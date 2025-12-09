Timothée Chalamet și Kylie Jenner au atras toate privirile în ținute asortate pe red carpet

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au atras toate privirile pe covorul roșu în ținute portocalii.
Timothée Chalamet și Kylie Jenner au ales ținute asortate de la Chrome Hearts pentru cea de-a doua apariție pe covorul roșu.
Cuprins
Luni, 8 decembrie, cuplul a făcut o apariție rară pe covorul roșu, remarcându-se prin stil. Chalamet, în vârstă de 29 de ani, a participat la premiera din Los Angeles a noului său film, Marty Supreme, având-o pe Kylie alături.
Cei doi au sosit purtând ținute personalizate Chrome Hearts, asortate între ele. Chalamet a ales un costum din piele portocalie, cu o cămașă din mătase portocalie și cizme în aceeași nuanță. Actorul a completat look-ul cu un toc de ping-pong din piele neagră Chrome Hearts, purtat pe umăr.
Fondatoarea Kylie Cosmetics, în vârstă de 28 de ani, a purtat o rochie portocalie lungă până la podea, cu decupaje triunghiulare sub bust și în zona taliei. La baza decolteului adânc în V, rochia era strânsă cu o broderie în formă de cruce, replicată apoi pe colierul ei, care avea mai multe cruci de dimensiuni diferite. Întregul look a fost completat de pantofi portocalii cu vârf ascuțit.
Dedicarea lui Jenner pentru nuanța portocalie nu s-a oprit aici. Unghiile îi erau făcute în portocaliu intens, iar blush-ul avea subtilități în tonuri de portocaliu. Machiajul ei a inclus farduri de ochi și blush ce combinau nuanțe vibrante de roz și portocaliu, iar rujul era într-o nuanță mată nude. Părul a fost stilizat simplu, drept, cu un blowout elegant.
Deși cuplul este împreună din primăvara anului 2023, aceasta a fost doar a doua apariție a lui Jenner alături de Chalamet pe covorul roșu. În mai, cei doi au debutat la Premiile David Di Donatello, la Roma, unde actorul a primit premiul pentru excelență cinematografică pentru rolul său din A Complete Unknown.
Asemenea apariției de acum, cuplul a purtat ținute coordonate. Chalamet a optat pentru un costum din catifea elegant, accesorizat cu o floare la rever, iar Jenner a purtat o rochie mulată cu decolteu adânc, din colecția Schiaparelli Toamnă/Iarnă 2025.
Accesoriile lui Jenner au inclus o geantă plic din catifea cu broderie aurie și cercei statement Schiaparelli, unul având un deget din alamă aurită decorat cu perlă și cristale, iar celălalt o mână sculptată cu unghie cu cristale și pandantiv cu perlă. Părul ei a fost prins într-un coc strâns pe spate, pentru a evidenția bijuteriile.
Cu mult înainte de debutul lor pe covorul roșu, Jenner l-a însoțit pe Chalamet la Golden Globes, BAFTA și Oscaruri, evenimente pentru care actorul a fost nominalizat pentru rolul său în A Complete Unknown.
La Golden Globes 2025, în ianuarie, Jenner a uimit într-o rochie din zale de argint, cu spatele gol, purtând părul negru în bucle lejere și bijuterii Lorraine Schwartz. Chalamet a ales un costum negru cu cămașă gri și eșarfă albastră. Luna următoare, la BAFTA, Jenner a purtat o rochie neagră strânsă, cu detalii sclipitoare, iar Chalamet a ales un costum clasic Bottega Veneta, cu tricou negru și pantofi eleganți, accesorizat cu bijuterii Cartier.
La Oscaruri, Chalamet a purtat un costum galben personalizat Givenchy, iar Jenner a ales o rochie Miu Miu cu decupaje, brodată cu detalii care completau bijuteriile Lorraine Schwartz strălucitoare.
Filmul Marty Supreme va avea premiera în cinematografe pe 25 decembrie.
Citește și:
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'
foto: Arhiva ELLE