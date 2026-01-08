De ce Răzvan și Irina Fodor nu își doresc un al doilea copil: „Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar, din partea amândurora, pentru că…”

Irina și Răzvan Fodor sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Răzvan și Irina Fodor
VEZI FOTO
POZA 1 / 18

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Răzvan Fodor, despre decizia de a avea un singur copil

Răzvan și Irina Fodor vorbesc destul de rar despre fiica lor, Diana, în vârstă de 14 ani, iar adolescenta și-a exprimat recent dorința de a nu mai apărea în postările pe care părinții ei le fac pe rețelele de socializare.

Cei doi sunt adesea întrebați despre intenția de a-și mări familia, însă actorul a dezvăluit într-un interviu recent de ce au luat decizia de a avea un singur copil.

„Subiectul ăsta este undeva închis într-un sertar, din partea amândurora, pentru că ne-am dat seama că, dacă nu l-am făcut imediat după ce am făcut-o pe Diana, mai bine rămânem la un singur copil. Avem o fată care se descurcă singură, care își poate prepara un sendviș dimineața, care învață singură, e un copil independent. Pentru noi, treaba asta cu un al doilea copil ar fi fost cam dificilă, pentru că ținem foarte mult la educație și, ca să facem parenting de calitate, un al doilea copil presupunea ca unul dintre noi să renunțe la job”, a declarat Răzvan Fodor pentru VIVA!.

Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre dinamica relației cu soțul ei, Răzvan Fodor, mărturisind că și căsnicia lor a trecut prin mai multe momente mai neplăcute, însă le-au depășit cu brio.

„Eu sunt mâna de fier în casă. Mai ridic și eu tonul, ca la Moldova așa. Îmi mai pierd și eu papucii din când în când. Sunt moldoveancă de aia aprigă! Dar, ne-am certat foarte rar în 17 ani. Nu prea ajungem să ne certăm foarte tare. Recunosc că eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține. Mă apucă: ‘Da, de ce ați pus alea acolo? Nu v-am spus să nu faceți așa?!…’ Adică, sunt chestii din astea, cicăleală de asta de mamă, de femeie! Cicăleală de gospodină”, a declarat Irina Fodor pentru Click!.

Prezentatoarea Asia Express și Chefi la cuțite a mărturisit că, din fericire, între ea și soțul ei nu au existat până acum conflicte majore.

„Nu am ajuns până acum la o ceartă din aceea mare! Îmi fac cruce că, știi cum e, să nu spui prostii…
Nu ne-am certat niciodată din ceva grav. Cel mult au fost ciondăneli pe chestii mici și absolut neimportante, dacă stau și mă uit acum înapoi. Doar că atunci păreau ceva extraordinar: ‘Nu ții cont că te-am rugat să faci aia?!’
Dacă te cerți pentru ceva astăzi și faci un exercițiu de imaginație și te gândești așa: ‘Peste trei ani va mai conta?!’ Dacă răspunsul este ‘Nu’, înseamnă că te cerți de pomană azi. E simplu”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale

În cadrul unui interviu oferit recent, Irina Fodor a dezvăluit că fiica ei, Diana, are un card, iar ea primește de la părinți o anumită sumă. 

„Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte chibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește”, a declarat Irina Fodor pentru cancan.ro

Irina Fodor a dezvăluit suma pe care o primește lunar fiica ei, Diana, și a recunoscut că aceasta are un comportament extrem de echilibrat când vine vorba de cheltuieli, având grijă pe felul în care își folosește banii. 

„N-are mult, are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică. Are 200 de lei în sensul în care ar trebui să fie pe lună pentru mâncare, doar că la noi se gătește foarte mult și noi îi facem pachețelul pentru școală cu rândul, când eu, când Răzvan. Și pentru că ea s-a obișnuit cu ritmul ăsta, nu-și mai cumpără la școală. De obicei, banii pe care îi dau eu lunar sau banii pe care-i primește de pe la bunici și așa mai departe, îi strânge. Face ea o sumă mai mare și își ia ceva ce-i place. Ultima dată și-a luat un vinil de colecție albastru. Știe că eu nu sunt neapărat pe zona asta cu muzica, ea cu Fodor își împart această pasiune.

Nu aruncă cu banii. Și nici nu știu dacă am făcut-o neapărat intenționat. Adică, uneori, chiar n-aveam bani de ce cerea ea. Scurt și la obiect. Și atunci îi ziceam: mami, nu putem să dăm suma asta pe lucrul ăsta, că nu ne folosește pe termen lung. Adică hai să ne raportăm un pic. Uite: cât e pensia lui buni? Atât. Ți se pare normal să dăm jumătate din ea, de exemplu, pe acest lucru?”, a mai spus Irina Fodor.

Citește și:
Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Bradley Cooper, primele declarații despre zvonurile privind operațiile sale estetice
People
Bradley Cooper, primele declarații despre zvonurile privind operațiile sale estetice
INNA, imagini noi din vacanța în Maldive. Cum a apărut artista la plajă
People
INNA, imagini noi din vacanța în Maldive. Cum a apărut artista la plajă
Andreea Berecleanu, mândră de soțul ei. Ce realizare impresionantă a atins medicul Constantin Stan
People
Andreea Berecleanu, mândră de soțul ei. Ce realizare impresionantă a atins medicul Constantin Stan
Ștefan Bănică, ipostază rară alături de fiul lui, Alexandru. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva: "Tati, hai că poți!"
People
Ștefan Bănică, ipostază rară alături de fiul lui, Alexandru. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva: "Tati, hai că poți!"
Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck: "A fost greu"
People
Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck: "A fost greu"
Ce principii a urmat Andreea Marin în educația fiicei sale, Violeta: "Oare de ce spune nu?"
People
Ce principii a urmat Andreea Marin în educația fiicei sale, Violeta: "Oare de ce spune nu?"
Libertatea
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imaginile cu Georgiana Lobonț în costum de baie, care au pus fanii pe jar: „Ești vie?”. Câte kilograme are artista
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„E treaba lui Ioniță dacă vrea... Îi urez succes, sănătate și activitate”. Viorica de la Clejani, anunț neașteptat la început de 2026, după toate scandalurile cu Fulgy. Ce se întâmplă în aceste momente în familia ei
„E treaba lui Ioniță dacă vrea... Îi urez succes, sănătate și activitate”. Viorica de la Clejani, anunț neașteptat la început de 2026, după toate scandalurile cu Fulgy. Ce se întâmplă în aceste momente în familia ei
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
Oamenilor nu le-a venit să cradă că e el! La 58 de ani s-a distrat ca-n copilărie, pe săniuță! Artistul nostru a făcut furori pe pârtie! FOTO
catine.ro
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Mai multe din people
Cum a încercat un medic să o convingă pe Antonia să apeleze la noi intervenții estetice: "Aș fi putut ceda"
Cum a încercat un medic să o convingă pe Antonia să apeleze la noi intervenții estetice: "Aș fi putut ceda"
People

Antonia a povestit recent un incident în care un medic estetician a încercat să o convingă să apeleze la intervenții la nivelul feței.

+ Mai multe
Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau. Ce imagine emoționantă a publicat artista
Katy Perry, ipostază romantică alături de Justin Trudeau. Ce imagine emoționantă a publicat artista
People

Katy Perry a publicat o imagine adorbilă alături de noul ei partener, Justin Trudeau.

+ Mai multe
Andreea Esca dezvăluie secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram. Cum mențin o relație solidă: "Ne susținem și ne admirăm reciproc"
Andreea Esca dezvăluie secretul căsniciei sale cu Alexandre Eram. Cum mențin o relație solidă: "Ne susținem și ne admirăm reciproc"
People

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC