta a fost considerată una cu risc ridicat.

„Ne simțim incredibil de norocoase și binecuvântate în acest moment, dar ne gândim și la toți cei care se confruntă cu aceleași dificultăți”, au continuat ele. „Sarcina Ramonei a fost una cu risc ridicat și au existat câteva momente dificile pe parcurs, însă când totul s-a încheiat cu bine, am fost pur și simplu copleșite de bucurie și ușurare”.

Foto: Instagram

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