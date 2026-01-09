Filme de neratat în luna ianuarie 2026 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Madalina Frasineanu
28 Years Later: The Bone Temple
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Iată ce filme poți vedea în luna ianuarie 2026 în cinematografe.

28 Years Later: The Bone Temple

Extinzând universul creat de Danny Boyle și Alex Garland în 28 Years Later, dar răsturnând complet situația, Nia DaCosta regizează 28 Years Later: The Bone Temple. În continuarea poveștii epice, dr. Kelson (Ralph Fiennes) se trezește într-o nouă relație șocantă, cu consecințe care ar putea schimba lumea așa cum o cunosc, iar întâlnirea lui Spike (Alfie Williams) cu Jimmy Crystal (Jack O’Connell) devine un coșmar din care nu poate scăpa. În lumea din The Bone Temple, cei infectați nu mai sunt cea mai mare amenințare la adresa supraviețuirii – inumanitatea supraviețuitorilor poate fi chiar mai stranie și mai terifiantă.

Premiera: 16 ianuarie 2026

Marty Supreme

Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul „Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul. Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii. Din distribuție mai fac parte Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow.

Premiera: 23 ianuarie 2026

The Housemaid

Filmul spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat. Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson fac parte din distribuția acestui thriller.

Premiera: 2 ianuarie 2026

Greenland: Migration

După ce o cometă a lovit Pământul și aproape toată planeta a fost distrusă, „Groenlanda 2: Migrația” continuă povestea familiei Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis) care părăsește buncărul din Groenlanda pentru a căuta un cămin ferit de catastrofe. Însă mai întâi trebuie să depășească pericolele unor ținuturi pierdute, dar și fenomene extreme neprevăzute.

Premiera: 9 ianuarie 2026

Song Sung Blue

Bazat pe o poveste adevărată, filmul spune povestea a doi muzicieni ghinioniști (Hugh Jackman și Kate Hudson) care formează o trupă-tribut Neil Diamond plină de bucurie, dovedind că nu e niciodată prea târziu să găsești iubirea și să-ți urmezi visurile. Când Mike Sardina (Hugh Jackman) o întâlnește pe Claire Stengl (Kate Hudson), el este un muzician mărunt în circuitul concertelor ocazionale. Veteran din Vietnam și alcoolic în recuperare, Mike lucrează ca mecanic ca să poată susține ceea ce iubește cu adevărat: să cânte și să urce pe scenă, indiferent cât de mare e publicul sau cât de gol e barul. Când o vede pe Claire interpretându-și numărul în stil Patsy Cline, recunoaște în ea aceeași pasiune și cei doi descoperă o legătură aproape cosmică, care dă naștere unei povești de dragoste trăite atât pe scenă, cât și în afara ei.

Premiera: 9 ianuarie 2026

Catane

În satul Catane izbucnește panica atunci când localnicii află că vor fi investigați deoarece fiecare gospodărie a declarat că are persoane cu dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat, în frunte cu primarul și cu asistenta dispensarului comunal. O echipă de inspectori ai Comisiei Persoanelor cu Handicap este delegată să afle adevărul, dar după multiple interogatorii și vizite-surpriză, se declară convinși de autenticitatea lor. O răsturnare de situație finală însă tinde să restabilească adevărul. Filmul este regizat de Ioana Mischie, iar din distribuție fac parte Costel Cașcaval, Iulia Lumânare, Cristian Bota, Mihai Mălaimare.

Premiera: 30 ianuarie 2026

A Private Life

Când Lilian Steiner, o psihiatră de renume, află despre moartea uneia dintre paciente, este profund tulburată. Convinsă că nu a fost vorba de un simplu gest tragic, ci de o crimă, Lilian începe propria investigație – una care o va obliga să pună sub semnul întrebării tot ce credea că știe despre ceilalți, dar mai ales despre ea însăși. Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste fac parte din distribuția acestui thriller.

Premiera: 9 ianuarie 2026

Rental Family

Acțiunea se petrece în Tokyo-ul contemporan și urmărește povestea unui actor american (Brendan Fraser) care își caută sensul în viață, până când primește o slujbă neobișnuită: să lucreze pentru o agenție din Tokyo ai cărei angajați sunt actori plătiți să interpreteze roluri de părinți, prieteni, soți sau alte persoane dragi, contra cost. Pe măsură ce se implică tot mai mult în viețile clienților săi, el începe să formeze legături autentice, care estompează granița dintre jocul actoricesc și realitate. Confruntându-se cu dilemele morale ale meseriei sale, își redescoperă scopul, sentimentul de apartenență și frumusețea discretă a conexiunii umane.

Premiera: 23 ianuarie 2026

If I Had Legs I’d Kick You

Linda, interpretată de Rose Byrne, este terapeută și mamă aflată la capătul puterilor. În timp ce boala misterioasă a fiicei îi consumă toată energia, prăbușirea tavanului din apartament le alungă din casă și le obligă să se mute într-un motel. Cu soțul absent și cu propria sănătate mintală tot mai fragilă, Linda trece printr-o serie de experiențe tot mai suprarealiste și apăsătoare, inclusiv dispariția unui pacient și conflicte tot mai profunde cu propriul ei terapeut.

Premiera: 9 ianuarie 2026

The Anaconda

Un grup de actori, care vor să reediteze succesul peliculei Anaconda, rămâne blocat într-o pădure tropicală după ce barca în care se aflau e atacată de un șarpe anaconda. Ei se întâlnesc cu un braconier tenace care vânează astfel de șerpi și care își dă seama că acum ar putea avea suficientă momeală pentru a-l prinde. Dar, au câteva trucuri de supraviețuire în mânecă. Thandiwe Newton, Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn fac parte din distribuție.

Premiera: 2 ianuarie 2026

Citește și:
Filme în care misterele au fost mult prea previzibile pentru public și au dezamăgit

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Te încarci negativ la serviciu și explodezi acasă? Cum să te autoreglezi
Lifestyle
Te încarci negativ la serviciu și explodezi acasă? Cum să te autoreglezi
Actori care au renunțat la cariera de la Hollywood după un singur film
Lifestyle
Actori care au renunțat la cariera de la Hollywood după un singur film
Atmosfera din cuplu este tensionată? Ce este de făcut când partenerul tău are o perioadă proastă și își gestionează greu emoțiile
Lifestyle
Atmosfera din cuplu este tensionată? Ce este de făcut când partenerul tău are o perioadă proastă și își gestionează greu emoțiile
Filme premiate care au ajuns să fie aspru criticate
Lifestyle
Filme premiate care au ajuns să fie aspru criticate
Te-ai despărțit recent? Ce este obligatoriu să eviți în această perioadă
Lifestyle
Te-ai despărțit recent? Ce este obligatoriu să eviți în această perioadă
Vedete care au oferit cadouri impresionante părinților
Lifestyle
Vedete care au oferit cadouri impresionante părinților
Libertatea
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Cum arată Gina Pistol în costum de baie la 45 de ani. S-a zvonit recent că și-a făcut o nouă procedură estetică
Vedetele refuzate la Survivor România 2026. Un concurent de la Insula Iubirii n-a trecut de casting: „Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”
Vedetele refuzate la Survivor România 2026. Un concurent de la Insula Iubirii n-a trecut de casting: „Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor
Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Artista noastră și-a confirmat relația cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr! Iubește din nou și e mai fericită ca oricând! Foto
Artista noastră și-a confirmat relația cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr! Iubește din nou și e mai fericită ca oricând! Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
catine.ro
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Mai multe din lifestyle
Banii sunt motivul numărul 1 de ceartă în cuplu? Cum să vă gestionați conflictele și finanțele
Banii sunt motivul numărul 1 de ceartă în cuplu? Cum să vă gestionați conflictele și finanțele
Lifestyle

Banii nu trebuie să vă divizeze, ci să fie un instrument pentru confort, siguranță, relaxare. Iar pentru asta aveți nevoie de strategii clare.

+ Mai multe
Primele întâlniri? Cum să-ți ții în frâu gândurile și emoțiile și să fii mai orientată către propria persoană
Primele întâlniri? Cum să-ți ții în frâu gândurile și emoțiile și să fii mai orientată către propria persoană
Lifestyle

Primele întâlniri pot fi foarte dificile, iar felul în care te raportezi la ele spune foarte multe despre tine.

+ Mai multe
Filme și seriale noi de văzut în luna ianuarie 2026 pe Netflix
Filme și seriale noi de văzut în luna ianuarie 2026 pe Netflix
Lifestyle

În luna ianuarie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC