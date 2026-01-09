Filme de neratat în luna ianuarie 2026 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna ianuarie 2026 în cinematografe.

28 Years Later: The Bone Temple

Extinzând universul creat de Danny Boyle și Alex Garland în 28 Years Later, dar răsturnând complet situația, Nia DaCosta regizează 28 Years Later: The Bone Temple. În continuarea poveștii epice, dr. Kelson (Ralph Fiennes) se trezește într-o nouă relație șocantă, cu consecințe care ar putea schimba lumea așa cum o cunosc, iar întâlnirea lui Spike (Alfie Williams) cu Jimmy Crystal (Jack O’Connell) devine un coșmar din care nu poate scăpa. În lumea din The Bone Temple, cei infectați nu mai sunt cea mai mare amenințare la adresa supraviețuirii – inumanitatea supraviețuitorilor poate fi chiar mai stranie și mai terifiantă.

Premiera: 16 ianuarie 2026

Marty Supreme

Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul „Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul. Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii. Din distribuție mai fac parte Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow.

Premiera: 23 ianuarie 2026

The Housemaid

Filmul spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat. Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson fac parte din distribuția acestui thriller.

Premiera: 2 ianuarie 2026

Greenland: Migration

După ce o cometă a lovit Pământul și aproape toată planeta a fost distrusă, „Groenlanda 2: Migrația” continuă povestea familiei Garrity (Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis) care părăsește buncărul din Groenlanda pentru a căuta un cămin ferit de catastrofe. Însă mai întâi trebuie să depășească pericolele unor ținuturi pierdute, dar și fenomene extreme neprevăzute.

Premiera: 9 ianuarie 2026

Song Sung Blue

Bazat pe o poveste adevărată, filmul spune povestea a doi muzicieni ghinioniști (Hugh Jackman și Kate Hudson) care formează o trupă-tribut Neil Diamond plină de bucurie, dovedind că nu e niciodată prea târziu să găsești iubirea și să-ți urmezi visurile. Când Mike Sardina (Hugh Jackman) o întâlnește pe Claire Stengl (Kate Hudson), el este un muzician mărunt în circuitul concertelor ocazionale. Veteran din Vietnam și alcoolic în recuperare, Mike lucrează ca mecanic ca să poată susține ceea ce iubește cu adevărat: să cânte și să urce pe scenă, indiferent cât de mare e publicul sau cât de gol e barul. Când o vede pe Claire interpretându-și numărul în stil Patsy Cline, recunoaște în ea aceeași pasiune și cei doi descoperă o legătură aproape cosmică, care dă naștere unei povești de dragoste trăite atât pe scenă, cât și în afara ei.

Premiera: 9 ianuarie 2026

Catane

În satul Catane izbucnește panica atunci când localnicii află că vor fi investigați deoarece fiecare gospodărie a declarat că are persoane cu dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat, în frunte cu primarul și cu asistenta dispensarului comunal. O echipă de inspectori ai Comisiei Persoanelor cu Handicap este delegată să afle adevărul, dar după multiple interogatorii și vizite-surpriză, se declară convinși de autenticitatea lor. O răsturnare de situație finală însă tinde să restabilească adevărul. Filmul este regizat de Ioana Mischie, iar din distribuție fac parte Costel Cașcaval, Iulia Lumânare, Cristian Bota, Mihai Mălaimare.

Premiera: 30 ianuarie 2026

A Private Life

Când Lilian Steiner, o psihiatră de renume, află despre moartea uneia dintre paciente, este profund tulburată. Convinsă că nu a fost vorba de un simplu gest tragic, ci de o crimă, Lilian începe propria investigație – una care o va obliga să pună sub semnul întrebării tot ce credea că știe despre ceilalți, dar mai ales despre ea însăși. Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste fac parte din distribuția acestui thriller.

Premiera: 9 ianuarie 2026

Rental Family

Acțiunea se petrece în Tokyo-ul contemporan și urmărește povestea unui actor american (Brendan Fraser) care își caută sensul în viață, până când primește o slujbă neobișnuită: să lucreze pentru o agenție din Tokyo ai cărei angajați sunt actori plătiți să interpreteze roluri de părinți, prieteni, soți sau alte persoane dragi, contra cost. Pe măsură ce se implică tot mai mult în viețile clienților săi, el începe să formeze legături autentice, care estompează granița dintre jocul actoricesc și realitate. Confruntându-se cu dilemele morale ale meseriei sale, își redescoperă scopul, sentimentul de apartenență și frumusețea discretă a conexiunii umane.

Premiera: 23 ianuarie 2026

If I Had Legs I’d Kick You

Linda, interpretată de Rose Byrne, este terapeută și mamă aflată la capătul puterilor. În timp ce boala misterioasă a fiicei îi consumă toată energia, prăbușirea tavanului din apartament le alungă din casă și le obligă să se mute într-un motel. Cu soțul absent și cu propria sănătate mintală tot mai fragilă, Linda trece printr-o serie de experiențe tot mai suprarealiste și apăsătoare, inclusiv dispariția unui pacient și conflicte tot mai profunde cu propriul ei terapeut.

Premiera: 9 ianuarie 2026

The Anaconda

Un grup de actori, care vor să reediteze succesul peliculei Anaconda, rămâne blocat într-o pădure tropicală după ce barca în care se aflau e atacată de un șarpe anaconda. Ei se întâlnesc cu un braconier tenace care vânează astfel de șerpi și care își dă seama că acum ar putea avea suficientă momeală pentru a-l prinde. Dar, au câteva trucuri de supraviețuire în mânecă. Thandiwe Newton, Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn fac parte din distribuție.

Premiera: 2 ianuarie 2026

