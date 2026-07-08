Irina Fodor, declarații rare despre începutul relației cu soțul ei. Cum s-a schimbat dinamica dintre ea și Răzvan Fodor: „Eu impun regulile”

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Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Irina Fodor, despre începutul relației cu soțul ei

În cadrul unui interviu acordat recent, Irina Fodor și-a amintit de cum a fost începutul relației cu soțul ei. Dacă atunci prefera spontaneitatea, acum este o persoană mult mai organizată. Însă, este cert că un lucru a rămas la fel, și anume că amândoi se distrează de minune și că se bucură de fiecare clipă petrecută împreună.

„Că ne distram foarte mult, dar asta nu cred că s-a schimbat. Adică râdem la fel de mult, ne povestim la fel de multe lucruri, doar că atunci aveam un pic mai multă energie. Eu, cel puțin. El are în continuare. Nu știu cum se întâmplă treaba asta. Între noi sunt niște ani diferență și, totuși, eu sunt prima care se duce la somn. Puteam să pierd mai multe nopți și să nu le țin neapărat șirul. Puteam să, nu știu, să schimb locurile de cazare sau de distracție pe repede înainte, fără să stau să fac o mie de planuri. Adică cred că eram, într-un fel, mult mai spontană decât acum. Acum îmi plac lucrurile un pic mai calculate, mai așezate, să știu ce mă așteaptă, cu ce mă îmbrac și așa mai departe. Dar, da, cred că într-un fel asta mi-ar plăcea: să retrăiesc niște senzații de-astea pe care acum, uitându-mă înapoi, le simt mult mai pline de energie, mai cu foc, așa, mai vii. Dar, da, și acum sunt lucruri frumoase care se întâmplă, doar că mai așezat”, a spus Irina Fodor pentru Unica.ro.

Irina și Răzvan Fodor au principii similare când vine vorba de educația fiicei lor, Diana, însă mai sunt și momente în care mai au opinii diferite. Dar, tot timpul fiecare dintre ei își expune argumentele, iar la final iau o decizie care să fie spre binele copilului.

„Când avem opinii diferite în privința Dianei, nu le spunem niciodată în fața ei. Adică ne știm foarte bine și ne simțim foarte bine după atâția ani și atunci orice ton, orice topică un pic schimbată într-o propoziție îi dă semnal celuilalt: „Vezi că eu nu sunt de acord cu asta.' Și atunci, după ce ea se duce la somn sau își vede de treaba ei, fiecare vorbește cu argumente de om despre părerea lui. Și atunci ajungem la un consens. Dar, de cele mai multe ori, nu este nevoie de asta, pentru că, în privința educației ei, chiar ne-am pus așa pe o linie. Niciunul n-a fost mult mai permisiv decât celălalt sau, din contră, mult mai strict decât celălalt. Eu impun regulile de obicei. Răzvan nu are nimic împotrivă. (râde) Se pare că nici Diana, de cele mai multe ori. Uneori protestează și negociem. Adică nu sunt absurdă. Când este loc de negociere, se negociază. Dar trebuie să păstrăm niște limite.

Uite, ca să vă dau un exemplu, la un moment dat am întrebat-o pe Diana ce notă ne-ar da ca părinți și a zis 8, fără să stea pe gânduri, ceea ce pe mine m-a rănit îngrozitor. Dar am întrebat-o: „De ce nu premiantă? De ce nu am coroniță?”. Și a spus că, în primul rând, nu există părinți de 10 din start. Ok. Zic: „Și de 9 de ce n-am putut să fiu?” Și a zis: „Păi, de 9, pentru că aveți prea multe reguli.” Știi ce? Cred că pot să mă împac cu asta. Dacă doar de la asta am pierdut un punct, e în regulă pentru mine.”

Irina Fodor, despre greutățile din căsnicia cu soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre greutățile de care au avut parte ea și soțul ei în relația lor. Prezentatoarea și Răzvan Fodor au apelat la umor pentru a gestiona mai ușor momentele tensionate din căsnicie.

„Umorul ne-a scos din situații tensionate de nenumărate ori. E super-puterea familiei noastre. Dacă poți râde împreună, ai deja jumătate din problemă rezolvată”, a spus Irina Fodor pentru VIVA!

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu solid, iar experiențele mai puțin plăcute le-au consolidat relația.

„Normal, o căsnicie trebuie consolidată constant, nu crește din pământ, din iarbă verde, mai ales că, invariabil, traversează și perioade mai dificile. Diferite probleme de sănătate, programul de filmări care ne ține departe, hopuri financiare, am trecut prin toate, ca orice cuplu, nu am fost feriți de ele. Dar revin la răspunsurile de mai sus: noi știm că formăm o echipă puternică împreună și ne și dorim unul altuia prezența. Cel mai bine funcționăm când suntem doi, indiferent de ce ne pregătește viața.”

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Foto: Arhiva ELLE

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